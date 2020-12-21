位在桃園的旭富製藥公司工廠於20日中午發生火警，發言人在21日上午記者會表示，1名員工不幸罹難，過年前270位員工薪水不會受到影響。

旭富製藥桃園廠區20日發生火警，發言人楊文禎表示，凌晨火勢已獲控制，1名員工不幸罹難，預估明年1季約有6億元訂單受影響已先行取消，內銷市場只占3%，國內用藥影響不大。

旭富今天重大訊息記者會，楊文禎表示，20日中午左右由於生產線進行化學溶劑處理，不慎引發火災。員工隨即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。這起火災造成2位員工受傷，1位傷勢嚴重菲律賓籍員工今晨不治，另1位已無大礙。

業務影響部分，楊文禎表示，目前將收到的訂單與客戶說明原由進行取消，初估明年第1季至少有新台幣6億元的訂單可能會受影響，倉庫存貨製成品價值約2.5億元，這部分未直接受到火勢燃燒，影響應該有限，有待品管進一步分析是否符合標準後，才能進一步確認供貨給客戶。

位在桃園市蘆竹區的旭富製藥公司工廠於20日中午發生火警，桃園市消防局指出，因東北季風助長火勢，火星四處噴飛，大火迅速蔓延開來，受波及的其它工廠有大量易燃物，讓大火更是一發不可收拾，加深搶救困難。圖為火災示意圖。 Flickr CC by Steven Bochniewicz

損失粗估8億，重建至少需6個月

針對訂單轉移可能性，楊文禎表示，旭富所有生產線都在桃園廠，沒有其他廠可應用，轉廠有困難，因此已通知客戶暫時取消訂單，由於台灣內銷市場約只占營收3%，預計對國內用藥不會有太大影響，至於國外客戶因部分為管制藥，衝擊較大。

楊文禎指出，桃園工廠約有270位員工，農曆過年前，相關員工薪水不會受到影響，後續再依實際情形進行處置措施。由於生產線無法運作，品管研發等作業都會受到影響，是否採取無薪假措施，等進一步評估後再對外界說明。

財務損失部分，楊文禎表示，公司帳務財產損失粗估8億元，公司財務狀況相對建全，有投保足額的財產保險，財務損失的保險理賠應沒有太大問題。大部分生產線燒毀，估計如果建物主結構未被破壞，重建期間至少需6個月。另外，波及隔鄰其他廠商，這部分損失目前無法評估，公司有投保公共意外責任險，其中財產損失理賠上限為3000萬元。

旭富製藥為製劑的上游原料供應商，主要生產工廠位在桃園市蘆竹區。 Flickr CC by SoQ錫濛譙

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：郭昱彣