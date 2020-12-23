台灣高鐵今天公告，從明年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，從現行的開放28天內預定車票，調整為29天內，讓旅客在規畫行程時更加方便。

台灣高鐵今日宣布，從明年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告之外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）的車票，也就是說，明年1月4日可預訂到明年2月1日前的乘車票。

交通部觀光局

台灣高鐵表示，調整後將依照乘車日更方便推算開放訂票日，例如預定出發日若為某週三，則只要往前推算四個星期前的週三即為開放訂票日，歡迎旅客提早規劃行程、訂位購票。

台灣高鐵說，除了每天逐日開放訂位外，每逢週末（週五至週日）的車票，可於四週前的週五一次預訂，也就是說週末往返行程可同時訂位（例如：2021年1月8 日週五可開放預訂2月5日週五、2月6日週六及2月7日週日車票），讓旅客更方便依自身的需求去規劃行程，並安排轉乘的交通工具。

另外，台灣高鐵提醒，已可使用車站自動售票機及T Express行動購票App取得敬老、愛心票的旅客，若今年全年均未曾在車站窗口購∕取敬老、愛心票，其適用車站自動售票機及T Express行動購票App取票服務的效期將至12月31日止。

高鐵自動售票機 截圖自KKday

台灣高鐵公司建議，旅客可於搭車前再次透過車站窗口購∕取敬老、愛心票，經重新驗證身分後，即可持續使用快捷便利的購∕取票服務。

責任編輯：文潔琳

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