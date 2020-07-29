《做工的人》忍住一集都沒有看，就是為了今晚能一口氣追到天亮；終於等到禮拜六，可以在Netflix跟全球粉絲一起看韓國明星金秀賢在《雖然是神經病但沒關係》的戀愛進展；在公司過的憤憤不平，連假打開《延禧攻略》，再回顧一次精彩的宮鬥劇情⋯⋯

這應該是不少人的日常寫照。

根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》調查統計，在15～49歲的台灣民眾中，有96%的人會在OTT（over-the-top）平台上觀看影音內容，雖然多數都是「免費觀看」為主，僅有26%民眾願意訂閱付費內容，不過這些願意花錢的追劇族平均會付費使用1.7個平台。

如今的OTT蓬勃發展局面，是2016年國際平台Netflix、愛奇藝進駐，與台灣數10家業者投入所成形。

但就在一週前，NCC（國家通訊傳播委員會）於7月22日釋出了一部史無前例，全球首創的《網際網路視聽服務管理法草案》，也就是近期被討論不斷的「OTT專法」。

當台灣政府開始出手，設立一部日本、韓國、歐洲，甚至是在影視音產業極其活躍的美國，都從未有過的「專法」來管理OTT平台業者⋯⋯ 我們每天都要看的Netflix、愛奇藝、LINE TV、CATCHPLAY+，會變成什麼樣子？而身為一名觀眾，你又會受到什麼影響？

三張圖搞懂台灣OTT現況

首先，先來看看台灣OTT平台的現況。

以目前來講，台灣存在的OTT平台，大約有20家，可分為國際（海外）、中國和本土台灣業者三種類型，70％都是本土平台。

但是，根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》統計，在2019年台灣人最常使用的OTT平台，前5名依次為「YouTube」、「愛奇藝台灣站」、「LINE TV」、「Netflix」及「LiTV」，當中只有一個本土OTT；至於全免費的YouTube，在台灣的使用率更高達到94％、高居OTT之冠。

至於OTT平台上的內容「付費」排名，以訂閱「Netflix」的比率最高、達41％，其次為占近3成的「愛奇藝台灣站」，第三名則是剛推出不久的「YouTube Premium」。在最多人花錢訂閱、入榜前5的OTT業者中，仍舊只有一家是本土業者。

對於消費者來說，海外的OTT平台進入台灣，無疑是好事一樁；若每月一樣花上百元的費用，相較只有台灣本土的OTT平台，外國平台能看到影片主題更廣、類型更多的內容。

但對於產業界而言，可能就不是那麼一回事了。

「國際的業者進到台灣來，一定就是會拍更多在地內容，不然他們為什麼要來？過去一段時間，轟轟烈烈地讓大家知道有在做台劇的業者，其實也都是國外的平台。」前NCC主委、現任數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡說道。

內容是OTT平台的商品，也是根本。

綜觀現況，在 「版權購買」 上，海外OTT平台靠著雄厚的財力，跟台灣業者競爭，搶下許多台灣劇集的「全球獨家版權」。

在 「自製內容」 上，海外OTT平台也開始更直接地投資產製內容，花一集更高的預算，拍攝一齣齣台劇，這對於本土OTT平台而言，無疑造成巨大的壓力，但對於台灣整體內容產業、影視音產業來說，卻是一個全新的助力。

「短期內，這會讓國內許多良莠不齊的製作公司面對競爭、甚至退場；但長期來看，透過國際平台上內容的競爭和龐大的出海口，才有可能真正不靠政府補助，脫離島國內宣文化，走出國際，」NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示。

以愛奇藝為例，截至目前已投入新台幣10億元在台灣內容上，而Netflix雖然4年來從未公開過投入台灣內容的金額，但已經著手拍了3部自製台劇，每一部的製作成本，也比台灣本土製作規格高上好幾倍。

這也讓如今僅剩的10幾家台灣業者，不能跟海外競爭者硬碰硬，得各自找尋出路跟存活的營運模式：有的整併、有的主打特殊內容、有的牽手國際業者合作、有的依靠集團資源⋯⋯但就在看似一片和諧下，一部「OTT專法」草案出爐了，有可能推翻一切。

