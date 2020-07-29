當台灣設了一部全球前所未有的「專法」管理OTT業者⋯⋯ 我們每天都要看的Netflix、愛奇藝、LINE TV、CATCHPLAY+，會變成什麼樣？
1 OTT專法來了！法規5大重點、催生始末、台灣產業生態圖⋯懶人包一次看
《做工的人》忍住一集都沒有看，就是為了今晚能一口氣追到天亮；終於等到禮拜六，可以在Netflix跟全球粉絲一起看韓國明星金秀賢在《雖然是神經病但沒關係》的戀愛進展；在公司過的憤憤不平，連假打開《延禧攻略》，再回顧一次精彩的宮鬥劇情⋯⋯
這應該是不少人的日常寫照。
根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》調查統計，在15～49歲的台灣民眾中，有96%的人會在OTT（over-the-top）平台上觀看影音內容，雖然多數都是「免費觀看」為主，僅有26%民眾願意訂閱付費內容，不過這些願意花錢的追劇族平均會付費使用1.7個平台。
如今的OTT蓬勃發展局面，是2016年國際平台Netflix、愛奇藝進駐，與台灣數10家業者投入所成形。
但就在一週前，NCC（國家通訊傳播委員會）於7月22日釋出了一部史無前例，全球首創的《網際網路視聽服務管理法草案》，也就是近期被討論不斷的「OTT專法」。
當台灣政府開始出手，設立一部日本、韓國、歐洲，甚至是在影視音產業極其活躍的美國，都從未有過的「專法」來管理OTT平台業者⋯⋯ 我們每天都要看的Netflix、愛奇藝、LINE TV、CATCHPLAY+，會變成什麼樣子？而身為一名觀眾，你又會受到什麼影響？
三張圖搞懂台灣OTT現況
首先，先來看看台灣OTT平台的現況。
以目前來講，台灣存在的OTT平台，大約有20家，可分為國際（海外）、中國和本土台灣業者三種類型，70％都是本土平台。
但是，根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》統計，在2019年台灣人最常使用的OTT平台，前5名依次為「YouTube」、「愛奇藝台灣站」、「LINE TV」、「Netflix」及「LiTV」，當中只有一個本土OTT；至於全免費的YouTube，在台灣的使用率更高達到94％、高居OTT之冠。
至於OTT平台上的內容「付費」排名，以訂閱「Netflix」的比率最高、達41％，其次為占近3成的「愛奇藝台灣站」，第三名則是剛推出不久的「YouTube Premium」。在最多人花錢訂閱、入榜前5的OTT業者中，仍舊只有一家是本土業者。
對於消費者來說，海外的OTT平台進入台灣，無疑是好事一樁；若每月一樣花上百元的費用，相較只有台灣本土的OTT平台，外國平台能看到影片主題更廣、類型更多的內容。
但對於產業界而言，可能就不是那麼一回事了。
「國際的業者進到台灣來，一定就是會拍更多在地內容，不然他們為什麼要來？過去一段時間，轟轟烈烈地讓大家知道有在做台劇的業者，其實也都是國外的平台。」前NCC主委、現任數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡說道。
內容是OTT平台的商品，也是根本。
綜觀現況，在 「版權購買」 上，海外OTT平台靠著雄厚的財力，跟台灣業者競爭，搶下許多台灣劇集的「全球獨家版權」。
在 「自製內容」 上，海外OTT平台也開始更直接地投資產製內容，花一集更高的預算，拍攝一齣齣台劇，這對於本土OTT平台而言，無疑造成巨大的壓力，但對於台灣整體內容產業、影視音產業來說，卻是一個全新的助力。
「短期內，這會讓國內許多良莠不齊的製作公司面對競爭、甚至退場；但長期來看，透過國際平台上內容的競爭和龐大的出海口，才有可能真正不靠政府補助，脫離島國內宣文化，走出國際，」NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示。
以愛奇藝為例，截至目前已投入新台幣10億元在台灣內容上，而Netflix雖然4年來從未公開過投入台灣內容的金額，但已經著手拍了3部自製台劇，每一部的製作成本，也比台灣本土製作規格高上好幾倍。
這也讓如今僅剩的10幾家台灣業者，不能跟海外競爭者硬碰硬，得各自找尋出路跟存活的營運模式：有的整併、有的主打特殊內容、有的牽手國際業者合作、有的依靠集團資源⋯⋯但就在看似一片和諧下，一部「OTT專法」草案出爐了，有可能推翻一切。
為什麼一部史無前例的OTT專法，會在台灣誕生？
事實上，從愛奇藝進駐的那一年起，爭議就從未終止過。
當時愛奇藝想要在台落地成立分公司，卻被陸委會判定為「影視音產業」而遭到拒絕，輾轉由歐銻銻娛樂代理營運，帶著中資身份的「疑慮」，一直被外界指控非法遶境落地、非法營運⋯⋯。
在2019年，騰訊WeTV也跟著進駐，當兩岸局勢愈發緊張，行政院終於下令，開口要NCC設立OTT專法，管理OTT業者。
「『政治目的』一定大於『產業目的』，專法就是衝著中國OTT業者來的，」不少產業人士私下表示。
