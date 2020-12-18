國際吹起零耗能建築風氣，工研院攜手日本東京電力、台達電、台塑打造節能展示屋，以及首座亞熱帶旋轉建築測試平台，希望替國內零耗能建築提供解方。

降低建築能耗，是解決能源危機的方式之一，根據國際能源署（IEA）統計，有高達55%的全球耗電量來自建築，先進國家推動零耗能建築相關法規，其中歐盟訂定2021年起所有新建築必須是近零能耗建築（nearly Zero-Energy Building），工研院看到這股國際趨勢，在台南沙崙智慧綠能科學城兩個節能建築測試，一個是具旋轉功能的亞熱帶首座綠能建築技術研發測試平台、模擬台南透天厝的節能展示屋，為台灣零耗能建築提供解方。

什麼是零耗能建築？該建築具有綠能發電、儲能、深度節能及智慧能源管理技術，所消耗的電力等於生產的電力，達到零排碳的境界，跟過去只講求節約能源的綠建築不同。

節能屋減少1/2的耗能，儲能、市電最佳配置

而要達到零耗能建築，智慧能源管理與節能技術相當重要。

外觀猶如透天厝的節能展示屋，是工研院聯手日本東京電力Power Grid、東京瓦斯公司Tokyo Gas、台達電、台塑等12家企業共同投入測試，搶攻建築智慧節能百億商機。

節能示範屋，可以清楚看到再生能源產電、室內能源消耗的狀況。 陳映璇攝影

節能展示屋所使用的節能家電，符合國家智慧家庭裝置互連的通訊標準協定CNS16014，冷氣、除濕機等各種電器可串連控制，當用戶下班回到家後，會自動變成在家模式。

電表、水表、瓦斯氣表三表合一，與無線通訊標準（Wi-SUN）傳輸整合，蒐集住戶水、電、瓦斯、家電使用的大數據分析，透過天氣預報、歷史追蹤、人的行為進行預測用電量，並作儲電預測，讓儲能與市電達到最佳配置，未來工研院員工也計劃入住。

工研院綠能所智慧節能系統技術組資深研究員劉旻忠表示，一般住宅的EUI（建築耗電強度，Energy Use Intensity） 65%，節能屋為34%，節省1/2的耗電量。

不過，工研院院長劉文雄認為，未來不光只有一棟建築達到零耗能，而是達到區域「電力共享」，整個沙崙科學城各區能夠連網互通，共同達到零耗能的長遠目標，過程可能需進行法規程序的修改，如饋線、電表的不同，但目前技術是可行的。

旋轉建築科技實驗室，開放廠商進行節能測試

此外，沙崙還有全球第三座具有旋轉功能的建築科技實驗室，工研院與成功大學於2018年起展開產學合作與建置工程，17日正式揭牌。

三座建築科技實驗室剛好跨越三大氣候帶，第一個在美國加州舊金山彎區，由美國羅倫斯伯克萊國家實驗室打造的FLEXLAB，屬於溫帶；第二個接近赤道，新加玻建設局建造的SKYLAB；第三個位於台灣沙崙的亞熱帶首座氣候建築測試平台SPINLAB（以下稱旋轉屋）。

台南沙崙有全球第三座具有旋轉功能的建築科技實驗室。 陳映璇攝影

亞熱帶綠能建築測試平台內放置裝有量測器的假人，模擬人類在室內的溫度感受。 陳映璇攝影

旋轉屋每一小時旋轉一圈，主要模擬不同房屋座向與不同太陽方位角對建築的影響，可藉此測試建築材料與各項設備的性能，內部有兩間實驗室，做A、B測試，內部設備、房間大小都是可拆裝，進行包括冷氣、玻璃、風扇的測試，2020年與能源局展開合作，目前正與廠商洽談中。

劉文雄說，國際追求2050年碳中和，其中能源問題占一大部分，他希望把旋轉屋作為節能材料、技術驗證的平台，透過沙崙來整合綠能產業鏈，把旋轉屋、節能宅變成show case（案例），告訴外界很多事情是做得到，降低困難度。

責任編輯：蕭閔云