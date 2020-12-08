過去一年疫情在全球掀起大浪，各產業透過3大求生策略：關閉業務止血、 新通路、新產品與新服務，試圖在衝擊之下穩住腳步，並激盪出新商機。
1 COVID-19衝擊一年，誕生哪些新商業模式？
2019年底，在中國武漢華南海鮮市場附近，爆發「不明原因肺炎」。當時沒有人知道，這場看似流行性感冒的疫情，將被世界衛生組織（WHO）正名為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）並席捲全球。
同為呼吸道傳染疾病，武漢肺炎2％的死亡率，遠低於惡名昭彰SARS的10％，但前者的高傳染力，衝擊全球經濟範圍更廣、時間更長，至今各國仍深陷疫情泥淖，離病毒終結仍遙遙無期。
經濟合作暨發展組織（OECD）就預估，到了2021年，全球的失業率不但不會恢復，反而會翻倍到達10％。
即便台灣有傲人防疫成果，連續200日無本土案例紀錄，但前景未知之下，市場在過去一年來，發生接二連三的變化，消費行為與溝通模式已深深轉變，無論民眾或企業皆展開長期抗戰。
疫情周年之際，《數位時代》回顧疫情相關重大事件，並歸納產業因應新常態的階段性改變。在3波大浪中，台灣民眾的生活是如何受到影響？疫情又是如何衝擊產業、改變市場的樣貌？
沒人潮！實體銷售寒冬降臨
隨著疫情逐漸向全球蔓延，民眾為了減少群聚帶來的風險，開始減少外出用餐與逛街購物。從今年3月開始，這樣的消費行為改變形成第一波大浪，開始衝擊實體零售與餐飲業營收。
就全球實體零售業3月的狀況來看，根據經濟部統計處數據，中國整體零售業營業額年減15.8％、美國年減4.4％，相較之下，台灣3.4個百分點的衰退算是和緩許多。
不過，台灣百貨業卻難以倖免，出現了8.8％的衰退，是有史以來的最大減幅。
不僅是民眾的消費方式受影響，隨著疫情持續升溫，「遠端辦公」形成第二波大浪打上產業經濟，成為許多歐美企業必須適應的常態。
起初，企業僅是鼓勵身體不適的員工在家工作，或嘗試減少不必要的差旅。接著，為避免員工群聚接觸，紛紛採取分流上班，分別安排各部門人員進辦公室的時段，努力減少感染的可能。
但無論通勤的時間與距離長短，員工自家中移動到公司期間，仍充滿許多不可控的感染因素，疫情在內部蔓延難被遏止，企業開始深鎖辦公室，調整組織運作模式，並採用各式數位化工具。
像是Google、Apple等科技巨頭，在3月起宣布讓員工遠離辦公室，改為在家上班。這一股遠端辦公浪潮，也讓視訊會議成為主流，帶動了視訊軟體Zoom活躍用戶在4月成長30倍。
在不能出門、國境封鎖的情況下，形成第三波大浪：旅遊業慘淡，全球宅商機發酵。
世界旅遊組織（UNWTO）在今年9月的報告中指出，疫情衝擊，今年前8個月的國際遊客入境人數與去年同期相比下降逾7成。
相反地，這也帶動了一波「宅商機」。像是美國電商龍頭亞馬遜9月宣布，預估在今年底前再增雇7,000人，以因應龐大的電商購物需求。在台灣，網路家庭PChome與momo購物網兩大電商平台，也都在第三季營收創下同期新高。
救營收！企業拓展新業務、新產品
大浪衝擊、市場高度不穩定，各產業為了存活下去，除了改變辦公模式，營運上也不得不採取相對應的策略。
首先，裁員或是出售、關閉原有業務，無非是一個俐落止血的做法。像是跨國飯店集團凱悅宣布裁員1,300人。美國紐約百老匯劇院更自3月起停工、取消夏季演出，眼看美國疫情加劇，更宣布將關閉到2021年5月。國泰航空集團也啟動重組計畫，於10月大砍5,900名員工，集團旗下的港龍航空也熄燈、走入歷史。