即便專法看似衝著中國OTT業者而來，但打開草案總說明，NCC卻闡明根據《兩岸關係條例》，中國OTT平台並沒有取得營業許可屬於「非法營運」，嚴格來說，根本不在專法的管理範圍內，令人相當詫異。
「我覺得要執行《兩岸人民關係條例》，政府就去執行啊！不用一定要動到其他的OTT業者，真的要規範OTT業者，我們希望不是草案直接執行下去，而是NCC可以跟業者多一點溝通，要不然，我其實看了有點憂心。」CATCHPLAY集團執行長楊麗貞吐露心聲。
速覽OTT專法5大重點
攤開OTT專法草案，短短20個條文，大致可分為以下幾個重點：
1. 只管PGC（專業生產內容）、不管UGC（用戶生產內容）
NCC明定，像是Netflix、LINE TV⋯⋯等等，靠內容營運服務的平台才屬於管轄範圍，上面的內容歸專法管理；像一般用戶、個人透過社群平台，如Facebook、YouTube發表的影音內容並不包含在內，因此這些社群平台也不是管理對象。
2. 採取抓大放小、自願登記的「輕度管理」制度，但要揭露的事項不少
NCC強調採用「Light Touch」輕度控管，登記納管的方式有兩種，一來是讓業者「自願登記」，二者則是當一些業者「經營規模」或「市場影響力」達到一定標準時，官方則會公告要求業者「主動登記」，但評判標準為何，目前還不得而知；被管理者，得要揭露「使用者數量」、「營業額」、「點擊數」、「流量」及「使用情況」等營業資料。
3. 不管是代理商還是網路服務商，幫中國OTT平台營運，要連帶責罰
若是ISP（網路提供服務業者）、IDC（網際網路數據中心）、CDN（內容傳遞網路）⋯⋯等業者，仍繼續提供服務給愛奇藝及騰訊WeTV等「不合法」的中國OTT平台，例如租用機房等等，則要配合NCC及陸委會中斷攔阻服務，否則將會被責罰50萬至500萬元台幣不等。
4. 鼓勵支持台灣本土內容，設立獎勵機制，但具體方案串回文化部
為了鼓勵業者支持台灣內容，專法會有針對OTT平台製播台灣本土內容的獎勵輔導措施，但畢竟NCC屬於監管機構，具體方案仍得串接文化部，但目前尚未定案；另外，NCC要求業者要在平台上設立專區，揭露每一年自製或合製的台灣內容資訊，像是投資、製作或合製⋯⋯等等。
5. 網路上的內容也要有保護機制，妨害風俗、兒少就得罰
和針對電視、電影而生的《廣電三法》一樣，OTT平台上的內容也得有「分級制度」，並要有配套措施來「防護」；除此之外，OTT平台上的內容不能妨害國家安全、妨害公共秩序或善良風俗、妨害兒童或少年身心健康。
倘若違反專法中明訂的條文，有些罰款10～100萬元不等，像是幫忙中國OTT平台營運這種行為，責罰就更高，罰款50～500萬元不等。
OTT專法到底管了誰？上路後有效果嗎？
「要立一個法案之前，你得搞清楚幾個問題：你究竟要管誰？立了法之後，問題解決沒有？」前文化部影視局局長張崇仁指出。
他拿「網路管制」舉例，在網路才剛剛開始發展的80年代，歐美市場採取完全開放的態度，因為當下需要的就是自由發展，管理反而會害了這一整個產業；直到30年後，Google、Facebook、Amazon等巨擘獨大並開始壟斷，政府才要出手管理。
「NCC在拿《廣電三法》中管理有線電視的思維管理OTT平台業者，但有線電視是涉及到國家頻譜資源，才需要這麼做的，OTT卻不是，你要這些資料的意義是什麼？」
例如第八條中明定，OTT平台要如同有線電視揭露「收視率」般，NCC定期申報台灣的「使用者數量」、「營業額」、「點擊數」、「流量」及「使用情況」等營業資料。事實上，對於OTT平台業者而言，這些都是商業機密，Netflix也從未揭露過單一市場的營運狀況，強制要他們揭露，其實難度很高。
「我們是覺得其實管OTT，不能管太多，你要管的其實是很基礎的問題。」楊麗貞以新加坡的例子舉例，「新加坡版NCC」的主管機關IMDA（新加坡資訊通信媒體發展局）並沒有立專法，而是立規範管理，設立了稅收、消費者權益保護及分級制度，結果當業者全都做到，反倒心態更開放，能自由營運。
「OTT是需要管理，但不一定是法律的層次。其實它就是一個提供服務的型態，沒有辦法用一部法去管理，可以透過不同的協議、規則，但規範應該是隸屬於不同的部會。」詹婷怡也持同樣態度，認為如稅收可由經濟部管理、不良內容則可用《兒童及少年福利與權益保障法》規範。
綜觀世界趨勢，若要針對網路世界控管，最基本是要維持「開放自由」原則。相反的，若為了控管中國OTT，阻斷ISP業者提供的網路，便是背道而馳。
綜觀台灣的影視音產業，因為OTT進駐，大環境發生的種種改變，無論好的、壞的，都與長期的政策與輔導機制脫不了關係，若政府真正地為影視音產業著想，是要把產業生態構建好，OTT平台作為「內容」的銷路足夠多，產業才有活水進來。
「如果你要管的，跟網路發展原理完全相反的話，它不會有結果，還會長到別的地方去。」詹婷怡總結道。
最壞狀況〉身為一名觀眾、一位愛奇藝用戶，對你有什麼影響？
這一部OTT專法，NCC得先公告60天後，聽取各方意見、開設公聽會及說明會，之後得再回到NCC修正，才能交予行政院審查，最後才會進入立法院三讀，還有很多討論空間。
