台灣三星電子今年首度在台舉辦「Solve for Tomorrow」競賽，歷經3個月競爭後，14日公布9組獲獎團隊，抱走總價值破百萬的獎金與獎品。

台灣三星電子今年首度在台舉辦「Solve for Tomorrow」競賽，以「新思維，心技術，共創星未來」為題，鼓勵年輕人結合科技與創意，解決台灣的社會問題。在歷經長達3個月激烈競爭後，於14日公布得獎名單，共有9組參賽隊伍脫穎而出，抱走總價值破百萬的豐富獎金與獎品。

往後，阿公、阿嬤只要每日玩Tongue ball（舌頭球形訓練器）App互動遊戲，將能訓練咀嚼肌、舌肌等吞嚥相關肌群，延緩口腔機能退化，減少進食時容易噎到或發生嗆咳之機率，進而降低罹患吸入性肺炎之風險。同時搭配物聯網（IoT）技術，將每日訓練數據傳送給遠端的語言治療師，隨時掌握長者的吞嚥功能，為其做適當的訓練調整。

這項充滿創意的提案，並非來自醫材界，而是四名高雄醫學大學高齡長照碩士生所組成的「高醫Tongue ball」團隊。在參加台灣三星首屆「Solve for Tomorrow」競賽中，激迸出訓練舌頭的全新概念設計，因貼近高齡化需求且可執行度高，最終自超過150組的報名團隊中脫穎而出，拿下首獎。

啟動Solve for Tomorrow競賽 聚焦城鄉差異與健康照護兩大議題

本屆Solve for Tomorrow競賽特別聚焦台灣社會目前極待解決的兩大問題，分為城鄉創新組與樂活高齡組。城鄉創新組希望能幫鄉鎮帶來活力、改善經濟。樂活高齡組則幫助高齡者更快樂健康地生活。

於9月底開放報名，短短1個多月便收到來自全台各地大專院校超過150件作品，總報名人數近500人，顯見台灣學生對於社會問題的關注與改變熱忱。

從投稿的參賽作品來看，樂活高齡組涵蓋銀髮族不同層面需求，像是居家照護、身體保健、疾病預防、用藥管理等，透過IT確保長者的身體健康與生命安全。至於城鄉創新組，大多從教育的角度切入，應用科技解決城鄉教育資源分配不一致的問題，讓偏鄉孩童也能和都市學子一樣，享有豐富的受教權。

數位時代

創新思維工作坊 2週內建立決賽實戰力

收到學生的作品後，評審團立即展開審查及評分，最終評選出22組團隊獲得決賽門票。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮 數位時代

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，Solve for Tomorrow競賽除了讓台灣年輕人的創新點子能夠被看見，進一步激起更多學子改善社會問題的熱情，更期望參賽者從競賽過程中，逐步建構出創新的思考模式，從設計思考、創意激盪再到提出解決方案，並將此知識運用在未來任何形態的創新上。

因此，台灣三星電子特別為決賽隊伍開設「創新思維：結構化的創新歷程」一日工作坊，邀請Social AED 社會設計平台發起人林紹偉，帶領大家從「社會設計」（Social Design）的角度切入，剖析如何運用設計思考改善台灣現有社會問題，並建立將創意落實到執行面的能力。參與工作坊的學生們表示因平日較少有機會接觸到類似課程，此次活動收穫滿載，也會將所習得的知識拓展運用至競賽之外的提案中。

獲獎三大關鍵：創意、科技應用深度及可執行性

經過工作坊一日洗禮後，入圍決賽的學生團隊們紛紛應用當日所學優化提案內容，在決賽的表現皆非常精采，也讓評審團陷入熱烈討論中，最終選出首獎一組、特優獎兩組、優選獎三組及佳作三組，共9組團隊抱走總價值超過百萬元的獎金與獎品。

三星「Solve for Tomorrow」競賽首獎由高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪得。 數位時代

首獎由來自高雄醫學大學的「高醫Tongue ball」團隊奪下，該團隊透過訪談與照護經驗，提出舌球訓練器Tongue ball的構想，利用微型動作追蹤感測器及控制器，結合互動APP與物聯網技術，讓高齡者能隨時隨地進行舌頭訓練，有效預防口腔機能退化。

擔任本屆評審長的若水國際執行長陳潔如表示，Tongue ball由於其可執行性極高，且非常符合銀髮族群的需求，因而受到評審們的一致青睞，順利贏得首獎殊榮。

至於抱走特優獎的兩組團隊分別是：國立成功大學「Wi care about you」以及台北醫學大學「Aiskido」團隊。

「Wi care about you」透過Wi-Fi訊號分布廣、普及率高及零死角的特性，判別空間內用戶的存在、動作、手勢以及人員存在進行判別。在不侵犯隱私的前提下，全面守護獨居長者的居家安全。

「Aiskido」則自創URAH設備，為復健患者提供不受時間、地點限制，且可增強復健意願的裝置，將遊戲融入復健動作，優化復健患者的醫療處境。

陳潔如也指出，這兩個團隊所展現的創意及科技應用深度，是獲獎的最大因素。

聯合國於2015年提出17項永續發展目標，「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」，是一個國家永續發展的三大關鍵。而三星此次Solve for Tomorrow競賽，不只促成更多年輕人運用創意與活力，讓社會有持續進步的動力，也讓台灣朝永續發展更進一步。期許未來能繼續發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多台灣企業投入資源在社會議題上，共同為台灣永續發展而努力。