但在此時，有許多公司不畏疫情、逆勢出擊。 拓展新通路，就是其中一項關鍵戰術。最具代表性的案例：同為列印設備商的愛普生（Epson）戲劇性地與競爭對手富士全錄合作，雙方放下疑慮，將競業商品上架到自己的通路。
拓展新服務、新產品，也是不可或缺的，勤業眾信的調查報告顯示，「新業務與新產品」是消費產業在後疫情時代的兩大投資方向，分別占78.6％和60.7％。
比如健身器材大廠喬山看到了居家隔離時的運動商機，大力推廣「魔鏡」新產品、做起健身課程串流。另外，由於好萊塢大片紛紛延後上映，威秀影城勢必得揣摩更多「空間應用」的可能性。
最受衝擊的航空業，則推出了各種新奇的新產品，也甚至發展、整合了新通路來救營收。舉例來說，長榮空廚與全家便利商店聯名，將原先僅供應商務艙及貴賓室的牛肉麵，上架全家電商服務販售，台灣消費者可以在線上買到產品。
在重重的經濟復甦策略下，國際貨幣基金組織（IMF）仍預估今年全球GDP將萎縮4.4％。
而台灣優異的防疫系統，發展出與大浩劫完全不同的風景。勤業眾信預估，台灣今年GDP可望逆勢成長、超過1％，成為少數在2020年GDP正成長的國家。
儘管台灣防疫有成，但Google台灣前董事總經理、現任Appier及ikala獨立董事簡立峰認為，「看到更多台灣不利的地方。」
舉例而言，Twitter宣布未來全球員工都可以在家辦公之後，該公司的職缺搜尋量達到有史以來的高峰，全世界的人才都能透過遠端工作，獲得更多跨國工作的機會，矽谷的人力資源市場將更加開放。
同時，許多跨國企業也正在透過遠端會議，發展出新的工作模式，但「當未來遠端工作來到台灣時，台灣的年輕人是不容易拿到這個工作的。」簡立峰認為，台灣沒有線上會議的壓力，可能讓人才在工作方式上，與國際趨勢走向分歧。
「只有做好準備，我們才能防止更大的破壞。」正如德國經濟學家施德特（Daniel Stelter）談及「新冠經濟（Coronomics）」如何成為未來10年的經濟動能，企業唯有長遠判斷，不斷思考創意策略並超前部署，才能在變局中殺出重圍，體質更為強壯。
責任編輯：張庭銉、林美欣
2 星宇航空變潮牌、高空炸油條賣到翻！航空業度過疫情會更強韌？
今年以來的一場疫情，讓一架架本該在空中翱翔、滿載乘客的客機，如今占據了各大機場的停機坪。
根據國際航空運輸協會（IATA）預測，最快要2024年，才有機會恢復疫情前的客運水準，關鍵還是在疫苗研發進度，航空業的復甦肯定會是漫漫長路。
與其坐以待斃，航空公司紛紛主動出擊，發展「副業」在劣勢中求生。究竟航空業靠著哪些新服務、新商品創造了新價值？
星宇航空把周邊商品變潮牌，單月業績破千萬
才開航就遭遇疫情亂流的星宇航空，找來知名制服設計師林尹培袞操刀，推出「A321neo飛行夾克」，在自家電商星宇小舖預購；中秋節時，以航空貨運AKH集裝箱為設計概念，推出兩款月餅禮盒，吸引大批航空迷搶購。
不同於基本款周邊，星宇跳脫航空、旅遊的框架，並強調設計元素，把過去只有航空迷才有興趣的商品，打造成大眾爭相搶購的「潮牌」。
這些周邊商品，由客艙服務品處及公關室負責開發設計，能夠成功創造潮牌的社群討論度，關鍵在跳脫既有框架。星宇表示，團隊每個月都會提案及互相討論，「就自己平時生活所需，提出最貼近大眾生活的發想，」才開發出不同凡響的周邊品項。
星宇坦言：「成立小舖的初衷並非為了營利，」這波疫情下，也沒有改變經營的步調及策略，但確實銷售成績亮眼，狀況好時，單月業績可達千萬元。
