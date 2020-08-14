愛奇藝在公布第二季財報的同時，也透露目前正接受SEC調查是否財務造假，令股價一度暴跌18%。

瑞幸咖啡自曝財務造假，遭到那斯達克摘牌下市後，又一家中國企業被美國政府盯上。中國網路巨頭百度公布第二季（4月至6月）財報時透露，被指控財務造假的愛奇藝，正受到美國證券交易委員會介入調查。

愛奇藝近期才因新出爐的OTT專法，成為台灣的新聞焦點，如今陷入財務造假的醜聞，可謂一波未平一波又起。

在第二季的財報中，愛奇藝營收為10億美元，較去年同期成長4%，然而低於外界預期的10.5億美元，每股則虧損0.28美元，好於預期的每股虧損0.49美元。用戶數方面，第二季訂閱用戶達到約1.05億人，相較於去年同期的1.005億人成長約450萬用戶，且其中99.4%為付費用戶。

然而在這四平八穩的成績單後，百度透露愛奇藝由於被做空機構Wolfpack Research指控財務造假，目前正受到SEC介入調查，這則重磅消息導致愛奇藝股價一度大跌18%。

是中國Netflix還是瑞幸第二？做空機構揭露愛奇藝營收、用戶數造假

在SEC行動之前，做空機構其實早已盯上了愛奇藝。今年4月，Wolfpack Research發布一份調查報告，指控愛奇藝早在2018年於那斯達克上市前便存在財務作假行為，且至今依然如此。

被外國媒體譽為「中國版Netflix」的愛奇藝，是中國的主流串流媒體之一，與騰訊視頻、優酷視頻並列為中國三大串流影音業者，2018年從百度拆分後在美國上市，百度擁有其56%股份。

愛奇藝是中國三大串流影音巨頭之一，與騰訊視頻、優酷視頻並列。 愛奇藝

Wolfpack Research指控，愛奇藝透過浮報42%至60%的用戶，在2019年虛增了80億人民幣至130億人民幣的營收（約台幣338億至549億元），大約提高了27%至44%的營收，並透過膨風支付、購買影集的花費、資產收購的等類別支出，掩蓋財務造假的事實。

同時Wolfpack Research調查1,563名愛奇藝目標客群發現，愛奇藝約有31.9%的VIP用戶源自小米、京東等合作夥伴，然而愛奇藝卻在帳目上紀錄了「雙重會員資格（dual membership）」，意即將理應屬於合作夥伴的部分列成自己的營收，並將支付給合作夥伴的金額計為支出，膨脹了帳面營收。

且不只Wolfpack Research相信愛奇藝財務造假，前陣子踢爆瑞幸咖啡的渾水研究，當時也在推特上表示參與做空愛奇藝，聲稱他們與Wolfpack Research研究愛奇藝超過一年，在一線城市進行廣泛的問卷調查，以及從廣告業者取得數據，相信愛奇藝浮報了營收、用戶數、收購價格以及內容交易價值。

MW is short $IQ because we believe it's a fraud. We assisted @WolfpackReports with comprehensive research into IQ. MW believes that IQ fraudulently and materially overstates its users, revenues, acquisition consideration, and value of its “barter” content. https://t.co/GyNPNjxR7T — MuddyWatersResearch (@muddywatersre) April 7, 2020

針對財務造假的指控，愛奇藝當時也出面否認，聲稱其研究錯誤百出，結論與解釋嚴重失真，強調一直以高標準管理公司，並遵守那斯達克及SEC的規範。

美國對中國企業越來越不信任

在瑞幸咖啡爆出財務造假的消息後，美國政府對中國企業的不信任與日俱增，那斯達克先前才對赴美IPO的中國企業設下最低金額限制，參議院也通過《外國公司問責法案》，要求外國企業若連續3年無法接受審計機構的審查，則必須強制下市。

瑞幸咖啡財務造假事件爆發後，美國對中國企業的不信任與日俱增，渾水研究創辦人布拉克更直言應該放棄中國企業上市的生意。 Keitma via shutterstock

目前在美國上市的中國企業，並不受與美國企業同樣嚴格的會計規範約束，導致美國投資人承受潛在的風險。

渾水研究創辦人卡爾森‧布拉克（Carson Block）更強烈抨擊，絕大部分在美國上市的中國企業，都存在一定程度的造假，認為美國應該放棄中國企業上市的生意，以保護散戶投資人不因造假蒙受損失。

在多家做空機構出手、美國政府也介入調查後，愛奇藝究竟會成為瑞幸第二，還是洗刷財務造假的污名，就讓我們拭目以待。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、Barrons、Wolfpack Research、Bloomberg