倘若真的按草案來執行，最壞的狀況，無非是愛奇藝台灣站和騰訊WeTV徹底退出台灣市場，歐銻銻娛樂、任風媒體也無法再進行代理。
但是，以愛奇藝來說，分為「台灣站」和「大陸主站」，即便台灣站下架，政府也很難要求Google和蘋果，把台灣的Google Play和App Store上的《愛奇藝》App下架。以此之故，消費者還是可以在App上追劇。
那麼，對於消費者和觀眾來說，究竟會有何影響？
1. 愛奇藝台灣站撤出➢ 還是可看大陸站，但不能支付台幣
台灣站若撤出，用戶還是可看愛奇藝，只是看的就是大陸主站，架上不再有為台灣觀眾而生的「客製化內容」。除此之外，月費可能不能用台幣支付，只能付人民幣，或是透過中國的一些支付渠道付費。
2. 歐銻銻娛樂無法代理➢ 沒有台灣客服
若有客訴問題，或是平台當機出狀況，台灣代理商可以第一時間處理反應，但若沒有，得轉由中國大陸方遠端處理，等待的時間會變長、緩不濟急。
3. 不能與台灣網路業者合作➢ 影片轉圈圈機率變大
在台灣看影片，伺服器得連接到中國或是海外，而非台灣就近的CDN，傳輸距離變長、連結的人變多，載入影片速度可能會有延遲、變慢。
「不管法令怎麼樣，愛奇藝承諾對用戶提供的服務，永遠不會中斷，就歐銻銻娛樂經銷愛奇藝VIP會員的部分，我們也一定會保障消費者的權益，但如果說，真的走到了最壞的那一刻，我們還是只能遵循。」歐銻銻娛樂董事長范立達表示。
無論你是否為愛奇藝、騰訊WeTV的用戶，身處人人已經離不開網路娛樂、離不開影音串流的世代，這一部台灣首創的OTT專法，對未來、對台灣、對產業究竟會有什麼影響？你應該得關注！
責任編輯：張庭銉、林美欣
2 「不要趕盡殺絕！」被OTT專法針對，愛奇藝4年來做了什麼？做錯什麼？
「我要先講，我今天受訪的身分是歐銻銻娛樂董事長，不能代表愛奇藝。」訪問正式開始前，歐銻銻娛樂董事長范立達如此強調。這段話，其實一語點破了愛奇藝台灣站上線4年來的「剪不斷，理還亂」爭議。
2016年至今，愛奇藝台灣站成為繼YouTube之後，最多台灣人使用的OTT（影音串流）平台、App下載量破600萬。從陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》，再到韓劇《鬼怪》、《金秘書為何那樣》、《夫婦的世界》⋯⋯都是近年觀眾耳熟能詳，在愛奇藝才能看到的第一手「爆款」劇集。總計愛奇藝投入在台灣內容上的費用，已超過新台幣10億元。
但另一方面，政府對愛奇藝的「寬容度」，似乎和觀眾對愛奇藝的「黏著度」不成正比。4年來，對愛奇藝台灣站「非法營運」、「文化入侵」的種種負面指認從未停止，更連帶催生了《網際網路視聽服務管理法》（以下簡稱OTT專法）草案，最糟的情況，愛奇藝台灣站將退出台灣市場，倘若台灣還有協助的營運的業者，包括代理商、ISP（網際網路服務供應商）等也會被連帶責罰。
「這一份OTT專法不是管不到愛奇藝，它是不要管愛奇藝，然後徹底的把愛奇藝趕出台灣。」
愛奇藝在台灣究竟做了什麼，讓消費者愛、政府恨，如今面臨著被「趕盡殺絕」的局面？
故事得從四年前，把台灣選定進軍海外第一站說起
「2016年愛奇藝為什麼會來台灣，坦白說我真的不知道，可是你事後回顧去看這個策略，當然是對的。」
一切的故事，得先從愛奇藝把台灣選為進軍海外的第一站說起。
中國雖然有14億人口、內需市場龐大，但中國當時有愛奇藝、騰訊視頻、優酷相互競爭，付費會員人數的上漲幅度有限，愛奇藝若想獲利，和Netflix一樣，也得走出家門外。
但是，愛奇藝從百度起家，一間純粹道地的中國公司使用的平台架構、行動系統、行銷工具⋯⋯等等，都是「中國only」，范立達表示，當時出海相當於是要到一個「新世界」，必須得選擇一個「好上手」的市場，當成第一站慢慢摸索；時至2019年，北京愛奇藝也正式大批出海，在全球60個市場上線。
先撇開兩岸的特殊關係，也拋下中國有意透過愛奇藝來「大外宣」的論點不看，單就商業考量來說，當OTT平台的「會員人數」和「進軍市場」多，無論是投入在自製內容，亦是購買版權，回本的機會才愈高。
「香港跟澳門不講普通話，在語言上的溝通比較困難，基本上台灣最大的差異是繁體字和簡體字，所以愛奇藝當時選擇台灣為第一站，只是沒有想到，政治上的阻力會這麼大。」
《太陽的後裔》、《夫婦的世界》⋯和Netflix爭第一，戰場都在韓劇
行政院院長蘇貞昌日前談起中國OTT平台，以一句「不能讓中國併吞台灣」引發話題，爭議點源自愛奇藝原生的「中資身份」。既然是中國平台，容易讓人認為平台透過中國影集、綜藝節目、電影來進行「文化入侵」。但，果真是如此嗎？
「有人說愛奇藝台灣站都沒有罵習近平的內容、但我們也沒有罵蔡英文的內容啊！我們會盡量讓做到不引起台灣消費者反感，內容完全篩選過。」
歐銻銻娛樂指出，愛奇藝台灣站在架上的內容分類大約12個；中國主站就已經超過27個。敏感的「軍事」內容、「公益」、「知識」、「科技」、「財經」⋯⋯等等內容，台灣站上都沒有。
除此之外，或許讓人意想不到的是，「韓國內容」才是愛奇藝台灣站的另一個主打牌。這項優勢，是愛奇藝到2020年仍能持續在台灣與Netflix較勁的籌碼。
「其實一開始，我們是先以『韓劇』來吸引台灣觀眾，開站時就推出了《太陽的後裔》。」歐銻銻娛樂透露。
