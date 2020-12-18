國旅大爆發，這一年台灣人最愛去的10大城市有哪些！此外，雖然不能出國，但大家想往外飛的心完全關不住，哪些城市在國人心中的夢幻清單上呢？

東京、大阪、台北有什麼共通點？這三座城市都是 2019 年台灣旅客預訂行程的熱門目的地。快轉到 2020 年，台東、花蓮、屏東榮登最具話題的國旅景點。不論是礙於疫情或是其他原因驅使，都可以觀察到2020 年台灣旅客更偏愛鄉鎮小旅行、公路之旅、前往鄰近山區或海邊露營、以及跳島等深度旅遊。

智遊網公布最新《2021 年旅遊趨勢報告》，揭開在疫情肆虐的這一年中，旅遊趨勢出現了哪些變化。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram表示：「可以明顯地看出，新冠肺炎疫情已經影響台灣人對於旅遊的思考模式，不僅旅客選擇到離家更近的地點出遊，我們的數據更顯示較高彈性的行程、以及清潔與衛生為旅客的計畫旅行時的首要考量。期許在2021年國際旅行慢慢復甦的同時，我們將透過數據觀察、分析旅客的行為變化趨勢，展望在不久的將來，當台灣旅客繼續探索世界時，Expedia能夠持續帶給台灣消費者信心與信任。」

Expedia最新《2021 年旅遊趨勢報告》公布：2021年航空旅遊趨勢與訂票指南、2021 年旅客優先考量事項、2020 年十大熱門旅遊城市、2021 年旅客熱搜夢幻旅遊目的地清單。 智遊網

2021 年這樣訂機票最划算

Expedia已連續六年與 ARC 合作推出年度報告，針對數十億個航段進行分析，找出搶得最殺優惠機票的內行訣竅與妙招，成為旅客訂票必讀指南。而在這個與眾不同的一年，也比過往更需要新的專屬好康攻略。

根據 ARC 數據，2020年台灣國內線的平均機票價格 (Average Ticket Prices, ATPs)在七月之前並無太大波動，唯獨在四月份微幅上升，而在七、八月暑假期間掀起的國旅熱潮，則將機票票價推到今年最高點，和2019暑假期間相比，票價上升幅度最多達到10%至26%。於此同時，自新冠肺炎疫情爆發後，國際航班大減致使國際線的平均機票價格逐漸上升，六月至九月的票價一度較去年上升超過50%，並在秋季時上升的速度逐漸趨緩。

由此可知，平均機票價格在春假、暑假和年末節慶期間等旅遊熱門時段仍將上漲，因此旅客必須掌握好訂票和出遊時機，才能順利搶到最優惠的價格。

Expedia與ARC航空報告公司合作，分析疫情對航空旅遊的影響，並公布最佳訂機票時機與出發時機，讓旅客順利搶到最優惠的價格。 智遊網

最佳訂機票時機：週日

- 國內線避開週五，改在週日訂票，可省約 10%

- 國際線避開週二，改在週日訂票，可省超過 15%

最佳出發時機：週二

- 國內線避開週六，改在週二出發，可省約 20%

- 國際線避開週日，改在週二出發，可省約 7%

2021 年，旅客優先考慮這四大事項

彈性調整是必要條件： 行程能否彈性調整仍將是台灣旅客在2021 年最重視的因素之一，旅客更偏好選擇提供「全額退訂退款」或「先預訂後付款」的房源，數據顯示，2020年可退款房型預定量就比 2019 年多出23%。此外，2020年提前預訂房源的平均天數和去年相比縮減了14天，表示有越來越多旅客偏好說走就走的輕旅行。

健康與安全升級措施： 明年旅客在規劃行程時，從選擇住宿類型、旅遊目的地，到同行旅伴等各個環節，仍會以安全為首重考量。自 2020 年五月開始，許多旅宿業者已在智遊網上加註衛生與清潔相關資訊，例如加強清潔、無接觸入住、遵守社交距離與其他旅客安全措施。

出發前一個月內才下訂： ARC 數據顯示，2019 年旅客平均會在出發日前 44 天左右預訂國際機票，直到疫情爆發初期，時間則拉長至 47 天。（自八月開始）進入新常態以來，提前預訂的平均天數縮短至 29 天，跌破 30 天關卡，數據顯示在快速變動的情勢下，旅客行為已有相應調整。不過，隨著各家航空公司取消機票變更費用，旅客在出發前能視情況改變計畫，所以更能安心計畫旅行。

2021年，旅客出遊時將優先考量行程能否彈性調整以及健康與安全升級措施。 智遊網

住宿新選項興起： 雖然 2020 年最受歡迎的住宿類型仍為飯店，但對照 2019 年，2020年民宿、露營區、小型家庭旅館、日式旅館、旅館 (Inn) 和旅舍 (Lodge) 等類型有較顯著的成長。這些住宿多半位於郊區，非常適合想要遠離大城市、享受開闊空間、大自然和隱私的旅客，在疫情影響之下，民眾為求安全，預計未來仍會偏好這些類型的住宿。Expedia.com.tw的住宿資料顯示，不論是住飯店、度假租屋還是度假小屋，最便宜的住房區間都是週日至週二，因此連假想出遊的民眾，建議安排週日出發，而不是選擇週五。

十大熱門國旅城市、夢幻清單

今年的榜單5和去年稍許不同，當不能出國時，台灣旅客傾向到遠離塵囂的戶外景點或是到海邊放空走走，國內旅遊的興起也讓更多旅客深入挖掘許多隱藏景點和體驗在地之美。2020年最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市分別如下：

台東 花蓮 屏東 南投 宜蘭 嘉義 基隆 苗栗 新竹 台南

台北名列夢幻旅遊目的地第二名，隨著國旅興起，更多旅客選擇深入挖掘台灣隱藏景點和體驗在地之美。 智遊網

在即將到來的2021年，在疫情尚未趨緩的情況下，國內輕旅行和公路旅行將持續成為熱門的旅遊形態。但根據Expedia數據6顯示，有假期剝奪感的台灣旅客渴望到更遙遠的地方度假，台灣旅客2021年前20名熱搜的夢幻旅遊目的地，大致可分為國外的慾望清單及國內的秘境探索兩大類型，而東京與台北則再度蟬聯國內、國外熱搜目的地排行第一名！

Expedia.com.tw《2021 年旅遊趨勢報告》公布2021年熱搜夢幻旅遊目的地TOP20，數據顯示部分的台灣旅客迫不及待在2021年出國旅行。 智遊網

台灣旅客最渴望的20個旅遊景點中，日本佔據將近一半，反映台灣旅客迫不及待在2021年出國旅行。日本、韓國、泰國在排行榜中的名次更相較2020年上升，經過2020年的動盪不安，不難想像為何台灣旅客如此渴望再度出國。

台灣旅客渴望出國，東京成為2021年熱搜夢幻旅遊目的地第一名。 智遊網

責任編輯：郭昱彣