對星宇來說，周邊商品的銷售額，對於營收或許幫助不大，但在客機無法運轉的情況下，卻能發揮與消費者持續接觸的關鍵作用，每次的行銷及後續露出，都不斷展現星宇理念，維持社群上的討論聲量。
空廚開賣庶民美食，炸油條、牛肉麵賣到嚇嚇叫
飛機餐在料理過程受限安全等因素，或許很難跟「美味」畫上等號。不過，許多航空公司的空廚，各有兼顧特色與美味的餐點，反倒成為疫情時的營運亮點。
泰國航空（Thai Airways）空廚，就把經典菜色「炸油條」拿出來賣，在曼谷、清邁一共開了7家油條店，創造逾1,000萬泰銖（約新台幣920萬元）的月銷售額。
新加坡航空（Singapore Airlines）則重塑空中用餐體驗，將兩架A380客機規畫成餐廳，依據艙等不同推出不同方案，9月開賣時，只花了半小時就銷售一空。
國內的長榮航空，由長榮空廚劉佳振主廚領軍，規畫「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」等3款麵食，把原本只在機上商務艙及貴賓室供應的「牛肉麵」，賣進全家便利商店LINE電商，接下來，還打算推出其他類型的美食。
長榮表示，利用既有空廚資源販售食品，除了增加營收，更重要的作用，是能穩定內部員工以及外部投資者的信心，也看好空廚與通路合作販售餐點的銷售模式，在疫情後能持續。
社交距離，催生全球航空首創「大位」
為讓乘客更安心搭機，航空公司打破過去機位銷售模式。
台灣虎航推出新產品「虎大位（tiger plus）」，將倒T字型、可拆卸式的泡棉扶手墊，設置在兩個座位中間，避免與相鄰旅客肢體上的碰觸，降低感染機率。
為符合《民航法》規範，台虎團隊跟泡棉製造商喬福泡棉、防火布料認證的福基創新材料，一起花了近4個月時間設計，成全球航空業創舉。
台灣虎航總經理張明瑋認為，即使疫情趨緩，虎大位仍可以提供想要加倍防護的乘客，有選擇的空間，成為民眾選搭台虎的一大誘因。
長榮航空則推出「客製機位」銷售服務，提供包位、包區、包艙以及包機服務，打破過去機位銷售模式。長榮表示，目前所有客機航線都適用此方案，價格方面，會以單一座位的票價，乘上欲包下的座位數量去計算。
創新維持品牌認同，航空業度過疫情更強韌
疫情下，民眾出國旅遊需求被迫暫停，朝陽科大飛行與民航人員技術系籌備主任盧衍良表示，「現階段只有商務旅客的搭機需求，長榮的包艙包位方案，主要瞄準有經濟能力的商務客。」他還指出，在疫情過後初期，包艙包位的概念有可能延續，但終究會隨著市場需求回溫做出調整。
無論是偽出國、空廚體驗、周邊商品等，盧衍良坦言，「恐怕營收層面難為航空業者帶來龐大商機。」那為什麼航空公司還要投入大把人力時間？
KPMG數位創新服務營運長賴偉晏分析，這些「不務正業」在行銷活動、媒體報導下，能替航空業者建立正面形象，同時與民眾持續互動、維持品牌認同。
盧衍良則認為，任何活動的企畫行銷都有邊際效應，「一旦重複推出，久了便會失去新鮮感，」挑戰在於，即便這些活動無法有效消弭現金流的壓力，還是必須不斷思考推陳出新，利用話題保有討論熱度。
航空公司逆勢變革，長期看來，能持續進行並創造獲利的其實非常有限，但不代表只有負面影響。
賴偉晏表示：「企業快速應變的能力，是疫情後能夠被長久留下的。」能順利度過風暴的航空公司，未來面對任何挑戰與危機時，將能更從容應對，這就是疫情留下最寶貴的資產。
責任編輯：林美欣、郭昱彣
3 因為Peloton一個數字！喬山砸千萬蓋攝影棚、培訓教練直播「如何不犯尷尬癌」
「羽球的米字步伐，總共有6個方向，右前方、左前方、右後方、左後方⋯⋯。」