回想一下近幾年在台灣暴紅的韓劇，2016年的《鬼怪》、《太陽的後裔》，再到2018年的《金秘書為何那樣》、《皇后的品格》，2019年的《德魯納酒店》、《男朋友》、《WWW：請輸入檢索詞》，以及2020年、剛剛播畢不久的《夫婦的世界》⋯⋯ 。這些熱門韓劇，皆是愛奇藝針對台灣市場購入的強檔內容。
「Netflix這2年發現亞洲市場很值得開發，所以現在也很積極地跟韓國、日本大量合作。」
范立達表示，Netflix和愛奇藝，分別是台灣人訂閱付費第一高和第二高的平台，愛奇藝近年和Netflix在網路聲量上較量，如同冠軍和亞軍之爭，關鍵點多集中在有沒有爆款韓劇上。
「像我們有《夫婦的世界》的時候，Netflix基本上是被愛奇藝壓著打，但輪到Netflix播出《梨泰院Class》和《愛的迫降》時，我們就是趴著打。一個播完換一個，大家互有消長。」
歐銻銻娛樂向《數位時代》獨家透露，截至2020年7月，愛奇藝台灣站上中國和韓國的內容，各占平台總數的23%、日本占20%、其他20%，而台灣由於本身產能和前三地相比就比較小、占比則為10%。
愛奇藝，你為台灣做了什麼？
就一般消費者來說，無論是愛奇藝、Netflix、HBO GO⋯⋯任何一個OTT平台進駐，就是多了一個新選擇、可以看的「內容池」。當池子變多，無疑是好事一樁。但對於台灣影視音內容產業來說，愛奇藝的到來，改變了什麼嗎？
2017年，歐銻銻娛樂出資自製了五部台劇：《1006的房客》、《人際關係事務所》、《種菜女神》、《如果愛重來》和《墜愛》，除了在愛奇藝台灣站、電視台同步上映，愛奇藝也向歐銻銻娛樂買下全權，上架到中國主站。
范立達透露，在2020年第4季，愛奇藝台灣站將會推出兩部由愛奇藝出資的「自製台劇」；這也是第一次的投資嘗試。倘若要加總愛奇藝這4年來，投入在台灣內容上的費用，已超過新台幣10億元。
綜觀台灣的內容產業，早已經陷入缺乏資金、沒有資源、能見度低的惡性循環，隨著近年資本雄厚的境外OTT平台進駐，並開始購買、甚至是製作台灣的本土內容，吸引台灣消費者入場。
雖然看事情得「一體兩面」，愛奇藝對於台灣的OTT平台及有線電視台來說，造成不小的壓力，但帶來的挹注，卻也是台灣內容產業為需要的。一來，無疑是資金上的幫助，他們往往願意付出比傳統電視高上幾倍的預算產製內容；再者則是通路上的拓展，台灣內容藉此可以播到國際上，讓能見度從一個市場，轉變到幾十個、甚至上百個市場。
「如果這個市場對那些國際平台很不友善，設了很多條條框框，讓他們覺得在這沒意思，或者無利可圖，也許就放棄這個地方了，因為他還有很多別的地方可以選擇。愛奇藝海外還有59個點、Netflix還有189個市場，我不一定要來你這裡。」
范立達表示，倘若境外平台真的退出台灣市場，受到最大影響的還是消費者。或許服務還是能用，但倘若停止租用在地CDN、IDC（網際網路數據中心）機房，看片只能連到海外伺服器，畫面延遲機會增加、品質相對會降低，或是在付款時不能再支付台幣，而是人民幣或美元。
歸根究底，OTT平台是服務業、科技業？還是影視音產業？
OTT專法之所以引起台灣影視圈軒然大波，癥結點只有一個問題：OTT平台業者，究竟隸屬於哪一個產業？
因為兩岸之間的特殊關係，無論是台灣的《廣電三法》、對岸廣電總局的規範，都對台灣和中國的電影及電視劇有所限制，例如不能自由發行播映、需要事前通過審核，更有數量上的規範限制。
隸屬於「影視音產業」的中資要來台投資、設立公司，目前是被嚴厲禁止的。若從OTT專法草案的現行設計來看，愛奇藝和騰訊視頻等於是要被逐出台灣。
雖然OTT平台是透過網路傳輸，在平台傳遞影音內容，但歸根究底經營的「商品」仍是一部部劇、一部部電影。由於平台也會出資製作，或是自己製作內容，在台灣政府的判定或是消費者的認知中，應該是屬於「影視音產業」，但范立達卻有不同觀點。
「這一點都不難規範，汽車是運輸業，難道它現在裝潢成遊覽車、載遊客出去玩，你就要說它變成旅遊業嗎？你不能因為車子上面載的東西不一樣，就去區別他的產業。」
他表示，OTT是一個以科技為基底的產業，Facebook、LINE、Skype都是OTT產業的一環，只是平台上搭載的東西不一樣，他拿Netflix舉例，即便Netflix已經建立起屬於自己的娛樂王國，但在美國那斯達克上市掛牌時，不像21世紀福斯公司被歸為「傳播娛樂業」，Netflix就是「網路應用與服務業」。
「就好像你年滿18歲可以騎摩托車，但我今天去考駕照，監理站說你是17歲又365天，不能考，他想要說你是影視音產業、你就是影視音產業，或是只要政府認為你對台灣有政治、文化或是社會造成危險的可能，就不準你來。」
有朝一日，中國OTT平台若真解決了「產業定義」這一最難的爭議後，另一個難點也會接踵而來：中國影音內容的審查和比例。
在《廣電三法》中，除得到獎項的中國電影，中國電影每一年能夠進口台灣的數量只有10部，至於中國電視劇，則更規範了在電視台播出的比例，並且每一部作品都得先經過文化部審查，但如今從傳統媒體走到新媒體，若要「比照辦理」，在OTT平台似乎完全沒有這樣的限制。
