Cubo Ai是來自台灣的廠商，專做智慧寶寶攝影機，透過亞馬遜全球開店把商品上架到美國、加拿大、英國、澳洲4大海外市場，打下銷售成長4倍的好成績。

「2020年，無疑是全球電商加倍成長的一年。」亞馬遜全球開店臺灣總經理陳思芬提出數據指出，目前全球零售市場以3.7%的速度持續成長，在全球新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響之下，在今年全球電商以16.5%的速度成長，是整體零售市場的4倍。同時，有20%成長來自跨境電商，是本土電商成長的2倍。

從2017年4月開始，亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）在台灣成立常駐專業招募服務團隊，並與外貿協會（TAITRA）共同協助台灣業者以跨境電商形式拓展對外貿易。協助台灣的各類商品、商家上架到全球亞馬遜站點銷售。

目前，透過亞馬遜全球開店，可以一次將商品上架到美國、加拿大、德國、英國、法國、義大利、西班牙、日本、墨西哥，在今年，又新增了荷蘭、瑞典、澳大利亞，一共可以上架到12大海外站點，觸及亞馬遜全球超過3億的活躍用戶。

來自台灣的Cubo Ai （雲雲科技），從研發、銷售到部分客服都設立在台北辦公室，但依然在今年透過亞馬遜全球開店打下海外營收成長4倍的好成績。

亞馬遜全球開店網站。 Amazon網站截圖

透過Amazon跨境找商機，Cubi Ai海外營收年增4倍

在2017年創立的Cubo Ai 以「寶寶攝影機」為主要產品。與小兒科醫生合作開發，主打可以主動偵測口鼻覆蓋、翻身、進入危險區域等等寶寶常見的危險事件，並且傳送通知給照護者。

「台灣的母嬰市場不是很大，所以一開始就知道目標是全球市場，」Cubo Ai執行長林伯修表示，從創立初期，就鎖定透過亞馬遜全球開店接觸國際市場。

由全球的生育率來看，就能清楚了解Cubo Ai的目標市場在哪裡，美國一年大約有400萬新生兒、英國78萬、加拿大則有38萬、澳洲33萬；但在台灣，一年新生兒數量僅有18萬。因此，從2018年開始，Cubo Ai就陸續投入美國、加拿大、英國、澳洲四個海外市場。

創立初期，來自台灣的銷售佔比大約5成，但隨著在國際電商市場的經營越來越成熟，在2020年，Cubo Ai在美國的銷售成長5~6倍、澳洲更成長了7~8倍，如今來自海外市場的營收已成長4倍、佔比擴大到整體銷售的9成，帶動全年業績銷售突破2億元新台幣。

同時，在今年Cubo Ai更在今年成為亞馬遜開店平台上「Smart baby Monitor」類別的第二名商品，Amazon Review累積了4.6顆星評價。

來自台灣的Cubo Ai （雲雲科技）在今年透過亞馬遜全球開店打下海外營收成長4倍的好成績。 Cubo Ai

快速複製商業模式，Cubo Ai明年再拓4大歐洲市場

「使用Amazon打入國際市場的好處是，全球後台系統相似，生意很容易複製，」林伯修說，Cubo Ai學會在北美操作Amazon電商市場之後，由於全球站點的系統後台一致，在進一步上架其他歐美國家銷售時的學習難度較低。因此，接下來Cubo Ai還打算要在2021年再上架德國、法國、西班牙、義大利的Amazon站點。

那麼，針對不同區域市場的特性，寶寶攝影機這個產品是否要做不同的調整？針對這個問題，林伯修說，將會利用不同軟體推出特殊功能，來進攻不同區域市場。

他以iPhone作為比喻，「全世界的iPhone硬體都是一樣的，但裡面的App不同，我們就會用這個方式去走。」未來，將針對不同市場，導入寶寶故事書、寶寶音樂等功能。

責任編輯：錢玉紘