LINE本週在聊天群組中推出「揪團」新功能，功能啟用後將可取得用戶個資，授權方卻有LINE BANK，在該網銀尚未取得開業執照下，引發外界偷跑疑慮。

樂天銀行在本月初搶得頭香，成為台灣首家取得「銀行營業執照」的純網銀業者，LINE BANK、將來銀行也積極備戰，希望能盡早展開試營運，卻爆出爭議事件。

本周LINE低調在聊天群組中，上線「揪團」新功能，由於使用該功能的隱私條款中，涉及取得用戶個資，在LINE BANK尚未正式開業的情況下，揪團功能中顯示LINE BANK圖示，雖尚未啟用，但是否偷跑引發外界疑慮。

金管會得知情況也立刻要求LINE BANK跟LINE溝通，刪除涉及LINE Bank的部分功能，同時黃天牧也表示LINE BANK配合的情況，會納入發放營業執照的考量。

LINE「揪團」功能上線，為何引發LINE Bank爭議？

本周LINE在群組下方的功能選單中，上架一款名為「揪團」的功能，可以在聚餐、團購時，快速有效率地完成多人收款、分帳。

本周LINE在群組下方的功能選單中，上架一款名為「揪團」的功能。 截自LINE

根據記者實測，揪團主發起活動後，群組內成員可以自行決定是否加入，可以藉由LINE Pay Money付款給揪團主，甚至未來LINE Bank開業後，也會是支付管道之一，將LINE的社群功能，與生態系中的金融服務結合，相當便利。

揪團主發起活動後，群組內成員可以自行決定是否加入，可以藉由LINE Pay Money付款給揪團主，甚至未來LINE Bank開業後，也會是支付管道之一。 截自LINE

日前，遠東商銀數位帳戶「Bankee」，也推出類似功能「社群帳本」，同樣分為主揪與被揪兩個角色，同樣主打透過社群通訊軟體，向成員收款。

這項功能引發爭議的關鍵在於，用戶要使用「揪團」前，需要先勾選兩個使用條款，其中一條提到：「用戶於勾選同意欄位時，即表示用戶同意LINE corporation及其關係企業，包括台灣連線股分有限公司、連線商業銀行股份有限公司，得查看並使用LINE揪團服務內與用戶相關的各種資料，並於行銷及其他目的範圍內蒐集、處理及利用。」

這段話白話來解釋，就是在用戶勾選條款後，LINE相關企業可以利用蒐集來的用戶資料，來推播行銷活動跟優惠，這段條款文字中，眼尖的讀者可以發現包含有「連線商業銀行股份有限公司」，也就是說使用過「揪團」功能的人，未來LINE Bank開業時，就有可能被投放相關廣告，吸引用戶開戶成為客戶。

LINE Bnak尚未開業，金管會要求LINE移除相關字眼與部分服務

LINE Bank雖然取得執照，可以設立純網銀，但目前還沒有拿到「銀行營業執照」，還不能正式對外營業就蒐集用戶資料，更不能廣宣，故有偷跑的疑慮。

LINE Bank回應，「揪團」功能是LINE推出的試營運功能，並非LINE Bank授意。由於LINE Bank還沒有取得營業執照，用戶就算使用「揪團」，也不能透過LINE Bank收付款，LINE Bank也不會蒐集LINE的客戶資料。

「因本行未取得個資，也無從通知使用過「揪團」功能的人進行開戶。」LINE Bank強調：「未來LINE Bank開業之後，客戶個人資料之蒐集、處理及利用，都會經過客戶同意、且在符合個人資料保護法之下進行。」

事實上，LINE、LINE Pay跟LINE Bnak，在台灣實際上是三家不同的公司，所適用的規範也都不相同。然而，金管會站在主管機關立場，認為雖然「揪團」功能是LINE這家公司推出的，但是LINE Bank還沒有開業，且頁面中有LINE Bank字樣，會造成消費者混淆、誤會。

向來對於法尊監管態度嚴謹的金管會，得知此消息後，先請LINE Bank跟LINE溝通，移除跟「LINE Bank（連線商業銀行股份有限公司）」有關的字眼與部分功能，主委黃天牧更放話，會看配合的情況，納入發放營業執照的考量。

LINE表示，已於17日移除LINE「揪團」使用條款中，「連線商業銀行股份有限公司、LINE Bank」等字樣，客戶權益將不受影響。

責任編輯：王郁倫