對此，范立達提出了「DVD出租店」一說：電視台一天24小時是線性播出，對於觀眾來講是被迫收看、沒有選擇，但OTT平台是「on demand（隨選）」，讓觀眾自己決定要看什麼，兩者有很大不同。倘若架上擺著10部陸劇、100部台劇，但觀眾都不看台劇，這樣的比例設定便毫無意義，就好像過去DVD、錄影帶出租店，那麼多的片子，卻也沒有限制中國片子的比例。
「你要用管理有線電視的方式去管理OTT平台，就會陷入之前的傳統的思維跟管制方式，這是不對的。」
范立達：請告訴我愛奇藝的問題究竟在哪？我們願意改
雖然近期范立達箭拔弩張、言語犀利，頻頻為愛奇藝發聲，但最後談到面對無法解決的兩岸關係，未來該如何與政府和平共處時，他的態度也漸漸軟化。
他強調，不管是愛奇藝、還是歐銻銻娛樂，都從未想與政府作對，也沒有所謂要戰、還是要和的問題；即便愛奇藝當初要落地，申請在台成立子公司被拒絕，轉而以歐銻銻娛樂經銷代理的方式經營，也是在《民法》上獲得許可，合法合理。
讓消費者有更多內容選擇、投資台灣內容產業、把台灣內容推向海外市場⋯⋯「除了說愛奇藝是中資之外，我看不出愛奇藝留在台灣，究竟有什麼樣的負面的影響？」
「我很希望政府能夠更冷靜地思考，不要那麼意識形態先行。如果你真的覺得愛奇藝是一個有問題的平台，能不能告訴我問題在哪？如果可以改，我們就改，達到政府希望的要求跟目標，不要對愛奇藝趕盡殺絕。」
退一萬步說，假設政府真正在意的是中國OTT平台「文化入侵」、「文化洗腦」的威脅，若愛奇藝和騰訊視頻真退出台灣市場，反而在YouTube上開啟免費頻道、免費播放各式各樣中國內容，在如今這樣一個開放的網路世代，政府、你管不管？要管、你又該怎麼管？
責任編輯：林美欣
3 史上第一部OTT專法保護了誰？為何台灣業者異口同聲：不用管太多
「這是最好的年代，也是最壞的年代。」談起如今的OTT產業，這是在台灣業者口中常常會聽到的一句話。
根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》統計，台灣前5個最多人付費訂閱的OTT平台，只有一個是台灣本土平台，其他全是國際境外平台。
2016年，隨著「外來者」Netflix、愛奇藝進駐，這一年才被稱之為台灣的「OTT元年」，也正是他們「推波助瀾」，加速台灣消費者的觀影時間，從有線電視轉移到OTT平台，更讓平台的角色晉升為內容產製者，注入龐大的資金和資源，讓台劇有機會再次復甦。
但相反地，在這4年間，台灣本土平台要和國際平台競爭，台劇得在陸劇、韓劇、日劇、美劇的汪洋中搏關注⋯⋯面對資本和資源長期的不對等，讓LiTV創辦人暨董事長錢大衛開始向政府喊話： 請出面管理，保護我們的生存空間！
如今，一部史無前例的《網際網路視聽服務管理法》（以下簡稱OTT專法）草案真的問世了。但是，這真的是所有台灣業者期望的嗎？
他們打破「只有國際平台可以」的魔咒！
《通靈少女》、《你的孩子不是你的孩子》⋯⋯在2019年之前，舉凡能和韓劇、美劇、陸劇競爭的台劇，要不是與國際業者HBO Asia聯合製作，就是上架Netflix後，才一路紅回台灣來。似乎有國際平台參與，才是票房品質雙重保證的魔咒。
但是《我們的與惡距離》在去年打破了這樣的僵局。
CATCHPLAY在當時擊退Netflix，與HBO一同奪下該劇全球版權，且首播時只限在台灣平台上播放。
到了2020年，一部展現台灣社會底層小人物拚搏的精神，草根味濃厚的《做工的人》也引起熱烈迴響。一共6集、全集累積收看次數突破百萬，創下收視高峰背後，是由myVideo投資、myVideo獨家首播，
雖然不像Netflix般流量爆炸的劇集，總是一部接著一部，但這似乎是在證明，台灣業者也有能力搶到，甚至是做出自己的熱門好作品，而面對國際平台的競爭，不是只大喊「需要被保護」，而是一步步摸索出對策與出路。
以營運4年、如今註冊用戶達600萬的CATCHPLAY+來說，目前在台灣、印尼、新加坡三地營運，雖然有超過80%的營業額貢獻自東南亞，但CATCHPLAY集團執行長楊麗貞透露，自從《我們與惡的距離》獲得成功後，今年開始把目光放回台灣。
CATCHPLAY+則在歷經數年的討論談判，於今年7月「牽手」國際平台，把HBO GO的內容全數上架平台。接下來還將與文策院共同投資發行公司「影響原創」，產製台灣原創內容。
「4G時代，很多myVideo用戶都來自電信綁約銷售，開機率比較低。這幾年來這類用戶的比率愈來愈低，現在是靠內容，去吸引真正的『活躍用戶』！」台灣大哥大新媒體副總經理李芃君說。
台灣大哥大早在2012年就推出了myVideo，一步步靠著電信綁約獲得用戶，再到擴展平台內容、擴展通路，上架到凱擘大寬頻機上盒等不同策略營運，堪稱電信商中布局OTT最積極的業者。透過集團資源打仗，也締造出一般業者難以執行的成果，成功從「個人用戶」走向OTT最難打進的「家庭用戶」，如今myVideo的個人用戶與機上盒家庭用戶比例已各佔5：5。
台灣大近來更開始投入自製內容。李芃君表示，在《做工的人》之後，「希望每一季就有兩檔獨特、高規格製作的大檔劇集。」
無論是myVideo，還是CATCHPLAY+，他們都有著相同的特點：已經找到與國際平台的共處之道，願意持續地投資產製本土內容⋯⋯透過他們不同的角色定位與觀察，看到了什麼「台灣OTT產業百態」？
