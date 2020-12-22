Peloton砸4.2億美元買下美國第五大商用健身器材商Precor，除了為激增需求擴大產能、取得「美國製造」基地外，也是未來進軍商用市場的起點。

在居家健身因疫情而躍上檯面的此刻，新創Peloton宣佈以4.2億美元（約新台幣118億元）的價碼，收購美國第五大商用健身器材商Precor，藉此布局美國的生產基地，乘著疫情危機大肆擴張。

這筆收購將創下Peloton成立至今最大的交易紀錄。Precor是有著40年歷史的商用健身品牌，年營收達到約4.3億美元，是美國第五大的商用健身器材廠商，主要產品為跑步機、臥式健身車等。

新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）已令美國深陷疫情囹圄，根據Worldmeter的資料，美國確診人數已突破1,800萬人，占全球近4分之1，死亡人數也攀升至32萬人，是第二名印度的兩倍以上。

在這樣的環境下，健身房也成為感染的高風險區域，因而受到疫情沈重打擊，今年美國已有至少6家健身房、瑜伽館破產，為這些業者提供商用健身器材的廠商也不好過。

Peloton在這時候出手，不僅有望以較低價格買下，也是應對快速增長需求的一陣及時雨，這筆交易預計2021年初就會完成，屆時Peloton將取得Precor美國的製造廠房。

收購的消息揭露後，Peloton股價也在盤後交易時段上揚逾8%。

「我們已經看見巨大的成長。雖然沒人盼望一場全球性的瘟疫，但這的確推動了我們的業務成長。」Peloton總裁威廉．林奇（William Lynch）表示，「維持成長已是公司的主要任務。」

11月公佈的2021財年第一季（7至9月）財報中，Peloton營收較去年同期暴增232%，從過去的2.28億美元激增至7.58億美元，也高於外界預期。Peloton也成功在今年轉虧為盈，目前訂閱用戶數達310萬以上，其中有133萬購買其跑步機、飛輪等設備。

邁入2020年迄今，Peloton股價飆漲了385%以上。

取得「美國製造」基地擴大產能，緩解疫情下激增需求

Peloton一直在擴大對供應鏈的投資，去年11月，才宣佈以4,740萬美元收購台灣自行車製造商期美科技。Peloton執行長約翰．佛雷（John Foley）今年還曾表示，「他們（台灣）在防疫上做得很好，非常成功地防堵了新冠病毒，我們的工廠才得以繼續運轉。」

這次收購也將替Peloton取得佔地62.5萬英呎的製造廠房，隨著輝瑞疫苗問世、於全美開打，這筆交易可說是為了美國復甦打好基礎。再加上，Peloton現在也產能緊繃，《Business Insider》指出，其產品從訂購到送達需要兩個月以上時間。

Peloton在新聞稿中表示，這次收購取得的製造工廠將納入製造網路，預計將擴大其營運規模與彈性，支持健身產品的需求增長。林奇提到，「我們一直積極投資擴大製造規模，這是Precor十分擅長的。」

另外，即將接任美國總統的拜登，主打的政策方向之一便是「美國製造」，除撥款4,000萬美元採購美國在地製造的產品外，將對製造基地設在海外的產品課徵離岸稅。

不只是居家健身，Peloton也計畫進軍商用市場

展望後疫情時代，可預期將有部份用戶回歸健身房，面對這樣的可能性，Peloton也期望藉由收購Precor拓展商用市場，進軍飯店、公司、校園等更多面向的客戶，並推出更多元化的產品項目。

Peloton還將透過收購取得約100名成員的研發團隊，也有助於在強敵環伺的市場提昇產品競爭力。Precor將作為一個事業單位加入Peloton，並由Precor總裁羅伯．巴克（Rob Barker）負責領導。

Peloton蒸蒸日上時，盯上居家健身市場的競爭者也陸續現身。蘋果在12月初正式推出了健身訂閱服務Fitness+，可能威脅那上百萬純粹訂閱而沒有購買器材的用戶族群。另一間以Peloton的勁敵自居的健身器材公司Echelon Fitness，則趁著Peloton產能滿載時以低價飛輪進攻市場，9月銷售較去年暴增700%。

當造訪健身房不再是禁忌，Peloton如何維持居家健身的價值所在，並從覬覦市場的眾多競爭者中得到消費者青睞，將是這間新創後疫情時代的考驗所在。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、TechCrunch、Business Insider