明明是一面掛在家中的全身鏡，羽球天后戴資穎卻出現在鏡中，帶你一起做肌力訓練，做完還立馬幫你的動作打分數。藏在鏡中的不只她，還有潘若迪、林可彤、夢多等近20位教練，為用戶開設「遠端教練課」。
這是亞洲第一大健身器材商喬山在今年 9 月端出的家用新品「健身魔鏡（＠MIRROR）」，同系列的第二款器材「飛輪（＠CYCLE）」也接續問世，但它們最大的賣點，不是硬體本身，而是藏在螢幕中，喬山親自打造的健身內容。
「硬體在健身產業中扮演的角色，未來將會愈來愈少，軟體變化性更大，加上訂閱制內容，才能留下更長期的用戶。」喬山健康科技副總經理羅雅芳說道。
暗藏在兩款產品背後的，是喬山走上新一輪轉型之路的開端，也是他們疫情下逆風高飛，布局家用健身器材市場的重要一戰。
健身場景大轉換，在家運動人數比往常「高很多」
台灣因疫情控制得宜，對禁止群聚、足不出戶的感受並不深，但歐美健身房今年卻有近一半的時間被迫禁止營業。
美國跑鞋評測網RunRepeat在9月進行了一項調查，即便疫情全球健身房陸續解封，卻只有約31％的會員回去運動，甚至有近六成的人已經解約或正考慮解約。但是，這些運動需求並未就此消失，而是轉移到家中，談起家用器材的業績成長，羅雅芳用了「異常高」三個字來形容。
山的商用器材的銷售向來表現亮眼，每一個市場最大的連鎖健身房業者，都是它的客戶。實際而言，喬山2019年營收達253.57億元，超過七成為商用器材、家用器材占不到三成，但到了今年，這一比例開始持平。
「過去家用器材市場，一年產值大約是30億美元，2020年已經成長到90億，不只因為疫情，最近很多公司都加入做健身內容，才讓市場變得很大！」喬山健康科技總經理羅光廷篤定地說道。
然而，魔鏡和飛輪正是喬山跨入內容領域的第一步，看似衝著疫情而生，但卻已經布局兩年之久。
影像、App工程師…台美百人團隊，打造健身界Netflix
2012年成立的美國新創公司Peloton，不僅僅是「健身獨角獸」，更被稱為健身界的Netflix，他們不只賣居家跑步機和飛輪，特別是器材螢幕裡的線上直播健身課程，甚至還能搜集用戶數據、提供客製化課程，在業界成為一股風潮。
看到這一趨勢，羅光廷也打算著手嘗試，但這對專長製造硬體的喬山來說，卻是一片從未接觸過的處女地。「喬山成立45年，跟教練一定存在某程度的關係，但要找教練開課，卻真的是從零開始，」喬山健康科技全球行銷總監江信篁笑著表示。
從0跨到1，為了這兩個特殊的產品，喬山首先跳脫過往的編制，特別成立了一個橫跨台灣及美國，超過百人的新團隊，設置教練招募、影像、App工程師等曾未有過的職缺。
再者，在最為關鍵的「內容」，用戶花每月399元起跳的訂閱費，就有囊括5大類別，共計超過200堂的自產課程可上，每一周還得開設逾40堂直播課。面對如此龐大的拍攝需求，喬山並未打算委外拍攝，而是自己一手包辦 ，不僅在電視台林立的台北市內湖區斥資千萬建立了一座專屬攝影棚，更構建了超過30人的攝影團隊。
江信篁解釋，為克服教練們「面對冰冷的鏡頭，卻得呈現出教課臨場感」，還聘請了外部的禮儀團隊和造型師逐一上課，從儀態、表情、聲音、說話到服裝進行訓練培養，工程浩大。
延展年輕消費群，找坤達開設一季YT節目
喬山統計，一般購買家用健身器材的用戶，平均年齡約在40歲以上，但這款新產品和「串流內容」、「AI辨識」及「運動社群」功能結合，希望藉此能觸及到30～35歲、更為年輕的消費者。在行銷操作上，也打破了常規。
