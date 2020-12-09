受一次性納入S&P 500指數的消息影響，電動車巨擘特斯拉的股價再次上漲，市值達到6,000億美元里程碑，將成為S&P 500市值第六高的企業！

特斯拉週一市值超過6,000億美元，將在2週後加入S&P 500指數成為其市值第六高的企業。

一次性納入S&P 500指數，推升特斯拉股價上漲

特斯拉週一大漲42.72美元約7.13%，收641.76美元，創52週新高點。上週因特斯拉將一次性納入S&P 500指數的消息又加強了股價上漲動力。

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特斯拉今年迄今漲幅約667%，對比同期S&P漲幅僅約15%，其當前市值已高於市值1,930億美元的豐田汽車，也高於福特、飛雅特克萊斯勒和通用汽車共3 家加總的市值。

這是特斯拉自12月21日起納入S&P 500之前，最新一波漲勢。

一年翻漲6倍，能見度將更加透明

特斯拉1月中旬市值1,000億美元，花了111日到6月底，市值才翻倍至2,000 億美元。但緊接著只花了13日，就在7月中旬達到市值3,000億美元的里程碑。

爾後又花27日，在8月時抵達市值4,000億美元里程碑，此後「稍微放緩」地花了63日走到近日的5,140億美元。

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由於特斯拉規模龐大，標普道瓊指數11月中旬尋求投資業界的回饋，以決定特斯拉究竟要於再平衡日當天一次加入，抑或是分兩批納入、以再平衡日生效當天為終點。

爾後，標普道瓊指數於11月底宣布，特斯拉以在外流通股數調整的市值權重，將在2020年12月21日開盤前一次性加入S&P 500。

特斯拉納入S&P 500後，會自動將特斯拉股納入無數追蹤指數基金的投資組合內，連帶許多管理基金也必須追蹤其股票以維持持股平衡，對散戶來說，特斯拉股票的能見度和衡量標準也將更令人放心。

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受特斯拉影響，其他電動車也一併飆漲

特斯拉股價走勢也反映了其他電動車與類股的走勢，例如中國電動車蔚來今年股價飆漲1030%。

電動車尼古拉（Nikola）上週雖與GM達成協議，但不如原先預期熱烈，股價有些受挫，但該股今年迄今仍有79%漲幅，儘管該公司沒有營收，且賣空者對該公司業務模式有諸多質疑。尼古拉11月時表示，「在關鍵里程碑上取得重大進展。」

責任編輯：文潔琳

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