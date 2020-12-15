遊戲主機大廠微軟、Sony與任天堂共同宣布將合作打造更健全的遊戲遊玩環境，減少遊戲中的網路霸凌狀況。

為提升線上遊戲的遊玩體驗，遊戲主機大廠微軟、Sony與任天堂共同宣布，將合作打造更健全的遊戲遊玩環境。由於越來越多遊戲整合線上互動功能，讓玩家可以透過連線對戰，或是共同組團挑戰遊戲任務，甚至也進一步整合線上社群服務，讓遊戲內容能與個人社群帳號連動。

原本將線上遊戲整合玩家社群帳號的目的，是希望這樣的機制能讓玩家能在遊戲中有更深入互動，但後續也產生諸多問題，例如玩家在遊戲中產生言語攻擊、歧視等仇恨言論、網路霸凌，或是藉由大量不雅內容影響未成年遊戲族群。

因此，包含Sony、微軟、任天堂三家主要遊戲主機平台業者表示，除了希望透過家長限制（Parent Mode）功能減少家中未成年兒童、青少年接觸不適合遊戲內容，或是透過限制遊玩時間降低遊戲成隱情況，在此次共同聲明更強調未來將會遊戲內容構思更多合適機制，藉此避免透過連線產生言語攻擊、歧視、不雅內容等影響，進而打造更健全的遊戲使用環境。

實際上包含《要塞英雄》 (Fortnite)在內支援跨平台互動遊戲都已經加入過濾仇恨言論，或是惡意騷擾機制，但受限不同遊戲主機平台軟硬體框架差異，依然會有部分惡意內容無法順利被過濾，進而影響遊戲玩家觀感，甚至造成不良影響。

Sony、微軟、任天堂希望藉由三方合作，能藉由共同目標改善在遊戲主機上的遊玩環境。不過，目前此項合作是以美國境內範圍為主，暫時還無法確定未來是否擴展至全球範圍。另一方面，由於微軟旗下遊戲對應平台除了Xbox，更包含Windows PC，未來是否也會持續將更多遊戲平台加入此項合作，同樣也還無法確定。

資料來源：Xbox、Engadget