別於過去在傳統媒體下廣告，靠門市通路人員推廣的既有行銷模式，喬山這一次甚至在YouTube頻道上，開設了一季的自製帶狀節目《揪健身吧！魔鏡》，由演員坤達擔任主持人，在一集集原創運動內容中，軟性結合產品，透過更「年輕」的新方式，讓觀眾快速直觀地了解什麼是健身魔鏡。
「有一個數字值得參考： Peloton內容課程在美國有300萬訂戶，但其實真正買硬體的只有100萬人 。」羅雅芳向《數位時代》透露喬山布局內容的決心。
台灣只是試水溫的第一站，健身魔鏡和飛輪的下一步，將推往其他亞洲及歐洲國家。羅雅芳表示，每推往一個市場，一樣會在當地構建相同規格的拍攝團隊及攝影棚，製作「在地化」健身內容，未來也會加大力度投資家用器材，以內容為核心，串起各式各樣的新產品。
如今，Planet Fitness、Basic-Fit、McFIT等大型健身房、俱樂部，在疫情間為留住會員，也紛紛提供會員在家DIY健身的線上內容。當產業全都往這一個方向走，未來內容只會讓居家健身和商用健身，愈發密不可分。
責任編輯：林美欣、郭昱彣
4 好萊塢大片卡關，威秀死守4成票房！電影院如何度過慘澹小月？
新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情橫掃全球，百工百業都受到影響，在這個「群聚」成為禁忌的時候，藝文產業也受到重創。根據台北市藝術產業協會統計，光是4月，台灣藝文產業就蒸發了10億元。
全球各大電影節與頒獎典禮宣布取消或延期，許多影劇製作、發行也陷入停頓，而電影院位處電影產業鏈的消費第一線，面對浩劫簡直叫苦連天。回顧今年第1季，《衛報》報導指出，光在今年3月初，全球電影票房就蒸發了50億美元（約新台幣1,426億元）。
談到台灣情況，威秀影城公關部資深經理李光爵表示，今年3月即便政府陸續要求戲院實施梅花座、實名制的防疫措施，台灣依然有些強檔電影在上映，因此還不是市場最差的情況。
不過，隨歐美國家逐漸封城，好萊塢院線片紛紛宣布延後上映，即便台灣公共場所於今年第2季陸續解封，但空有影廳、沒有電影的窘境，電影院產業才算真正面臨最慘澹的市況。
「今年3月馮迪索（Vin Diesel）的《血衛》，算是年初大檔的最後一個案子，」李光爵回憶，自此之後，原先計畫4～6月上映的好萊塢大片，包含湯姆·克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士2》、由台裔名導林詣彬執導的《玩命關頭9》等，全都宣布延後到2021年。
「2020年是好萊塢全面失守的一年。」李光爵說。
儘管近年來不時有國片闖出亮眼成績，但是就台灣電影市場整體而言，依然有75％～80％的票房出自於好萊塢的片源，「對我們的營業額來說，消失的就是好萊塢那一塊最大的餅。」
不上院線了！《花木蘭》、《靈魂急轉彎》都跑到Disney＋
李光爵在受訪時，打開手機查閱戲院公會的數據，「真的是嚇死人的差！」相比去年第2季，由於漫威電影宇宙（MCU）巨作《復仇者聯盟：無限之戰》話題帶動下，單季票房達30億元左右，今年同期整體劇院票房卻是縮水到3.6億元，僅剩下10分之1，觀影次數也減少300萬人次。
他推估，受到疫情影響，好萊塢片源延後上映，甚至迪士尼砸2億美元拍攝的真人版《花木蘭》、皮克斯動畫新作《靈魂急轉彎》，都跳過戲院，直接在串流平台Disney＋發行，加劇強檔大作斷炊的困境；威秀影城今年全年票房，恐怕將憑空蒸發65％業績，「接下來，我們如果能維持住剩下的40％票房，這樣就已很好了。」
面對困局，影院該如何出奇制勝？李光爵坦言，「我們只是看起來有點華麗，但實質經營，是很辛苦的產業。」
成立22年的威秀影城，全台有16個據點，共100多個影廳，市占率約4成，是台灣規模最大的連鎖電影院。
