CES 2021剩不到1個月後就要展開，面對全面數位化的第51屆，大會官方做了什麼準備讓與會者能有更好的參展體驗？

對科技業來說，用美國消費電子大展CES迎接一個新的開始，似乎已經是傳統，但2020年遭逢新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，CES 2021是否能如期舉辦？CES執行副總恰普卡（Karen Chupka）明確表示，CES 2021將全面採取線上策展的形式，而這也將是CES的一個全新創舉。

恰普卡（Karen Chupka）表示，CES 2021將全面數位化，這樣全新的創舉更是CES官方的頭一遭。 翻攝CES官網

從過往數據顯示，CES 2020共計有逾4,400家參與廠商、佔地超過8萬坪的展區，展示超過2萬件的產品，短短一週吸引了全球超過17萬的與會者共襄盛舉，但CES 2021要將這些全面數位化，CES準備好了嗎？

與微軟共同打造平台，迎接全球1.5萬名參與者

恰普卡表示，這次透過微軟的協助共同打造了虛擬參展平台，看準的正是過去微軟已有舉辦過數次數十萬參與者的線上策展經驗，面對全球參與者與資訊量龐大的業者，恰普卡有信心經的起考驗。

這次CES 2021將於1/11～1/14登場、比過往時間延後一週，包括AMD執行長蘇姿豐（Lisa Su）、通用汽車董事長兼執行長瑪麗博拉（Mary Barra）及Verizon董事長兼執行長漢斯·維斯特伯格（Hans Vestberg）都將進行演講。

恰普卡（Karen Chupka）透露，今年展會上的重點還是在5G、自駕車、智慧醫療、智慧城市、人工智慧（AI）及新創。 Gerd Altmann from Pixabay

恰普卡也表示，CES 2021的主題依舊聚焦在5G、自駕車、智慧醫療、智慧城市、人工智慧（AI）及新創，有逾千家的參展廠商、超過百場的論壇， 預計將吸引1.5萬人次上線參與，所有演講內容也都將保留至2/15止 。

亮點1：系統主動推薦參展者感興趣內容

過去在偌大的展會場，與會者可能會面臨不知道從何下手、參觀的窘境，這次轉為線上策展的形式後，官方可以透過報名註冊的平台的設計，讓與會者先行勾選有興趣的領域，藉此推薦適合的參展業者跟演講議程，讓與會者的參與體驗更好。

亮點2：靠AI提供即時翻譯，共有16種語言

此外，面對來自全球的與會者跟演講者，大會也將平台導入了人工智慧的系統，可以即時透過AI將語言翻譯成包括英文、中文、德文、韓文等多達16種語言，讓與會者能更容易掌握講者的內容；同時，與會者也能在線上的平台與來自全球的聽眾進行互動，達到更多的交流。

亮點3：數位健康成今年熱門議題

今年參展的包括傳統科技大廠英特爾、IBM、LG、三星外，也有像萊雅、歐姆龍健康事業及P&G寶僑家品等非傳統科技業者參與。恰普卡也表示，今年有不少跟數位健康相關的議題在CES 2021登場，主要是受到疫情的衝擊喚起民眾對於健康的重視，也使得科技業者加速新技術導入市場。

由於疫情衝擊全球的關係，不只是喚起了民眾對於健康的重視，CES 2021的技術亮點之一便是數位健康，不少科技業者也積極加速新技術導入市場。 Shutterstock

CES公布創新獎，韓國三星橫掃44項

與此同時，CES官方近期也公布了CES 2021創新獎的名單，其中三星電子獲得了44項CES 2021創新大獎，凸顯了三星在產業發展跟創新技術的突破有顯著的貢獻；而同為韓廠的LG電子則在家電類斬獲不少，包括OLED電視、智慧冰箱等24款產品都榮獲創新獎，其中LG OLED電視已連續2年獲獎。

韓國三星憑藉著在產業發展跟創新技術的突破有傑出貢獻，在近期公布的CES 2021創新獎中橫掃44個獎項。 Samsung

台灣品牌也表現不俗。微星科技旗下全新的電競及電腦產品分別在三個類別拿下CES最佳創新大獎，獲得15個獎項；而由工研院自主開發的非接觸微型嬰幼兒生理感測產品「i寶貝照護裝置」，也榮獲CES 2021穿戴式科技類創新獎。

雖然CES官方在接受媒體團訪時似乎透露2022年仍將以實體展回歸，不論CES 2021是否為首次且唯一的線上策展，「提供一個安全且有意義的方式讓全球科技產業能再攜手，就是CES 2021該做的事，」恰普卡說，看來2021年科技業的大家都將用一個「新常態」的方式迎接全新開始。

責任編輯：蕭閔云