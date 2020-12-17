台灣目前約有12條聯外的國際海底電纜。中華電信認為在資料中心大舉來台設立後，將有更多流量需求出現，已投資新設3條國際海纜。

常對網路速度感到不滿？厭倦追劇到一半時看見模糊的主角畫面嗎？海底電纜的重要性，遠比想像還大。

「2006年有個恆春大地震，當時震斷13條海纜，造成東南亞地區整整一個月網路都不順。」中華電信國際分公司副總經理陳錦洲表示。

電信龍頭中華電信在行動通訊、寬頻業務都有高市占率，但一般消費者對於旗下「國際分公司」業務較為陌生。事實上，凡是「台灣對外」業務，如：國際電話009、規劃台商全球據點網路、海底電纜、衛星通訊都掌握在這間低調的分公司手中。

台灣共有4座國際海纜登陸點，中華電信參與其中3座，照片為中華電信枋山衛星/海纜站。 中華電信

中華電信全球網路檔案 57個全球節點

27條全球海纜

12條台灣聯外海纜

3個國際海纜站（淡水、頭城、枋山）

8座海外IDC機房

陳錦洲笑說，國際分公司全盛期貢獻中華信年營收高達400億，相當於每天都賺1億多元，算是回不去的黃金歲月，因為跨國語音傳輸已被網路取代。但他笑著強調：「我們還是很重要的！當全球科技公司、OTT業者都投資連至台灣的海纜，讓對外網路越強大，我們可能就越安全。」

海底電纜是什麼？

海底電纜小檔案 材質：光纖

用途：鋪設至海底的纜線，提供語音、網路數據傳輸

頻寬：目前主力20TB至100TB

場域：國際聯外、國內島嶼互聯

所有權：獨立投資；共同投資制（多為電信、科技業、OTT業者）

中華電信指出，台灣海底電纜發展史最早可追溯自日據時代，當時主要用來發電報。1989年，台灣第一條光纖海纜正式上線，初期提供國際語音電話服務，頻寬僅有28MB；如今光纖海纜頻寬至少20TB～100TB、新建海纜頻寬約200TB至400TB以上。

台灣是東亞重要網路樞紐，有多條國際海纜停留、直連。 submarine cable map

海底電纜為什麼重要？

海底電纜用途在提供兩地之間傳輸服務。因此，若僅在單一陸地提供網站、相關網路服務，並不需要建置或連接海底電纜。

但正因為網路有多節點特性，消費者會切換不同服務、連接各種國際網站。舉例來說，消費者一天從打開Google Map開始、在線上觀賞NBA比賽、聆聽Spotify音樂、檢查Faccebook動態，每個步驟都可能需要將網路訊號從台灣發出，連接至海外取得訊號，再傳遞到使用者的電子設備。

國家通訊傳播委員會指出，目前約有300條海底電纜負擔全球99％的網路數據流量，其中，橫跨太平洋海纜系統有20多條；台灣目前總共有四個海底電纜登陸站，分別位於淡水、八里、頭城、枋山。

其中不少流量來自科技巨擘服務，這也讓Google、Facebook等業者積極參與興建、投資。因為能掌握較多國際海纜頻寬的業者，就更能提供使用者良好的產品體驗。

台灣需要「更多」海底電纜嗎？中華電信：未來至少新增3條

目前，台灣約有12條國際海纜登陸。陳錦洲表示，台灣在2003年之前的國際頻寬需求不到1TB，但隨著Google進入台灣至今，2019年台灣對外頻寬已達到25TB；2020年底前有機會達51TB，成長率比香港還要快。

而一條海纜頻寬400TB，台灣對外頻寬需求51TB，為何台灣有這麼多條海纜？中華電信說，一條纜線總頻寬架設有200TB 登陸每個國家都會有不同設定，有可能開放10TB或50TB，所以不能直接用海纜頻寬數來看使用夠不夠。海纜頻寬也不像是塞滿的概念，因為海纜流量會相互調度支援，其實不會真的滿，唯一可確認的是，越有餘裕，使用體驗會越好，

海底電纜登陸後，需在登陸站與電信業者電路相連，才能將訊號傳遞給消費者。 中華電信

「隨著大型科技業者來台設立資料中心，預估台灣未來幾年會有越來越多的海底電纜需求。」他說：「資料中心就像人體大腦裡裝了很多資訊，可是人體需要有血管和神經傳遞，而這就是海底電纜的角色。」

儘管台灣已有多條國際海纜連接上岸，不過因為登陸開放頻寬不一，加上台灣網路流量成長快速，都讓這項海底重要基礎設施的需求量看漲。

陳錦洲指出，由於國際海底電纜建置費用動輒上百億元，加上獨資設立需負擔後續高昂維修費，使得目前新設國際海纜多以「聯盟制」、「合資」設立，頻寬分配依照投資成本多寡而定。

2018年，中華電信宣布投資東南亞日本二號海纜（Southeast Asia-Japan 2 Submarine Cable, 簡稱SJC2），這條總長10,500公里，連接亞洲區11個登陸站的海纜最多配置8對高容量光纖，總設計容量高達144TB。

而這條SJC2海纜便是由中華電、中國移動、柬埔寨創為公司（Chuan Wei）、Facebook、日本KDDI、韓國SK電信（SK Broadband）、新加坡電信（Singtel）及越南VNPT等公司共同推動。

中華電信除參與這條東亞海纜外，另外也參與兩條連接至東亞、美國的跨國海纜，總計三條重大投資。不過因為後兩者合約尚未抵定，目前還不方便透漏細節。

SJC2海纜連接新加坡、泰國、柬埔寨、越南、香港、台灣、中國大陸、韓國和日本。 中華電信

海纜維修費貴在哪？斷了當下怎麼辦？

「海纜船從離開港口就開始算錢，出海一天就要80萬元！」陳錦洲強調，即使天候不佳、任務延宕，這些費用都是照算的，所以光是台馬（台灣連接馬祖）國內海纜前陣子斷裂，中華電信光出海一次就花了快兩千萬。

中華電信執行副總林榮賜補充，目前國內離島金門、澎湖、馬祖，都有兩條海底電纜連接至台灣，一條作為備用，若不幸兩條都是斷裂，也有第二層「微波」訊號、第三層「衛星」訊號可使用，不過因為後兩者的頻寬數有限，像衛星頻寬是MB等級，「所以請大家多給中華電信肯定，這些都是社會責任。」

高昂的維修費、上百億的建造費用，正是國際海底電纜朝聯盟制發展的主因，當出現地震、被鯊魚咬斷等情況時，可由參於聯盟成員共同負擔維修費。

而台灣登陸國際電纜數目眾多，當有斷裂情況出現時，會由登陸站的調度室調配頻寬支援，降低影響。若以SJC2電纜為例，由於有淡水和枋山的雙登陸站設計，可進一步分散連外頻寬路由並降低單一海纜站事故風險。

責任編輯：蕭閔云