宴會平台君品Collection是雲品的小金雞，在疫情婚宴電商化的趨勢下，與業者合作推出婚禮百貨「Go Wedding」，讓新人一站找齊婚禮所需。

雲品旗下宴會平台君品Collection今（23）宣布，與新娘物語旗下婚禮企劃事業「成家婚禮顧問公司」攜手創立線上婚禮精品百貨「Go Wedding」，嚴選了婚禮產業鏈14大類，共有200家業者加入此線上百貨平台，希望能讓想結婚的新人能「一站式」、「線上化」地解決各項婚禮需求。

整合婚紗攝影、婚宴場地、戒指等需求，讓新人一站查找

君品Collection是雲品旗下的宴會平台，採取平台模式與場地業者合作，包含古蹟、郵輪、別墅、百年三合院等，業者只需要出租場地，其他婚宴事宜都由君品Collection包辦。

雲品董事長盛治仁過去也提到，「君品的平台模式讓我們不用付硬體費用，也能有經營管理的收入。」

GoWedding上目前有婚宴場地、喜餅、婚顧、禮服等多種結婚需要的項目。 GoWedding

而君品Collection的Go Wedding的大目標是「一鍵結婚」，讓新人能夠在網站上找齊資訊、找齊婚宴相關的廠商。雖然還不到一鍵結婚的程度，但以婚紗拍攝為例，網站上整合了多家婚紗業者與聯繫方式，也提供作品，省去新人自行查找的時間。

擁有人力銀行518、租屋網站591的數字科技旗下，也擁有類似的服務「結婚吧」，同樣主打一站找齊各項結婚、婚宴所需的內容，並提供新人自行張貼需求讓廠商報價。

兩者的服務內容相當接近，結婚吧成立的早，Go Wedding則是有君品當靠山，就看誰能在未來吸引更多的新人買單。

1,800對新人消費行為與需求，雲品歸納4大宴會市場趨勢

而受到疫情影響，今年台灣的婚宴幾乎都延期到年底，雲品表示尤其以10月與12月辦理的最為密集，更有許多新人已經洽詢至2022年的場地與桌次，在疫情不確定性下，雲品根據這三年來服務過的1,800對全包式宴會專案的新人消費行為與需求，觀察出2021年後疫情時代的宴會市場將有四大趨勢。

第一項趨勢，是婚禮產業走向數位化，傳統上的婚禮相關產業採以門市服務、面對面直接銷售為主要方式，以每年12萬到13萬對新人結婚的均值來估計，婚禮相關產業平均年營業額大約為新台幣1,200億元。但因為疫情的關係，整體婚禮產業營收初估損失至少二成，故業者們開始以OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）的方式緩解衝擊，將自家產品或服務開始在線上平台進行曝光。

第二項趨勢則為飯店角色從主導變助手，因為現在的新人消費型態自主性較高，故新人客製化的項目更加多元，原本由飯店婚禮企劃人員主導進行的婚宴流程，變由新人主導，飯店轉變成協助完成的角色。

第三項趨勢則為產業結盟的擴大化，產業間的合作未來將走向更密切，因為在不景氣的市況中，產業間的結盟合作可互相引薦目標客群到對的品牌中，也因為通路來自各方，才能擴大整體婚禮產業的客群。

第四項趨勢為宴會場地風格分類化，新人偏好的場地除了有飯店宴會廳、館外宴會廳之外，還有戶外宴會、特色場域的選項，如廢棄工廠、歷史古蹟、露營區、私人會所甚至遊樂園都有可能成為新人所喜歡的宴會場地，趣味性的場地除了能將宴會服務的功能放大之外，更能夠在沒有規則、沒有限制的場域中，展現出婚禮企劃人員的專業。

責任編輯：錢玉紘