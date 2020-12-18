台數科正式宣布投資LINE TV營運公司巧克科技新媒體 3.8 億元，擁有18.8 %的股份，成為其最大台資股東，並揭露未來合作方向。

在 9 月底，台數科集團成功認購 LINE TV營運公司巧克科技新媒體 18.8 %的股份、合計達 3.8 億元，成為巧克科技在最大台資股東，至於全球最大股東，仍是日本 LINE Corporation 旗下南韓母公司 NAVER。

今（18）日，雙方的合作關係又有了進一步的動態。

台數科集團董事長廖紫岑與公司全體董事在 LINE 台灣辦公室，正式與 LINE Plus 全球事業拓展部資深執行副總裁姜玄玭，以及 LINE 台灣董事總經理兼 LINE TV 執行長陳立人親自會面，正式對外發布此投資消息外，還公開了雙方自合作以來的成績單，多了一層投資關係後，未來雙方還能怎麼結合？

台數科集團和 LINE 台灣，今天正式面對面商討未來合作計畫。 台數科

與 LINE TV 牽手逾一年，新用戶數占 10%

早從 2019 年開始，有線電視和 OTT 平台已不再純粹是對立的關係，雙方早已開始轉換心態，牽手合作，各取所需。

在中華電信 MOD 牽手 Netflix 開啟先例後，類似的合作越來越常見，像是中嘉bbTV 機上盒內上架 CatchPlay，以及台數科內載 LINE TV，可以直接訂閱觀看。

對於 OTT 平台而言，倚靠有線電視業者可以觸及過去打「空戰」相對缺失的家庭用戶；而對於有線電視業者而言，當訂戶數仍持續衰退，無法逆轉，勢必得走上轉型之路，能和寬頻結合的「機上盒」就是重要的戰場之一，唯有盒子的內容越豐富，消費者才越願意買單。

2019 年 6 月底，台數科和 LINE TV 獨家合作，其 App 正式上架到台數科的數位電視盒「哈TV+」中，這也是 LINE TV 在亞洲地區第一次跟有線電視業者合作。

台數科與 LINE TV 合作，可透過數位機上盒「哈TV＋」來觀看 LINE TV。 唐子晴/攝影

廖紫岑透露，台數科集團旗下有線電視訂戶數，大約為 46 萬，而「哈TV+」目前用戶數為 5 萬人，占了台數科集團用戶總數近 10%，一部分得歸功於 LINE TV 的導入，「成績超乎預期，未來三年我們會繼續推廣，希望能將這一個比率提高到 30 %，」廖紫岑表示。

LINE TV、TODAY和購物，揭露三大合作方向

雙方多了一層投資關係，不禁讓人好奇，未來將有什麼進一步合作？若從 LINE TV 和台數科雙方過往動態，或是此次的新聞稿中，不難看出有幾個面向：

第一，是原創自製內容的合作。 雙方在內容上的串接，已不單單是 LINE TV 的內容上架到「哈TV+」，長期都有在自製節目的台數科，其作品也開始在 LINE TV 上曝光，包括了台數科旗下台中、南投、雲林、嘉義到台南等五處地方新聞節目，以及和導演吳念真合作的人文紀實節目《真世代》，在今年已同步在 LINE TV 上播出，雙方未來將著手開始合製原創節目，擦出更多火花。

第二點，則是在 LINE TODAY 的新聞串接。 LINE TODAY 如今已成為台灣重要的媒體聚合平台之一，除了搜羅各方文字新聞外，也設置了「影音內容」專區，近來台數科旗下《中台生活網》頻道，也開始在 LINE TODAY 24小時即時播放，正式從電視媒體進入網路新媒體。

最後一點則是 LINE 購物的導入。 一個數位機上盒，和智慧音箱的意義大抵相同，目的都是要成為串起家中各項服務的入口。雖然官方只提到「將推廣 LINE 購物多元服務，落實OMO虛實融合的策略藍圖」，但可以想像，未來在「哈TV+」上，或許會設立 LINE 購物專區，或在不經意間導入 LINE 購物商品，讓消費者一邊看電視，就能一邊買東西。

責任編輯：錢玉紘