今年第1季疫情爆發，威秀旗下4座頂級影廳「GOLD CLASS」，及升級版頂級影廳「MUCROWN」，3D電影票價高達640元，卻不受疫情影響，依然有72％滿座率。
但第2季無片可播，頂級戲院也被迫暫時關閉，因為「頂級客層會看主流、有知名度的作品，播比較藝術類型的電影還是有難度。」
今年第4季，《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》是最重要的一波強檔。從10月底在台上映以來，已創下全球動畫片在台票房最快破億紀錄。
接下來，DC漫畫神力女超人續作《神力女超人1984》也即將在12月初上映，加上金馬獎頒獎典禮，有望帶動一波國片觀影潮，對此李光爵認為，「這些都會帶動票房，希望可以維持住第4季的成績。」
把日本寶塚歌劇、音樂劇搬進影廳，開發小眾市場
另一方面，戲院仍須面對沉重的租金壓力，該如何度過生意清淡的月份？
「比較外圍的主流觀眾看來暫時不在，所以我們只能抓住一群很核心的觀眾，希望他們再回來電影院。」而要抓住這群「影迷」，並沒有一招見效的萬靈丹，威秀影城只能打游擊戰的方式，開發各種小眾、利基市場。
因此，威秀也不斷嘗試利用影城空間作新的可能，「演唱會、舞台劇、脫口秀、音樂劇，這些都是可能發生的事情。」 讓威秀這個品牌不再只是影城，而是可提供展演娛樂的場所。像是近期，威秀將一系列日本寶塚歌劇與音樂劇搬進影廳。「在日本這些活動都是大秀，他們都有死忠粉絲。」李光爵也分享，在2011年開始初嘗試直播時，搖滾團體彩虹樂團（L'Arc~en~Ciel）、大型女團AKB48的活動直播也幾乎是場場滿座。
這些分眾度高的死忠粉絲，對於各領域的活動展演都會大力捧場，熱情絲毫不減，「他有一定的忠誠度，不管疫情怎麼樣，他都會來看。」
但在未來，李光爵認為，「開發其他業務，再怎麼樣也比不上好萊塢大片的滿座規模，也沒辦法拉升我的毛利率。」儘管台灣疫情控制妥當，但未來影城經營是否能恢復正常，還是得看好萊塢片源的上映狀況。
面對近期美國不斷攀升的確診人數，李光爵坦言，「我們其實感到很悲觀。」他更預估，好萊塢片源在2022年之前，恐怕無法恢復正常。在此之前，威秀影城必須繃緊神經，沉著應戰。
責任編輯：林美欣、郭昱彣
5 Epson產品上架富士全錄通路！明明搶食同一塊市場大餅，印表機雙雄為何破天荒合作？
如果要為全球列印設備市場畫出一條「楚河漢界」，那麼「雷射列印」和「噴墨列印」，便是因技術截然不同，從而形成的兩大陣營。
同為老牌日本公司，愛普生（後稱Epson）以噴墨列印聞名，去年吃下台灣58％噴墨列印機市場。另一頭，扎根台灣逾50年的富士全錄（FUJI XEROX），旗下逾9成產品都是雷射列印機。
然而今年9月底，一項令人意外的合作案在業界炸開：台灣愛普生策略結盟台灣富士全錄，Epson的數位噴墨印刷機及相關耗材，開始「上架」富士全錄旗下通路。
「我們又像敵人，又像朋友，不如就試著當朋友看看，能不能創造一些新的機會？」台灣富士全錄策略暨行銷本部部長何建賓說道。兩者明明搶食同一塊市場大餅，為何會在疫情肆虐下，展開這個破天荒的首次合作？
把設備當辦公平台，大廠化身企業顧問
遠端辦公趨勢下，市調機構IDC給出頗具「畫面感」的比喻：去年全球列印總量每分鐘超過600萬頁，覆蓋面積相當54個足球場，但在今年，預計每分鐘印量只能覆蓋7個足球場。
面對印量大幅下滑的這一戰，富士全錄的布局，早在5年前就已經開始，包括另一家日商理光（Ricoh）在內，從販售辦公室設備的商業模式，漸漸走上為企業設計辦公解決方案的道路。