Q：從2016「OTT元年」再到「OTT專法」，這4年產業發生什麼轉變？
myVideo：
在2014年，經營OTT平台的業者都還是以三大電信商為主，隨著2016年Netflix、愛奇藝進來，隔年抖音也跟著來，我們以廣義的OTT影音平台來講，現在已經把產值和用戶對內容的需求，拱到最大了。
我常說這是最好的年代，也是最壞的年代。「最好」是針對上游業者，當平台都需要內容，而且都希望投資獨家內容，對創作人的需求大幅提升，他們的作品不只在台灣，在全球也可以被看到；「最壞」則是指平台業者，我必須要有夠多夠好的內容，消費者才會買單，但大家真的很競爭、殺價殺很兇。
CATCHPLAY：
你應該很少看到一些公司，可以在這麼集中的時間內快速崛起，然後又很快解散，甚至過去在矽谷，頂多就是這個速度。像是東南亞的iflix和Hooq，每一家都砸了3～4億美元，前陣子一個賣給騰訊、一個收了。
大家在過去三、四年對市場過度樂觀，其實，這會是一場馬拉松。想砸錢砸個幾年就要轉正（獲利）、IPO（首次公開發行），實際上沒有那麼順利。現在還站在這個比賽場上的人都在想：我的投資怎麼回收？我的下一步是什麼？我要想辦法跟別人合作嗎？還是我要收了？我要怎麼樣活下來？這是大家都在思考的問題。
Q：國際OTT相繼在台灣上線，對本土業者來說影響是什麼？
myVideo：
我覺得最大的影響是在內容的採購上，大家都希望去拿一些好的內容，無論是投資本土的影視創作，或者是買韓劇、陸劇。可是，國際平台常常站在最上游處，要搶就搶全球獨家，都是Netflix跟愛奇藝在搶⋯⋯不要說台灣獨立經營的平台，就連我們也不可能搶全球獨家，然後再分銷給其他的平台，以這方面來看，台灣業者真的是弱勢。
但產業競爭其實就是這麼現實殘酷，我們其實很希望扶植台灣的文創內容，業者間採取合作的方式，不是拿下全球獨家後，電視台和其他的OTT平台都不能播，這會影響到台灣消費者的觀影便利性，讓消費者能盡可能地看到作品，我覺得才是比較好的方式。
CATCHPLAY：
擠壓是難免，但說實在的，這就是自由市場的競爭。因為我們有在海外營運，走了一圈下來，也了解新加坡、印尼的法規跟市場趨勢，我覺得OTT不能管太多，要管的應該是很基礎的問題：消費者權益、稅收、分級制度⋯⋯等等。
商業世界的事情，本來就是政府管愈少愈好，能夠活下來的，自然就會活下來，不能活下來的，讓政府一直補助，也不是長久之道，政府應該做的是創造一個健康的環境，不該限制的就不要規定。
Q：專法部分用意是要保護台灣業者，你覺得需要被保護的東西，究竟是什麼？
myVideo：
我認為該被保護的不是平台業者，而是消費者權益。另外，我們還是自私一點，希望任何的發展對國內產業都需要有利，因為如果愛奇藝和Netflix獨大，但平台上如果99%都是國外內容，對台灣的文化產業不是好事，但不是要用管制的方式限制他們，要他們一定要怎麼做，應該是要扶植上游產業，讓他們能跟國際接軌，讓他們擁有國際級的水準，才有和國際平台頻繁合作的可能。
產業健康發展其實是一門很大的學問，文化部有補助、文策院有投資，我覺得都是健康的。在產業好的時候，應該要把上游的生態系構建起來，不然等真的不好的時候，就來不及了。
CATCHPLAY：
其實OTT產業是一個傳統銀行或財務看不懂的產業，我們自己要找錢是困難的。尤其要在台灣，他們對這個產業的理解度、願意承擔的風險很低。我反倒覺得，OTT要欣欣向榮的話，應該在投資的條件上盡量放寬，也鼓勵台灣的借款方給予更多支持。
另外關於內容，應該要從內容本身的發展來看，內容自己要救內容，而不是靠量的限制或是比例去救，沒有意義。為什麼我們想要進入台劇原創，其實不只是給錢，而是怎麼樣建立一個生態鏈，把有創意的人拉進來，給予他們市場的世界觀或是市場性訓練，把這些東西帶進他的創作。台灣過去真的就是手工業，現在把它變成一個工業，需要讓這些創作者的觀念變大，願意把全世界觀眾當作你的觀眾，你願意為觀眾創作，而不是為自己想要講什麼去創作，我覺得這是台灣內容發展中最需要的。
Q：怎麼看待台灣OTT產業未來？
myVideo：
前陣子有一些台劇在愛奇藝和Netflix，或是其他OTT平台上表現非常好，帶動了整個台劇的氛圍，2020年確實是台灣影視創作一個爆發的起點。我覺得未來5年，上游產業的提升會非常明顯，更多台灣的文創內容會被看到。
過去一部劇，大多是電視台委製、預算有限，現在有OTT平台挹注，如果預算增加一倍、三倍，創作者原先累積的能量就能充分發揮。作品可以在電視台上播，也可以在OTT上播，甚至可以播到國際上，如果反饋好，又會吸引更多資金再投入到上游產業，上游產業就會很忙。
CATCHPLAY：
這麼多家業者，本來就是過多了。一個市場真的能夠活下來的，我覺得頂多兩、三家，就一家最厲害，第二家可能還勉強撐著，第三家以後可能都被拉很遠。整合是一定會發生，但是這個整合一定會是大家意想不到的，就像我們和HBO的合作，但是我覺得這會是好的，會讓台灣的環境回到比較健康的狀態。
經過這三、四年的，大家嘗試很多不同的東西後，我覺得會開始更理性吧！理性絕對是好事。
