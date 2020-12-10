不忍因疫情而重挫的國家，日本APA飯店社長元谷芙美子出借自家飯店、接納患者，霸氣的舉動也讓她被外界封為愛國女社長。行事風格大膽的她，究竟是何許人也？

為了避免新冠肺炎感染者遽增，造成醫療系統崩壞，日本政府曾請求輕症或無症狀患者在飯店或家中自我隔離，最先表達接納患者意願的，就是日本兩大連鎖飯店APA飯店及東橫Inn。而APA飯店社長元谷芙美子更霸氣表示，如果有需要，全日本5,000家APA飯店都可出借。

APA Hotel社長元谷芙美子 截圖自Twitter

元谷社長接受專訪時表示，作為日本最大的連鎖飯店，在國難當前時刻，想成為支持國家的力量。然而，此決定一出遭受諸多批評，也有不少人因此而取消住房訂單，但元谷認為，或許疫情結束10年後，大家會記得APA飯店曾做出重要貢獻，也因為元谷的這個決定，讓日本民眾封稱她為愛國女社長。而這位日本最有錢的愛國女社長究竟是什麼樣的人物？

不畏世俗眼光！從北陸地區起家，堅持以自己為招牌的社長

曾造訪日本APA飯店的人，一定看過元谷芙美子以華麗造型登場的招牌看板，除了在市區，她會以自己為形象豎立大型廣告外，APA飯店提供的礦泉水、調理包上也都印有元谷的照片，絕對讓人有深刻技藝。她大膽的作風曾引起各種嘲諷言語，但元谷反而認為，這就是機會！

從北陸金澤為創業起點的APA連鎖飯店成立於1980年，除日本外事業版圖也擴及美國，至2020年為止，全球擁有的房間數量超過10萬間。除了飯店事業，也進行住宅大樓銷售等業務，2019年集團年營業額高達約1,371億日圓。

2007年曾經發生飯店建築體耐震疑慮，導致不利APA飯店的媒體報導連日出現，銀行團要求APA飯店必須立即清償借款，元谷與身為創辦人的丈夫決定以高價賣出手上建設預定地，以償還向銀行借款的300億日圓。

當還清貸款後，隨即而來的是2008年雷曼兄弟次貸風暴，導致日本房地產價格崩盤，這反而讓APA飯店得以有絕佳機會，用手上現金購入東京市中心地段。

危機入市奠定成功基石，出身平凡、熱愛業務工作的社長

不可否認，APA飯店能在日本市場保有龍頭地位，是因為雷曼風暴轉機帶來的幸運及社長精準的土地投資眼光，但是事業能夠成功也絕非一蹴可及。

APA Hotel

1947年出生於福井平凡家庭，元谷因家庭經濟因素放棄了進大學的機會，高中畢業後就進入地方的信用金庫工作。

當時元谷就感受到業務工作魅力，在與現任集團代表的丈夫元谷外志雄結婚後創業，並在47歲時就任飯店社長，除了經營飯店外也積極活躍於住宅大樓銷售現場，至今對於業務熱情仍絲毫不減。

即使一天只有24小時，也要魚與熊掌兼得

元谷53歲成為最老的大一新生，之後取得早稻田大學公共經營碩士，並修畢博士班課程，即使經營業務繁忙也沒放棄念大學，每天都積極接受挑戰、勤奮的生活。

「 每次都坐第一排，只要看元谷筆記就會得到滿分 」，是法政大學人間環境部同學對元谷的評價。

成為經營者後，元谷在演講場合或參加節目，也都沒忘記留個幾分鐘推銷自家的住宅大樓，充分善用任何機會，總是展現活力與積極的態度，元谷認為，所謂領導著就是展現不認輸的姿態，帶領部屬一起向前衝，並經常給予鼓勵並像家人一樣關心及信賴部屬。

人生不需要夢想，只有規劃與實踐

對元谷來說，若能想著自己真的很幸運，人生就會往越來越好的方向前進，對任何事都抱著積極心態，也莫忘對人的感謝，這就是元谷社長的強運之道。

APA Hotel臉書

APA飯店之所以能在市場上保有一席之地，也與元谷社長總是往前多想一步的經營心法有關，例如率先其他飯店導入免治馬桶、全館免費wifi等，這在日本旅館業者來說都算先驅。

認為人生不需要夢想，只有策略地規劃與努力實踐，元谷縱然已70多歲，仍持續的實踐目標中，預計APA飯店事業版圖仍會持續擴張。

責任編輯：文潔琳

資料來源：APA Group、Yahoo Japan、強運 ピンチをチャンスに変える実践法、東京中日新聞