這10年間，業界普遍悲觀看待此事：數位化讓設備需求隨著印量減少，銷量難免下跌頹勢，「印量確實變少，但並沒有懸崖式衰退，因為現在每個人平均接受的資訊，是過去的十倍、百倍甚至千倍，但當到了一個平衡點後，就會慢慢下滑，我們還是得提前備戰。」
何建賓指出，如今富士全錄已經把硬體設備當成一個媒介和平台，開始化身企業顧問，幫每間公司客製不同的辦公室文件設備解決方案，如加強資安、建置自動化流程、系統整合……等等。
如今單單台灣市場，負責該解決方案的「顧問」，團隊人數已達40人，即便7成營收來源還是靠「賣設備」，但其餘3成源自解決方案建置，讓富士全錄在疫情期間，即便實體印量下滑10％，但數位輸出總量卻增加。
軟體結合硬體，打造新商業模式
當居家辦公需求大幅提升，台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉透露，Epson不只賣硬體，今年10月起，針對產業用高階機種，推出軟體平台「Epson Cloud Solution PORT」，用戶可遠端監管多台機器，查看列印量，還能輸入列印參數，掌握自己花了多少耗材與成本。
無論是否因疫情加速，設備大廠勢必得找到更多轉型方法，或是可行的新商業模式。
早在2016年，Epson不再執著「設備＋零組件＋耗材」一包全賣，嘗試把印表機「噴頭」單賣給有能力自產列印設備的客戶，跟亦敵亦友的夥伴做起生意。如今，和競業牽手做生意的故事，也發生在富士全錄身上。
Epson已經吃下八成商用噴墨市場，在大圖輸出、印刷業、紡織業等特定產業設備銷量穩固的品牌；另一邊，全球5,000大企業，有三分之一都是富士全錄的客戶，各大辦公室中都能時常看見他的設備，究竟他們為何會合作？
「富士全錄在產業用印刷機種上缺門，沒有獨立產品，但Epson有，這樣的合作可以增長他們的營業額，我們也需要這樣的角色去拓展通路，剛好互補。」輝偉偉說。
兩年談出互信模式，再共訂目標把餅做大
雙方合作當然不能相互踩線、自打嘴巴，於是各選擇互不衝突的產品來切入——必須以噴墨技術來做的「大圖輸出機」，富士全錄與其自己開發，最快、最省力的方法，就是牽手他人。
打個比方，當富士全錄賣設計業、工程業客戶辦公室用機時，對方需要更符合領域專業的大圖輸出機，富士全錄往往沒產品可提供，只能轉介其他廠家；如今可以自由販售Epson產品，富士全錄仍將採購權掌握手中。對Epson來講，想要再開發更多客群、擴增市占，憑著富士全錄龐大的客戶基礎，能快速打入新市場。
看似兩全其美的合作，回憶起步過程，卻協商足足兩年，中間一度卡關，癥結點也是理不清的競爭關係：對方會不會搶客人？
「因為有生意往來，相關客戶資訊雙方一定會掌握，但畢竟我們是競爭品牌，富士全錄會很擔心客戶曝光，因為客戶不一定只有裝大圖設備，也可能有辦公室設備需求，擔心Epson會不會藉此把客戶拉走？」蔡漢中解釋。
雙方來回協商後，終於簽訂了客戶保密條件，並協議每銷出一個案件，談生意時都會提前溝通，確認後再進行，避免衝突，「講白有些綁手綁腳，但是這種模式，雙方才能達到共識。」何建賓說道。
在這史無前例的合作案，雙方都給了彼此一個檢驗時間：半年，並訂下Epson大圖輸出機市占率，將從42％成長至45～50％的目標；倘若磨合成功，下一階段合作，產品範圍預將擴大至數位列印標籤機，甚至未來在富士全錄賣出的Epson產品，售後服務全交由富士全錄處理。
面對疫情、市場變遷這一大敵，單打獨鬥不如成群結黨，當競業合作成為「常態」，未來變形、進化的新商業模式，還有什麼不可能？
責任編輯：郭昱彣