緯創印度規模最大的新廠12日傳出暴力犯罪事件，遭自外侵入上百名暴力者破壞，也傳出跟員工薪資發放有出入相關，官方13日晚間對此做出了聲明。

iPhone代工三哥緯創資通週末傳出，位於印度南部卡納塔卡省（Karnataka）的那薩普爾（Narsapur）工廠出現暴動，辦公室及部分車輛遭損壞，原因疑似工人薪資問題，不過對此緯創13日晚間已經發佈聲明，強調意外肇因於「外界」不明人士闖入，對廠區造成意圖不明的破壞。

緯創工廠遭暴力破壞事件登上印度報紙新聞。 MuniswamyOfficial粉絲團

緯創位於印度那薩普爾新廠12日上午傳出暴動，工廠遭到破壞，部分設備遭竊，甚至停放車輛遭焚燬，當地媒體報導，主要是員工沒有拿到聲稱的薪資，且逐月減少，導致累積不滿情緒，卡納塔克邦副部長Ashwathnarayan C.N.則在推特上譴責暴力，指可以有更適當的處理方式。

根據印度媒體報導，該工廠是緯創為生產iPhone 7及iPhone SE系列產品，並替聯想跟微軟代工的新廠，員工人數2000人，但預計要擴張至8000～1萬人，由於印度政府獎勵投資，外電指緯創將投資130億盧比金額在印度設廠，不過緯創官方申報的印度投資上限目前是7600萬美元。

對於印度廠事件，緯創13日晚間發佈聲明，表示對Narasapura廠的事件深感震驚，此意外肇因於「外界不明人士闖入」，並對廠區造成意圖不明的破壞。據了解，暴力破壞事件來自100～200名廠區外闖入人士恣意破壞，而非來自緯創本身員工。

緯創董事長林憲銘日前才表示，去印度投資困難一定很多，但也看好當地機會。 王郁倫攝影

緯創強調公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。緯創表示，「員工及團隊的安全和福祉始終是我們最重視的，公司承諾遵循並落實所有當地勞動暨相關法規，儘速完成復原及復工運作，以保障員工最大工作權益。此外，公司已主動與當地相關單位/組織溝通協調，全力保護員工，以員工權益為先並提供所需的任何協助。」

對於何時復工及損失金額，目前官方尚無具體數字。

地方首長譴責暴力，薪資糾紛仍待釐清

卡納塔克邦副部長Ashwathnarayan C.N.則在推特上也強調，勞工的薪資也將進一步釐清，也讓外界關心暴力事件是否真與薪資糾紛有關。

印度媒體報導，主要員工無法獲得允諾的全額薪資，而且該金額還不斷降低，由於印度種姓制度強烈，外商多半透過人力仲介公司聘僱勞工，緯創就有5家仲介公司合作，並按時提交薪資，若員工取得薪資有落差，中間是否有不法仍待釐清。

緯創印度廠遭暴力破壞，車輛遭推翻並焚燒。 MuniswamyOfficial粉絲團

印度招來外商，推出出總規模66億美元的刺激獎勵方案吸引企業投資，但印度市場對台灣陌生，法令繁瑣，行政效率低落，且當地文化語言陌生，都是挑戰。但為克服全球佈局挑戰，緯創也宣佈2021年非中國製造需提高至5成。

緯創在印度迄今已有3座工廠，其中第一座可能最早在15～20年前，設立的是售後維修服務中心，第二座廠為智慧裝置工廠，規模較小，2020年第三座工廠廠剛啟動，地點稍微偏遠，是當地最大最新的工廠。