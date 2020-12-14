波士頓動力曾以機器狗Spot、雙足機器人Atlas等產品聞名，現代汽車日前宣佈收購其80%股份，汽車巨頭為何會看上這間機器人公司？

在機器人領域被視為標竿的波士頓動力，如今又再面臨被出售的窘境，繼2017年被Google轉手給軟銀集團後，現在韓國現代集團宣佈以11億美元（約新台幣310億元）的價格，將這間全球頂尖的機器人公司納入麾下。

這兩家公司從11月初便開始商討收購事宜，現代集團計畫將收購波士頓動力80%的股份，剩餘20%則由軟銀繼續持有，這筆交易預計會在2021年6月左右完成。

開拓汽車外業務，現代集團目標放在機器人

隨著傳統汽車市場逐漸被電動車、新能源車攻佔，現代汽車一直希望拓展更多元的業務方向，而機器人便是該集團看重的其中一項領域，現代集團會長鄭義宣曾經承諾，未來機器人技術將占公司營收的20%，其餘則為汽車50%、城市空中交通（飛天車）30%。

根據官方公佈的說法，現代集團決定收購波士頓動力，是因為這間公司握有感測、導航及AI等多種打造高性能機器人所需的關鍵技術。波士頓動力於新加坡、矽谷擁有據點，也是現代集團收購的一項利多，方便他們尋找頂尖的科技人才及合作夥伴。

「這筆交易使現代集團及波士頓動力的能力得以結合。」鄭義宣表示，「這將推動未來交通領域的創新發展。」

為多元化業務種類，現代汽車也投入於工業機器人的研發當中，圖為現代開發的焊接機器人。 現代汽車

根據《CNBC》報導，外界分析現代集團收購波士頓動力後，有可能將機器人技術應用在工業機器人、自駕車、無人機或送貨機器人上。

而對波士頓動力來說，現代集團認為，他們則可以受惠於新的資金援助、技術支援、相關客戶，以及現代集團在全球市場拓展機器人業務所創造的機會。

擁有業界最頂尖技術， 波士頓動力商業路坎坷

波士頓動力1992年從麻省理工學院拆分成立，這匯集全球頂尖學者、專家的公司，一直是機器人領域的技術巔峰，他們開發的機器狗Spot、雙足機器人Atlas等，能夠展現遠超業界水準的平衡能力與精準動態。

拜此所賜，波士頓動力旗下機器人幾乎可說是YouTube上的「熱門網紅」，Spot自行開門或爬樓梯、Atlas後空翻等影片皆收穫上千萬的觀看次數。觀眾們紛紛擔憂，波士頓動力的驚人技術將造就「機器人士兵」的誕生。

波士頓動力曾是Google旗下最受矚目的機器人公司，曾開發出機器狗Spot、雙足機器人Atlas等多種機器人。 Boston Dynamics

儘管技術層面備受推崇，作為一間公司，波士頓動力在商業層面卻陷入困境，直到今年正式以74,500美元價格開賣機器狗Spot之前，10多年來幾乎沒有任何穩定的收入來源。Google最初將波士頓動力出售給軟銀時，便傳出Google極力希望底下的企業能夠自力更生，要求波士頓動力開發能夠商業化的產品，然而波士頓動力有其堅持不願妥協，最終才被出售。

軟銀接手後大力挹注資金，《彭博社》指出，波士頓動力的員工數增加了兩倍達到300人，並搬遷至耗資2,000萬美元打造的總部，加速Google時期未能實現的商業化任務。與Google相比，軟銀與現代集團都擁有自己的機器人部門，尤其現代集團已投入工業機器人研發多年，試圖開發出適合工廠內使用的機械手臂與自動化系統。

現代集團還有開發外骨骼套裝，這是一種能夠讓工廠員工穿在身上，更輕鬆執行任務的輔助裝備，近期也計畫打造出能在飯店中服務的智慧機器人，甚至是能照護住院病患的護理機器人。

而波士頓動力靈活的機器人技術，恰好是現代集團所需的。

波士頓動力執行長羅伯特．普雷特（Robert Playter）表示，他們已經推出全球第一個為人類環境打造，能夠自動執行重複任務或危險任務的機器人，聲稱他們與現代抱持同樣的願景，期許雙方可共同努力，加速自動化技術的發展。

資料來源：Bloomberg、CNBC、Engadget

責任編輯：錢玉紘