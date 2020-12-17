瑞幸咖啡遭指控財務造假，替自家營業額灌水逾3億美元，打造公司業務神速增長的假象。最後不僅在納斯達克下市，今日也傳出將支付1.8億美元與SEC達和解。

12月17日，瑞幸咖啡支付1.8億美元（約50.6億台幣），針對美國證券交易委員會（SEC）提起的指控達成和解。美國證券交易委員會先前指控瑞幸咖啡虛報收入、支出和營運虧損，給投資者造成公司業務快速成長的假象。

Shutterstock

虛報營收支出，造假業務迅速增長的奇蹟

美國當地時間週三，SEC在一份聲明中表示，至少從2019年4月到今年1月期間，瑞幸咖啡故意偽造了逾3億美元（約84.4億台幣）的銷售額。SEC稱，為了掩蓋欺詐行為，瑞幸咖啡的某些員工創建了一個虛假的營運資料庫並篡改帳目。

在紐約南區提起的一項法律訴訟中，SEC指控瑞幸咖啡的不當行為包括謊報營收、支出和營運虧損，這些行為都是為了給投資者造成一種公司業務正在迅速增長的假象。今年4月，瑞幸咖啡宣稱其營運長和部分下屬可能偽造超過四分之一的業務，公司欣欣向榮的局面隨之崩塌。

截至今年6月中旬，瑞幸咖啡在納斯達克的股票價格暴跌90%以上，市值蒸發逾110億美元。6月29日，瑞幸咖啡在納斯達克正式停牌並進行退市備案。

SEC執法部門負責人Stephanie Avakian在聲明中表示：「只要是進入我們市場的公開發行方，均不得向投資者提供虛假或誤導性資訊。」

企圖超越業界龍頭星巴克卻慘摔一跤

瑞幸咖啡董事長兼執行長郭瑾一在一份監管檔案中表示：「與SEC達成的和解協議反應了我們的合作態度和補救措施，也能夠讓公司繼續執行業務戰略。」他還表示，「公司董事會和管理層致力於建立一個強而有力的內部財務控管體系，並堅持符合法規。」

瑞幸咖啡成立於2017年，截至去年年底門市數量約4,500家。瑞幸咖啡利用提供巨大的折扣來吸引顧客，並試圖在2021年底前將門市數量擴增至1萬家，試圖一舉超越行業巨頭星巴克。

瑞幸咖啡是在未承認也未否認美國證券交易委員會指控的情況下達成和解，但該和解協議仍有待法庭批准。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：網易科技