為什麼一部史無前例的OTT專法，會在台灣誕生？

事實上，從愛奇藝進駐的那一年起，爭議就從未終止過。

當時愛奇藝想要在台落地成立分公司，卻被陸委會判定為「影視音產業」而遭到拒絕，輾轉由歐銻銻娛樂代理營運，帶著中資身份的「疑慮」，一直被外界指控非法遶境落地、非法營運⋯⋯。

在2019年，騰訊WeTV也跟著進駐，當兩岸局勢愈發緊張，行政院終於下令，開口要NCC設立OTT專法，管理OTT業者。

「『政治目的』一定大於『產業目的』，專法就是衝著中國OTT業者來的，」不少產業人士私下表示。

即便專法看似衝著中國OTT業者而來，但打開草案總說明，NCC卻闡明根據《兩岸關係條例》，中國OTT平台並沒有取得營業許可屬於「非法營運」，嚴格來說，根本不在專法的管理範圍內，令人相當詫異。

「我覺得要執行《兩岸人民關係條例》，政府就去執行啊！不用一定要動到其他的OTT業者，真的要規範OTT業者，我們希望不是草案直接執行下去，而是NCC可以跟業者多一點溝通，要不然，我其實看了有點憂心。」CATCHPLAY集團執行長楊麗貞吐露心聲。

速覽OTT專法5大重點

攤開OTT專法草案，短短20個條文，大致可分為以下幾個重點：

1. 只管PGC（專業生產內容）、不管UGC（用戶生產內容）

NCC明定，像是Netflix、LINE TV⋯⋯等等，靠內容營運服務的平台才屬於管轄範圍，上面的內容歸專法管理；像一般用戶、個人透過社群平台，如Facebook、YouTube發表的影音內容並不包含在內，因此這些社群平台也不是管理對象。

2. 採取抓大放小、自願登記的「輕度管理」制度，但要揭露的事項不少

NCC強調採用「Light Touch」輕度控管，登記納管的方式有兩種，一來是讓業者「自願登記」，二者則是當一些業者「經營規模」或「市場影響力」達到一定標準時，官方則會公告要求業者「主動登記」，但評判標準為何，目前還不得而知；被管理者，得要揭露「使用者數量」、「營業額」、「點擊數」、「流量」及「使用情況」等營業資料。

3. 不管是代理商還是網路服務商，幫中國OTT平台營運，要連帶責罰

若是ISP（網路提供服務業者）、IDC（網際網路數據中心）、CDN（內容傳遞網路）⋯⋯等業者，仍繼續提供服務給愛奇藝及騰訊WeTV等「不合法」的中國OTT平台，例如租用機房等等，則要配合NCC及陸委會中斷攔阻服務，否則將會被責罰50萬至500萬元台幣不等。

4. 鼓勵支持台灣本土內容，設立獎勵機制，但具體方案串回文化部

為了鼓勵業者支持台灣內容，專法會有針對OTT平台製播台灣本土內容的獎勵輔導措施，但畢竟NCC屬於監管機構，具體方案仍得串接文化部，但目前尚未定案；另外，NCC要求業者要在平台上設立專區，揭露每一年自製或合製的台灣內容資訊，像是投資、製作或合製⋯⋯等等。

5. 網路上的內容也要有保護機制，妨害風俗、兒少就得罰

和針對電視、電影而生的《廣電三法》一樣，OTT平台上的內容也得有「分級制度」，並要有配套措施來「防護」；除此之外，OTT平台上的內容不能妨害國家安全、妨害公共秩序或善良風俗、妨害兒童或少年身心健康。

倘若違反專法中明訂的條文，有些罰款10～100萬元不等，像是幫忙中國OTT平台營運這種行為，責罰就更高，罰款50～500萬元不等。

OTT專法到底管了誰？上路後有效果嗎？

「要立一個法案之前，你得搞清楚幾個問題：你究竟要管誰？立了法之後，問題解決沒有？」前文化部影視局局長張崇仁指出。

他拿「網路管制」舉例，在網路才剛剛開始發展的80年代，歐美市場採取完全開放的態度，因為當下需要的就是自由發展，管理反而會害了這一整個產業；直到30年後，Google、Facebook、Amazon等巨擘獨大並開始壟斷，政府才要出手管理。

