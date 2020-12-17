華碩延攬工業電腦大將鄧覲臺加入「智慧物聯網事業群」，在工業物聯網佈局策劃，由於他曾在樺漢服務期間，讓樺漢超越研華成為龍頭，此次效力華碩成績也受到矚目。

華碩2年前宣佈大變法，董事長施崇棠放話將豪砸百億元發展物聯網成未來新事業，並成立AIOT委員會，儘管目前尚未成營利部門，但據了解，近期華碩已延攬工業電腦雙巨頭前高管鄧覲臺加入，2021年要加快物聯網佈局。

鄧覲臺在工業電腦界有高知名度，曾是工業電腦龍頭研華的應用電腦事業群(ACG)負責人，在研華服務超過11年，負責大型客戶設計代工專案，是研華積極發展的重要業務，2018年鄧覲臺閃辭研華職位，轉任工業電腦對手樺漢科技總經理，由於部分事業群員工也一起轉戰樺漢，當年度成為業界最矚目事件。

研華專注工業物聯網發展，鄧覲臺曾服務研華超過11年。 王郁倫攝影

樺漢當時曾稱讚，鄧覲臺具有多年電腦設備相關應用產業的規劃及管理經驗，在工業電腦、物聯網(IoT)市場有深度經驗，而樺漢在鄧覲臺加入後，2018～2019年連續兩年營收大幅成長，不僅衝上815億元創歷史新高，也在營收規模上超越了老牌工業電腦領導廠商研華。

鄧覲臺2月離開樺漢，12月加入華碩

不過，鄧覲臺在2020年2月已經低調於樺漢離職，業界傳出他11月底已出現參與華碩「智慧物聯網事業群」會議，擔任華碩策略發展處主管。

華碩主管私下表示，挾在研華與樺漢累計長達14年工業電腦資歷，期望鄧覲臺成為華碩從消費、商用市場，佈局工業物聯網的重要一棋。該主管表示，鄧覲臺在工業電腦領域經驗豐富，有助於加速事業群熟悉工業領域特性，也將委由鄧覲臺做一系列工業物聯網產品規劃，並制訂業務策略。

鄧覲臺曾任工業電腦營收龍頭樺漢的總經理（左一），圖有樺漢董事長朱復銓（右一），特助李雨龍（右二），財務長吳友梅（右三）及。 王郁倫攝影

對於鄧覲臺加入消息，華碩官方證實指出，鄧覲臺於12月加入華碩。華碩指出，鄧覲臺累積多年產業管理經驗，有多次引領產業發展及建立產業夥伴連結的成功經驗，對物聯網及工業應用場域有深入洞察及觀點；對於華碩發展AIoT事業的願景，也獲得鄧覲臺認同，故鄧覲臺將成為華碩AIoT的關鍵成員之一。

施崇棠親自掌舵，物聯網事業群3年鎖定3領域

施崇棠2018年展開大變革，除改制為雙共同執行長，更宣示將加強物聯網產業佈局，看好人工智慧（AI）及IOT（物聯網）結合，未來幾年內將投資百億元加速發展，他本身也將親自掌舵。

不過3年過去，華碩物聯網事業雖已有方向，宣示將針對智慧城市、智慧工廠、智慧醫療三大領域加速前進，但進度上距離要成為物聯網界龍頭仍有距離，目前智慧製造方面，已宣佈取得第一個智慧工廠訂單，發表智慧製造解決方案。

醫療領域除發表「頸動脈超音波影像AI分析系統」，也與高醫合作AI癌症精準治療，並替彰基開發住院病程編碼資料庫與胸腔內科AI臨床決策支援系統，跟秀傳成立AI醫療創新中心，並與振興醫院合作醫療智能平台，但目前為止該部門尚未獲利。

華碩AIOT金三角關鍵成員左起智慧物聯網事業群共同總經理張權德、AI研發中心負責人黃泰一、資深副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理許佑嘉。 賀大新攝影

物聯網部門指出，2021年將會加速擴張營運規模，力拼更多合作場案，營收方面將以3~5倍成長為目標，同時除內部研發投資，也將展開外部併購，以加人加團隊的方式，加速成長。

由於鄧覲臺加入樺漢那兩年正是樺漢業績高速成長，超車對手研華的關鍵年，也讓外界關注，此次鄧轉戰華碩物聯網事業群所繳出的成績單。