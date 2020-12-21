電動車龍頭特斯拉今日正式納入標普500指數，推升其股價大漲、創下歷史收盤新高，同時也打破股神巴菲特的紀錄，成為加入S&P 500時、市值最高的公司。

週一（21日）美股開盤，美國電動車大廠特斯拉將正式加入標普500指數，為特斯拉近期股價狂飆的最大催化劑。以上週五（18日）的收盤市值計算，特斯拉在該指數所佔的權重為1.6%，排名第六，且年初以來股價大漲700%以上，將立即成為今年表現最佳的成分股。

上週五特斯拉股價跳漲5.96%、收695.00美元，再創歷史收盤新高。自11月16日獲選為標普500指數成分股以來，特斯拉股價已飆升約70%，今年累計勁揚730.68%。

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超越股神巴菲特紀錄，成為加入S&P 500時市值最高的公司

根據外媒報導，標普500指數是採用市值加權，並根據最新的在外流通股數來調整權重。目前特斯拉在外流通股數佔總股數的80%，其餘為執行長馬斯克（Elon Musk）等內部人士的私人持股，因此經調整後的市值為5,270億美元，而標普500指數總市值約為32兆美元，權重約1.6%。

當特斯拉加入標普500指數時，將是有史以來加入該指數時市值最高的公司，同時也是加入當下權重最大的成分股，打破股神巴菲特（Warren Buffett）旗下控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）所創的紀錄。波克夏．海瑟威於2010年納入標普500指數，初始權重約為1.4%。

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此外，以上週五收盤價計算，特斯拉市值超過6,250億美元，將是標普500指數市值第六高的成分股，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet（A類股與B類股合計）和Facebook。

指數調整生效後，被動追蹤標普500指數的共同基金和ETF，必須立即將特斯拉納入投資組合。上週五，特斯拉交易量超過2億股，是過去30天平均交易量的四倍以上。

根據投資銀行高盛先前估計，假設特斯拉於今年初成為標普500指數成份股，可使該指數的全年漲幅增加2個百分點，從14%增加至16%。截至上週五，標普500指數全年上漲14.81%。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：MoneyDJ理財網