在去年《我們與惡的距離》後，很多人都拿大錢進來要拍台劇。《與惡》一集預算才400萬，現在每一個台劇都喊到500、800、1000萬，這種非理性的做法就像OTT平台經營一樣，市場明明就沒有辦法那麼快回收。要維持理性的說NO，反倒才是對的事情，否則會泡沫化，
責任編輯：林美欣
4 全世界只有台灣有...OTT專法火線背後，產業界怎麼看？
台灣「領先」全球推出《網際網路視聽服務管理法》（以下簡稱OTT專法）草案，雖在短時間內不會對造成劇烈改變，但不光是OTT平台、產業受影響，還有：有線電視業者、頻道商、電信商、影音製作公司、導演、發行商⋯⋯等週邊業者，牽扯到的事情太多了。
同在影視大池中，他們從這份專法中看見了哪些問題？OTT產業真的需要被納管嗎？
《數位時代》整理了9位角色不同的業界人士觀點，從各自立場出發，談他們眼中的OTT產業與專法該是什麼模樣。
1.影視產業觀察者，你怎麼看？
拜了陸劇「文化入侵」，難道我們就不看韓劇、美劇了嗎？
台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長蔡嘉駿
要做這一件事，背後有兩個意義：政治意義和產業意義 ，OTT專法100%是政治目的大於產業目的。
NCC表明只管PGC（專業生產內容）、不管UGC（用戶生產內容），假如愛奇藝和騰訊視頻真的如政府所說，首要目的是「文化入侵」、「商業盈利」是次要，那把他們逐出台灣後，他們再在YouTube上開設一個頻道，購買大量廣告吸引觀眾去看，政府，你又能怎麼辦？
要抵抗別人文化入侵，最好的方式是讓自己的文化更強大。產業現在最需要被照顧的是「內容產製」這一環，如果我們的內容一樣不長進，政府也沒有訂出更多有利的政策，台灣內容產業的未來，就會跟現在還是一模一樣，量跟質都在原地打轉；就算觀眾不看陸劇了，難道就不看韓劇、美劇了嗎？
如今海外平台來台灣，如果發展順遂，勢必也會帶動台灣「產業升級」，韓國就是很好的例子。再看看日本，因為一部Netflix原創自製劇《AV帝王》走紅，以前這麼排外的日本人，現在也都知道應該要跟國際平台合作，把心態放開。
資金、資源龐大的公司，要麽是美國派系、要麼是中國派系，OTT專法要把中國公司逐出台灣，但我認為美國公司在短期內，照顧台灣的力度，不會像日韓一樣強，光拿在日本、韓國取得內容，就夠台灣觀眾看到飽了！
YouTube、B站才最能「入島、入戶、入腦」，不要在井底立法
資深媒體人商台玉
我們在討論一個新法案或是有線電視的議題，從來不會把真正的問題、真正的既得利益者、真正的目的說明白，感覺很像外行人在討論，其實是不想講的太清楚，怕被貼上標籤。
我覺得台灣要立OTT專法，就是針對中國，直接講白了，如果沒有中國這個特例存在，台灣不會立一個全世界都沒有的法，順道連美國、韓國、日本、歐洲都管到。
既然是衝著中國而來，就要對中國多了解一點。
中國影音網站是從盜版起家，野蠻生長；包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、搜狐等5大業者，全都是民營企業。在中國，內容產製業地位很低，觸碰不了政治，掌控不了言論尺度；而中國中央電視台、5大省級電視台都是由共產黨、國家主導，我認為他們才是台灣真正應該注意的「媒體」，如今 在YouTube上都開有頻道，訂閱數甚至是台灣電視台的好幾倍，政府要管的，應該是他們 ，不是愛奇藝！
再說了，中國還有B站（bilibili），如今也在美國上市，市值已經追上愛奇藝，它就相當於中國的YouTube，上面幾乎全都是UCG，完全走出中國的自己的內容產製模式，用戶原生內容的意識型態，反而超過中國自製的節目跟戲劇，這才是大量的「入島、入戶、入腦」。
要立一門新法案，你要思考，你的管制目的是什麼？如果真的是針對中國內容而來，必須得考慮更嚴重的問題，而不是今天所談的OTT專法，假如愛奇藝台灣站真的下架了，今後我還是可以連到中國主站直接觀看啊！如果立法是關起門來或躲在井裡在立，那這個法律一定會有問題。
2.內容產製／發行商，你怎麼看？
NCC拿《廣電三法》的邏輯管OTT，但他們不是有線電視！
巧克科技新媒體共同創辦人、前LINE TV執行長劉于遜
如果要進行網路治理，我一直很贊同必須得保有「網路中立性」。網路世界中最基本的原則：業者、使用者，每個人都有在網路上的自由。
但這一部OTT專法，卻不是按照這一套邏輯來走，似乎是《兩岸關係條例》參與更多。例如要控制ISP業者（網路服務供應商）的機房，就是一個例子，讓專法乍看之下好像很怪，是因為每一個政府部會都有自己的考量立場，融進專法裡。
我覺得要管理OTT產業，不應該是立專法，而是立下業者「自審自律」的規則，如果 今天透過業者「自審自律」，還是沒辦法管好，政府才應該出手，不能在這之前，就先立下框框條條的強硬限制。
草案會這樣設計，某個程度是NCC按照《廣電三法》管制傳統行業的邏輯來管理OTT平台，雖然政府想用公權力介入這個產業，讓產業更快上軌道，但OTT平台又不是一般上市公司、也不是什麼管制行業，為什麼要向NCC揭露「使用者數量」、「營業額」、「點擊數」、「流量」等資料？
我認為專法一定要等到試行時，才會看得出來，大家都要怎麼接招拆招。
消費者才不管那麼多，專法讓追劇變少又變慢，就是權益受損！
牽猴子行銷總監王師
我們可以從兩個身份來看這一部專法。
