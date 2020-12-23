每年11、12月，就是企業回顧過去一年營運績效的時候，2020年受到新冠肺炎疫情衝擊，許多企業的表現皆不如預期，但深耕東南亞市場多年的塔圖科技(Tagtoo)，卻將危機化做轉機，順勢掌握企業因為疫情而激發的數位轉型決心，帶動海外業績爆發性成長六倍，於2020年末繳出一張漂亮的成績單。
看好東南亞電商潛力 塔圖5年前就啟動佈局計畫
塔圖科技成立於2010年、台灣電商市場正要蓬勃起飛的年代，「當時的網路廣告都還在比創意、比內容，比較少在談如何應用數據優化廣告成效，」塔圖科技共同創辦人暨執行長楊長峰指出。
看準這塊市場缺口，楊長峰決定創業，專注發展個人化動態商品推薦廣告(Dynamic Product Ads; DPA)，一舉將網路廣告帶入數據分析的領域。在台灣市場站穩腳步後，楊長峰緊接著跨出台灣、進軍東南亞，2015年從馬來西亞開始啟動南向第一步，2017年又進軍印尼市場。
從近2年各大研究顧問公司所發表的市場報告來看，塔圖科技當時的決策相當具有前瞻性。舉例來說，Google與Temasek、Bain Company聯合發佈的2019年《東南亞數字經濟報告》便指出，東南亞地區的網路經濟規模目前約為1千億美元，預估2025年將成長至3千億美元，主要動能來自於電子商務、共乘服務、及數位支付等。
東南亞數位經濟的蓬勃發展，一來與當地政府大力推動、積極佈建網路基礎建設有關，二來也受到新冠肺炎疫情的影響，像馬來西亞於3月實施的行動限制令，印尼祭出的封城策略，都加速企業數位化的速度，根據東南亞比價網站iPrice Group報告，COVID-19疫情改變了消費者行為和電子商務購物種類，促使東南亞電商市場在2020年上半年有了大幅成長。
成功三大關鍵：早期進入、豐富經驗、在地化
而塔圖科技早在此趨勢之前，便著手佈局東南亞市場，在當地市場有一定的知名度和口碑，才能締下營收成長6倍的好成績。
除此之外，楊長峰分析，塔圖科技在東南亞市場的成功還有二個原因，第一是累積了豐富經驗，雖然台灣與東南亞電商市場態樣不同，但兩邊電商業者所重視的方向卻是一樣的，也就是營收、數據和轉換率，而塔圖科技在台灣累積多年的經驗，不只清楚如何滿足電商業者的需求，更可以快速解決導入時所遇到的各種問題；第二、聘雇在地員工，克服語言和文化的隔閡。
塔圖科技副總張維峯進一步解釋，一開始進軍馬來西亞時，將目標放在語言文化較為接近的華人企業，之後又尋找當地合作夥伴，代理銷售塔圖科技的解決方案，將合作範圍由華人企業擴大到馬來西亞企業，進而快速地擴大市場。
在馬來西亞市場站穩腳步後，塔圖科技決定前往素有東南亞電商市場主戰場之稱的印尼，在網路基礎建設較為完善的雅加達設點，並尋找在地夥伴與員工推動業務發展，2年下來也累積了不少在地客戶。
舉例來說，印尼流行服飾領導品牌This Is April，在印尼各省共有超過70家實體店面，在今年3月委由塔圖科技負責數位廣告的投放，在雙11及發薪日兩個大型行銷活動日，蝦皮協作廣告的廣告投資報酬率(ROAS)高達21，換句話說，This Is April在蝦皮上每投入1元的廣告費，就能帶來21元的收入。
又如馬來西亞傳統中藥店-藥材農夫，在COVID-19疫情期間轉型發展電子商務，並導入塔圖科技解決方案，在6~11月短短6個月的時間，營收就從馬幣10萬元快速成長至40萬，其中高達54%是透過塔圖推薦廣告導流而來。
優化產品力與技術力 持續拉高競爭門檻
東南亞電商客戶的使用成效，不只讓塔圖科技的解決方案越來越受到當地市場肯定，也協助塔圖科技跳脫紅海競爭，有更多資源去優化產品，進而拉開與同業間的競爭門檻。
楊長峰說明，台灣電商市場起步早、網路廣告應用也日趨成熟，相對形成一個紅海市場，而東南亞市場因為處於剛起步階段，塔圖科技進入市場的時間又比較早，相對而言是個藍海市場，可以提高獲利率，並有更充裕的資金去精進產品功能，結合人工智慧技術，提高在資料處理、運算及分析上的效率與精準度。
舉例來說，在資料蒐集端，因應主要瀏覽器皆準備淘汰對第三方Cookie的支援，塔圖科技已經做好萬全準備，將網路廣告的追蹤技術從第三方Cookie轉為第一方Cookie，以便未來能持續蒐集與分析數據。
此外，塔圖科技之後也會進行資料整併，把同一個使用者在不同網站的瀏覽行為，整合成一個完整的網路使用足跡，並在去識別化與合規使用的兩大前提下，與異業合作進行資料交換，提高AI運算分析能力與個人化產品推薦的精準度。
對塔圖科技而言，進軍東南亞電商市場，是水平向地擴大營運規模，而優化產品功能與技術，則是垂直面地提升市場競爭力。「未來，塔圖科技將持續在這兩個面向努力，協助全球電商客戶用數據創造銷售佳績，」楊長峰語氣肯定地說。