比特幣價格在本週漲破2萬美元達到歷史新高，並且絲毫沒有緩和的趨勢，金融界怎麼看待年末這波密碼貨幣狂潮？

2020年即將進入尾聲，密碼貨幣狂潮再次席捲而來，本週比特幣價格扶搖直上，不僅一舉跨越外界期盼已久的2萬美元關卡，如今更持續打破價格紀錄，價格已超越2.3萬美元。

根據密碼貨幣媒體《Coindesk》的資料，比特幣價格在2020年以來成長了約200%，從年初約7,100美元的區間上漲至2.3萬美元以上。漲幅尤其集中在過去兩個月內，10月前後價格仍徘徊在1萬美元上下，但短短幾十天內已經翻倍至超過2萬美元。

面對這次瘋狂的漲幅，也不免令人聯想起2017年末的比特幣泡沫，當時比特幣從4,000美元不到的價格，在3個月內抬升至接近2萬美元，這個高點直到本週才被突破，泡沫破滅後價格頓時崩盤至不到1萬美元。

但與3年前的情況相比，許多專家都不認為過往的崩盤會在次重演，其中一個理由在於，這次的暴漲不單只是投機客與散戶的跟風與炒作，許多赫赫有名的金融機構、支付巨頭，都加入了掃購比特幣的行列。

美元持續貶值、黃金價格趨緩，金融機構看上成長潛力更大的比特幣

綜合各方媒體說法，比特幣價格飆漲若要追溯源頭，也脫不了疫情影響。美國是受新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）衝擊最深的國家，國內確診人數達到全球近4分之1，美國為渡過難關在今年狂印鈔票，導致美元價格持續衰退。

一般而言，在金融市場動盪時，投資者會選擇黃金作為避險工具，但今年的情況似乎有些不同，在黃金價格持續上漲至8月達到高峰後便逐漸趨緩，導致部份投資者將目光放在更有成長空間的比特幣上。

美國為應對疫情狂印鈔票導致美元貶值，是比特幣進入金融機構眼簾的關鍵因素之一。 shutterstock

金融交易平台CMC Markets首席市場分析師麥克．修森（Michael Hewson）表示，雖然外界仍然謹慎看待密碼貨幣，但一些投資者已經開始動作。事實上，英國資產管理公司Ruffer便透露，他們已將2.5%的投資資金用於購買比特幣，聲稱「這是應對全球主流貨幣貶值一筆小卻非常有效的保險。」

美國保險巨頭萬通人壽（Massachusetts Mutual）也在近期宣佈在比特幣上投資1億美元，雖然這個數字與整體資金相比不大，但代表著擁有龐大現金的保險業已經看上比特幣的潛力。

摩根大通分析，只要英、美、日三國的保險公司將1%資金投入比特幣市場，即代表多達6,000億美元的巨量資金，幾乎可使當今密碼貨幣市場規模翻倍。

且摩根大通指出，一旦投資者開始湧入比特幣這個「數位黃金」，預計會加速黃金價格受挫。也就是說，這有可能進一步推動金融機構投資密碼貨幣。

比特幣價格能多高？金融大佬大膽預言比肩超跑

不過，究竟是比特幣價格上升，引來金融機構入場，又或者金融機構入場引發比特幣上漲──又或者兩者皆有，目前已是個雞生蛋蛋生雞的問題，難以斷定其因果。

唯一較為肯定的是，比特幣的上漲與支付巨頭的參陣不無關係。比特幣價格攀升的時間點，恰好是PayPal宣佈將支援密碼貨幣買賣後。且11月時有報導指出，PayPal及Square旗下支付服務Cash App正在掃購比特幣，為即將推出的新服務做好準備。

為替即將登場的密碼貨幣交易服務做準備，PayPal近期正狂掃市場上的比特幣。 PayPal

密碼貨幣基金Pantera Capital指出，近期PayPal已經購買了約7成新開採的比特幣；而Cash App則占整體採購量的40%，比這段時期全部新開採量還要來得多。Cash App曾在財報中透露，他們光10月就花費5,000萬美元採購比特幣。

美元可預見的貶值趨勢、金融界對比特幣的狂熱追捧、加上2020年比特幣開採量再度減半，都讓比特幣上漲勢在必然。

《彭博社》指出，古根漢投資（Guggenheim Investments）投資長史考特．麥納德（Scott Minerd）大膽預測，比特幣最終價格可能上看40萬美元。

換句話說，未來用一枚比特幣買下千萬超跑可能不成問題。

另外，比特幣的漲勢也連帶推動涉足企業的股價上漲，PayPal、Square等支付公司股價都成長了3%左右，密碼貨幣交易平台Coinbase更恰好在本週遞交了上市申請書，成為外界關注焦點。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、Bloomberg、Investopedia