OTT專法中明定需要揭露的事項，對Netflix這類國際營運的業者來說，是從未透露過的內容。 pexels

「NCC在拿《廣電三法》中管理有線電視的思維管理OTT平台業者，但有線電視是涉及到國家頻譜資源，才需要這麼做的，OTT卻不是，你要這些資料的意義是什麼？」

例如第八條中明定，OTT平台要如同有線電視揭露「收視率」般，NCC定期申報台灣的「使用者數量」、「營業額」、「點擊數」、「流量」及「使用情況」等營業資料。事實上，對於OTT平台業者而言，這些都是商業機密，Netflix也從未揭露過單一市場的營運狀況，強制要他們揭露，其實難度很高。

「我們是覺得其實管OTT，不能管太多，你要管的其實是很基礎的問題。」楊麗貞以新加坡的例子舉例，「新加坡版NCC」的主管機關IMDA（新加坡資訊通信媒體發展局）並沒有立專法，而是立規範管理，設立了稅收、消費者權益保護及分級制度，結果當業者全都做到，反倒心態更開放，能自由營運。

「OTT是需要管理，但不一定是法律的層次。其實它就是一個提供服務的型態，沒有辦法用一部法去管理，可以透過不同的協議、規則，但規範應該是隸屬於不同的部會。」詹婷怡也持同樣態度，認為如稅收可由經濟部管理、不良內容則可用《兒童及少年福利與權益保障法》規範。

綜觀世界趨勢，若要針對網路世界控管，最基本是要維持「開放自由」原則。相反的，若為了控管中國OTT，阻斷ISP業者提供的網路，便是背道而馳。

綜觀台灣的影視音產業，因為OTT進駐，大環境發生的種種改變，無論好的、壞的，都與長期的政策與輔導機制脫不了關係，若政府真正地為影視音產業著想，是要把產業生態構建好，OTT平台作為「內容」的銷路足夠多，產業才有活水進來。

「如果你要管的，跟網路發展原理完全相反的話，它不會有結果，還會長到別的地方去。」詹婷怡總結道。

最壞狀況〉身為一名觀眾、一位愛奇藝用戶，對你有什麼影響？

這一部OTT專法，NCC得先公告60天後，聽取各方意見、開設公聽會及說明會，之後得再回到NCC修正，才能交予行政院審查，最後才會進入立法院三讀，還有很多討論空間。

倘若真的按草案來執行，最壞的狀況，無非是愛奇藝台灣站和騰訊WeTV徹底退出台灣市場，歐銻銻娛樂、任風媒體也無法再進行代理。

但是，以愛奇藝來說，分為「台灣站」和「大陸主站」，即便台灣站下架，政府也很難要求Google和蘋果，把台灣的Google Play和App Store上的《愛奇藝》App下架。以此之故，消費者還是可以在App上追劇。

那麼，對於消費者和觀眾來說，究竟會有何影響？

1. 愛奇藝台灣站撤出➢ 還是可看大陸站，但不能支付台幣

台灣站若撤出，用戶還是可看愛奇藝，只是看的就是大陸主站，架上不再有為台灣觀眾而生的「客製化內容」。除此之外，月費可能不能用台幣支付，只能付人民幣，或是透過中國的一些支付渠道付費。

2. 歐銻銻娛樂無法代理➢ 沒有台灣客服

若有客訴問題，或是平台當機出狀況，台灣代理商可以第一時間處理反應，但若沒有，得轉由中國大陸方遠端處理，等待的時間會變長、緩不濟急。

3. 不能與台灣網路業者合作➢ 影片轉圈圈機率變大

在台灣看影片，伺服器得連接到中國或是海外，而非台灣就近的CDN，傳輸距離變長、連結的人變多，載入影片速度可能會有延遲、變慢。

「不管法令怎麼樣，愛奇藝承諾對用戶提供的服務，永遠不會中斷，就歐銻銻娛樂經銷愛奇藝VIP會員的部分，我們也一定會保障消費者的權益，但如果說，真的走到了最壞的那一刻，我們還是只能遵循。」歐銻銻娛樂董事長范立達表示。

無論你是否為愛奇藝、騰訊WeTV的用戶，身處人人已經離不開網路娛樂、離不開影音串流的世代，這一部台灣首創的OTT專法，對未來、對台灣、對產業究竟會有什麼影響？你應該得關注！

責任編輯：張庭銉、林美欣