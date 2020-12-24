邁入第三年，精誠集團的AGP計畫也公布了2020的成員名單，應用面向遍及5G、機器學習、資訊安全等，推動這個計畫的背後，精誠究竟想扮演什麼角色？

「這個『＋』的意思正是要讓AI的應用面向更廣，加速新創團隊進軍海外市場」精誠集團國際軟體事業合作部副總唐雲順，補充解釋這個已邁入第三年的AI+新創加乘器計畫（AI+ Generetor Program，AGP）。

唐雲順表示，AGP定位在助攻AI新創聚焦行業應用、加速產品與服務落地，並協助新創團隊進軍海外市場。 精誠提供

為什麼會有AGP計畫的產生？這個擁有3萬家遍及海內外的企業客戶的精誠集團，過去在提供客戶解決方案時，常觀察到客戶新的需求跟痛點，有些應用場景也並非精誠一個人可以解決，這也讓精誠發現到除了自己之外，是否能借重其他的資源，進而誕生AGP計畫。

不做孵化器，精誠想攜手AI新創打造生態圈

相比市場上有不少新創的孵化器或加速器，「我們更想要攜手AI新創團隊打造一個生態圈，」精誠集團AGP營運長凌子涵說，點出了AGP想做的其實是帶著成員一起提供一個更完整的解決方案給客戶，跟新創團隊共同打國際盃，而成立這3年來已有21個AI新創團隊加入，2019年精誠更帶著當年度的成員媒合了海內外近百家的企業客戶。

「其中印象最深刻的便是展綠科技，」凌子涵說。展綠科技提供了能透過安裝簡易「智慧鉤表」做到即時監測耗電數據的服務，泰國7-11物流中心正式採用這套系統，同時在精誠的協助下，媒合了逾30家客戶，這讓凌子涵印象深刻。

凌子涵表示，除了帶領團隊打國際盃，讓成員了解如何成為一個供應商（Vendor）也是一門重要的課題。 精誠提供

而精誠也會針對這些新創團隊的長遠發展性、技術可落地性以及對精誠及相關客戶是否能提供更好的解決方案等面向，作為投資的參考依據，目前「慧穩科技」及「安華聯網」是資誠已經有投資的團隊，前者主要以自主掌握100%核心影像辨識技術與深度學習演算法為核心技術，後者則是專攻台灣連網設備資安檢測技術。雖然不便透露投資的金額多寡，「但都有千萬左右，」凌子涵說。

邁向國際，精誠教你如何成為一個軟體供應商

另外，凌子涵也表示精誠在執行每一年的計畫時都有一個很重要的使命，就是如何教育這些成員如何成為一個（軟體）供應商（Vendor）。

她說，要讓每個團隊每次都為了不同的客戶打造出不同的解決方案，其實是非常辛苦的，如何讓團隊的解決方案可以往「標準品」方向前進，再透過海外的代理商推銷出去，並展現台灣團隊彈性的優勢進行微調，就能展現出更大的效益；唐雲順則補充，再把「Vendor」的概念放得更高，就是要讓團隊在出海前，把所有產品國際化、英文化，將有利未來的銷售。

面對一整年全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，海外媒合也困難重重，凌子涵坦言確實受到影響，過去可以面對面討論解決方案，如今可能都要花上好些時間才能達成，但依舊有好消息。

凌子涵說今年受邀成為日本TOPPAN Printing創新方案驗證計畫co-necto首家海外合作夥伴，透過遠端的方式協助AGP新創持續關注日本市場，可以為疫後拓展海外市場先做準備。

AGP 2020的團隊成員共有8位，包括維亞娛樂、鉅怡智慧、杰悉科技、慧誠智醫、易開科技、桓竑智聯、杰倫智能科技及百威雷科技。 精誠提供

今年，AGP也選出了8家具有國際發展潛力的AI新創團隊，成為AGP 2020的計畫成員。包括維亞娛樂、鉅怡智慧、易開科技、杰倫智能科技等，應用範圍含括5G、工業物聯網、資訊安全、機器學習，唐雲順有信心能再創亮眼的成功案例成績。

責任編輯：錢玉紘