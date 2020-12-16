台灣三星電子今年首度在台舉辦「Solve for Tomorrow」競賽，並以「新思維，心技術，共創星未來」為題。

在歷經3個月，自超過150隊選出9隊進入激烈決賽，最終於14日在華南國際會議中心公布決賽結果，但不論20萬元獎落誰家或排名如何，所有的參賽團隊皆異口同聲地說：「參加這次競賽，獲益匪淺！」

首屆「Solve for Tomorrow」，是台灣學子的美好啟程

「Solve for Tomorrow」是三星電子自2010年開始在全球各地籌辦的競賽活動，至今已於20多個國家舉辦，旨在鼓勵全球年輕人發揮創意及運用AI人工智慧、IoT物聯網、5G等最新科技與STEM（科學、科技、工程、數學）知識，為當地社會找到突破性的嶄新解方。

迄今，全球參賽總人次超過160萬名，在台深耕26年的台灣三星亦選在全民科技應用意識抬頭的2020年舉辦，以創意與科技解決台灣現今社會面臨的兩大問題：高齡化與城鄉差距；而參賽團隊中，更有不少參賽者是從親友或自身經驗中擷取設計靈感。

從Wi-Fi、AI到IoT應用，前三名各有亮點

評審長若水國際執行長陳潔如說：「我們看見9組決賽團隊都做足了功課，也觀察到他們以極富創意的方式整合AI、AR、IoT和5G之運用，像是獲得佳作獎的『鯊鯊大家庭』以AR眼鏡結合手機APP，除了強化老年人認知生活周遭的物品，還能喚醒他們的過往回憶，延緩記憶力衰退；同時我們也發現，有些解決方案離市場及商品化還有一段距離，但所有評審一致認為9組團隊表現都非常精彩，這次的參賽經驗，對大家都是一個美好的啟程。」

該次決審的評分占比，以「科技應用」、「社會貢獻」和「創新概念」尤重，各占25%，其餘則為可執行性（15%）和提案技巧（10%）；換句話說，首獎和兩名特優團隊在上述5項評分上表現不僅傑出，還各有亮點。

奪得首獎的「高醫Tongue ball」團隊則是親訪多位高齡者的照顧人員及其家屬，從中了解他們的實際需求，進而想出利用舌球訓練器，搭配互動APP、IoT物聯網來達到預防保健的目的；陳潔如透露，Tongue ball的設計概念已經可以進入量產前的原型設計（Prototyping）階段，可執行性極高。

陳潔如表示，「Wi care about you」團隊使用新技術Wi-Fi感知技術，只需透過Wi-Fi訊號感測、辨識年長者的身體狀態，不僅隱私性高，更重要的是解決老年人不習慣使用智慧型穿戴裝置之困境。

另一組特優團隊「Aiskido」，參賽者本身是台北醫學大學的學生，在結合醫學背景與AI人工智慧科技下，創造出URAH設備，為年長者及腦性麻痺兒童的復健問題提供解方，譬如：AI能予以即時的語音和燈光感官反饋，確保復健者的姿勢正確；輕、中症患者可利用URAH自行在家進行復健，既能免除舟車勞頓、提高復健意願，也能減輕復健師人力不足的問題；陳潔如說：「這就是AI＋，透過智能科技來輔助復健者及職能治療師。」

Tech for Good，跟著三星吹進台灣！

近年來，在歐美蔚為風潮的Tech for Good（科技向善），即運用科技解決社會問題的風氣也吹進台灣，與三星「Solve for Tomorrow」競賽初衷不謀而合，亦可看出台灣三星「以人為本」的經營理念和長年關注台灣教育環境的用心。

代表三星出任決賽評審的台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮也由衷地期許：「未來，我們將持續透過品牌的力量，跟台灣的青年一起追求夢想，一同運用創意與科技解決當前的社會問題，這也是三星期望能運用科技改善社會問題的品牌初衷。」