如果我是一名消費者，我只會在乎一件事：怎麼樣更快、更便宜獲得更多的內容？
我不會太在意業者間的競爭、也不會去管法令層面的東西，但如果法令變得嚴格，導致我看的東西變少、變貴、變慢，我就會不開心。
反過來，從一名台灣業者的角度來看，我是做內容發行，我們會對下了院線的電影做後端版權分銷，包括在電視台、飛機上、OTT平台上播⋯⋯對我來說，能銷售的平台愈多愈好，才不會被壟斷，當有了競爭，平台才會願意付比較高的價錢；況且因為剪線潮，如今有線電視採購預算也降低，OTT平台反倒成為出手闊綽的採買方。
如果是做開發製作的上游業者，OTT平台為了在內容的豐富性上競爭，他們會從前端開始投資：對內容製作者來說，無疑是一個大好的消息，減輕過去找金主、找募資的壓力。
撇開政治不說，就我看來，平台愈多、選擇愈多，都是好事一樁。
3.台灣本土OTT平台，怎麼看？
兩國文化權的矛盾交給《兩岸人民關係條例》就好，為什麼需要立專法？
CATCHPLAY集團執行長楊麗貞
OTT是自由市場競爭，如果做到了「稅收」、「分級」和「內容保護」這3點後，就是要開放！讓觀眾看到盡可能豐富的內容。
我其實很想和政府說，中國OTT平台和《兩岸人民關係條例》的矛盾，其實是國與國之間「文化權」的判定，跟業界比較不相干，如果真的要管，那大可直接執行《兩岸人民關係條例》就好，不一定得動到其他OTT業者。
況且，市場上有非常多的OTT平台不是收費制、是免費的，但NCC並沒有要讓他們納管，但免費的才更應該管吧？
因為用戶族群更大，更多年輕人或青少年可以零負擔地觀看⋯⋯你管Netflix不管YouTube，但YouTube開始有付費方案，不該管嗎？那直播要不要管？這些認定，都純粹取決於官員的認知程度。
所謂的「抓大放小」、什麼叫大，什麼叫小？擁有一定經濟規模跟影響力，這誰來判定？讓業者自願登記⋯⋯數量一定寥寥可數，我會懷疑執法的公平性。
如果要做、就要做清楚，既然要管、就要有效，不要讓人覺得徒勞一場。
「抓大放小」可行，但要業者「自願登記」⋯NCC給點誘因吧！
GagaOOLala杰德影音執行長林志杰
OTT要納管，應該要以「鼓勵合法，打擊非法」為原則，先從鼓勵合法開始，再一步步全面納管，畢竟OTT平台的種類非常多：有正版、盜版、UGC、PCG、SVOD、AVOD⋯⋯要「一次到位」很難，所以我覺得「抓大放小」是相對比較可行的做法。
但是，OTT和UGC的服務愈來愈像，NCC未來如果一邊要求OTT需要登記註冊，另一邊卻對UCG完全沒有任何規定，是否造成管理不對等的情況？
歐盟視聽媒體服務指令（AVMSD）就有提到，YouTube跟Facebook都得一併都須遵守相關規範。
除此之外，要讓業者「自願登記」，NCC也需要多做說明，提供更多自主登記的「誘因」，例如登記者是不是可以獲得更多資源、更多補助申請的機會？
面對國際業者的強大競爭力，政府應該思考如何提供獎勵措施，幫助台灣本土OTT業者不被邊緣化，又能對接國際市場發展。
4.境外OTT業者，你怎麼看？
全球第一部OTT專法，成立的迫切跟必要到底是什麼？
LINE台灣董事總經理陳立人
在這次新冠肺炎疫情之後，OTT數位串流產業和消費者的生活又結合的更緊密了。
LINE TV在台灣已經上線5年，透過一路上的觀察，我們發現台灣的OTT產業，其實很有機會成為全球內容產製鏈中的重要一環，但是卡在產業生態還不完善、不同角色的業者成熟度不一致，不少人還處在成長的階段。
我們當然希望可以看到更多正面、有建設性的政策，或是對創新的實際支持，來取代高強度監管和懲罰制度。
這是全球第一部OTT專法，但以目前的草案架構來看，此時成立的迫切性和必要性是什麼？還存在不少疑慮。
如果倉促上路，我們擔心只會造成過多的約束，反而限制了台灣OTT產業未來的發展，阻礙台灣優質內容被觀眾看到幾會，甚至是推向國際的可能。
5.有線電視／機上盒業者，你怎麼看？
不只「國安」問題該顧，「盜版」猖獗亂象更應該管！
中嘉網路執行長揭朝華
主管機關比較從「國安」的觀點看這一件事情，比如說不讓有國安疑慮的OTT業者進來，但我不希望它只管制國內的合法業者，因為更重要的是，針對非法業者，你要不要去管？
侵權網站、盜版機上盒太多了，在OTT專法裡是管不到的，因為主管機關不想背上一個「妨礙網路自由」的名號，因此國內ISP業者沒有遵循的依據可以對盜版業者「封網」，現在只能靠業者自律，但這不管是對有線電視產業、內容產業，都是一個傷害！
該管的沒管到，反倒合法合規業者綁手綁腳，NCC要傾聽業界心聲！
OVO創辦人暨執行長吳有順
OTT的確應該要有管理辦法，例如該怎麼促進產業發展、怎麼幫助本土影視做得更好、怎麼有效管制盜版⋯⋯等等，目前台灣盜版盒子依然猖獗，對產業的傷害比什麼都大。
但以對目前專法草案來看，可能還需要一些時間調整，是要能促進產業發展，而不是反倒變成阻礙。
以草案看來，專法有沒有可能降低海外業者投資台灣的意願？有沒有可能該管的沒管到，反倒合法合規業者綁手綁腳？
要制定一套合理可行的管理辦法，本來就不是一件容易的事，需要兼顧平衡發展，又要有管理的智慧，NCC若能多聽聽業者的心聲，我相信有機會調整到合理可行的範圍。
責任編輯：張庭銉、林美欣