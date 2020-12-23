專注發展個人化動態商品推薦廣告技術的塔圖科技，掌握因新冠疫情而起的數位轉型趨勢，在2020年東南亞電商市場上，締造海外業績爆發性成長6倍的好成績！

每年11、12月，就是企業回顧過去一年營運績效的時候，2020年受到新冠肺炎疫情衝擊，許多企業的表現皆不如預期，但深耕東南亞市場多年的塔圖科技(Tagtoo)，卻將危機化做轉機，順勢掌握企業因為疫情而激發的數位轉型決心，帶動海外業績爆發性成長六倍，於2020年末繳出一張漂亮的成績單。

看好東南亞電商潛力 塔圖5年前就啟動佈局計畫

塔圖科技成立於2010年、台灣電商市場正要蓬勃起飛的年代，「當時的網路廣告都還在比創意、比內容，比較少在談如何應用數據優化廣告成效，」塔圖科技共同創辦人暨執行長楊長峰指出。

看準這塊市場缺口，楊長峰決定創業，專注發展個人化動態商品推薦廣告(Dynamic Product Ads; DPA)，一舉將網路廣告帶入數據分析的領域。在台灣市場站穩腳步後，楊長峰緊接著跨出台灣、進軍東南亞，2015年從馬來西亞開始啟動南向第一步，2017年又進軍印尼市場。

從近2年各大研究顧問公司所發表的市場報告來看，塔圖科技當時的決策相當具有前瞻性。舉例來說，Google與Temasek、Bain Company聯合發佈的2019年《東南亞數字經濟報告》便指出，東南亞地區的網路經濟規模目前約為1千億美元，預估2025年將成長至3千億美元，主要動能來自於電子商務、共乘服務、及數位支付等。

東南亞數位經濟的蓬勃發展，一來與當地政府大力推動、積極佈建網路基礎建設有關，二來也受到新冠肺炎疫情的影響，像馬來西亞於3月實施的行動限制令，印尼祭出的封城策略，都加速企業數位化的速度，根據東南亞比價網站iPrice Group報告，COVID-19疫情改變了消費者行為和電子商務購物種類，促使東南亞電商市場在2020年上半年有了大幅成長。

成功三大關鍵：早期進入、豐富經驗、在地化

而塔圖科技早在此趨勢之前，便著手佈局東南亞市場，在當地市場有一定的知名度和口碑，才能締下營收成長6倍的好成績。

除此之外，楊長峰分析，塔圖科技在東南亞市場的成功還有二個原因，第一是累積了豐富經驗，雖然台灣與東南亞電商市場態樣不同，但兩邊電商業者所重視的方向卻是一樣的，也就是營收、數據和轉換率，而塔圖科技在台灣累積多年的經驗，不只清楚如何滿足電商業者的需求，更可以快速解決導入時所遇到的各種問題；第二、聘雇在地員工，克服語言和文化的隔閡。

塔圖科技副總張維峯表示廣告主對於成效與轉換率的追求不因市場而有區別。除了運用數據力打動客戶，塔圖科技也積極與夥伴結盟，擴大市場規模。 數位時代

塔圖科技副總張維峯進一步解釋，一開始進軍馬來西亞時，將目標放在語言文化較為接近的華人企業，之後又尋找當地合作夥伴，代理銷售塔圖科技的解決方案，將合作範圍由華人企業擴大到馬來西亞企業，進而快速地擴大市場。

在馬來西亞市場站穩腳步後，塔圖科技決定前往素有東南亞電商市場主戰場之稱的印尼，在網路基礎建設較為完善的雅加達設點，並尋找在地夥伴與員工推動業務發展，2年下來也累積了不少在地客戶。

舉例來說，印尼流行服飾領導品牌This Is April，在印尼各省共有超過70家實體店面，在今年3月委由塔圖科技負責數位廣告的投放，在雙11及發薪日兩個大型行銷活動日，蝦皮協作廣告的廣告投資報酬率(ROAS)高達21，換句話說，This Is April在蝦皮上每投入1元的廣告費，就能帶來21元的收入。

又如馬來西亞傳統中藥店-藥材農夫，在COVID-19疫情期間轉型發展電子商務，並導入塔圖科技解決方案，在6~11月短短6個月的時間，營收就從馬幣10萬元快速成長至40萬，其中高達54%是透過塔圖推薦廣告導流而來。

優化產品力與技術力 持續拉高競爭門檻

東南亞電商客戶的使用成效，不只讓塔圖科技的解決方案越來越受到當地市場肯定，也協助塔圖科技跳脫紅海競爭，有更多資源去優化產品，進而拉開與同業間的競爭門檻。

看準市場缺口，塔圖科技以廣告數據優化技術，除在台灣獲得佳績，更是前進東南亞的先驅者，逐步打出一片天。(圖為共同創辦人暨執行長楊長峰) 數位時代

楊長峰說明，台灣電商市場起步早、網路廣告應用也日趨成熟，相對形成一個紅海市場，而東南亞市場因為處於剛起步階段，塔圖科技進入市場的時間又比較早，相對而言是個藍海市場，可以提高獲利率，並有更充裕的資金去精進產品功能，結合人工智慧技術，提高在資料處理、運算及分析上的效率與精準度。

舉例來說，在資料蒐集端，因應主要瀏覽器皆準備淘汰對第三方Cookie的支援，塔圖科技已經做好萬全準備，將網路廣告的追蹤技術從第三方Cookie轉為第一方Cookie，以便未來能持續蒐集與分析數據。

此外，塔圖科技之後也會進行資料整併，把同一個使用者在不同網站的瀏覽行為，整合成一個完整的網路使用足跡，並在去識別化與合規使用的兩大前提下，與異業合作進行資料交換，提高AI運算分析能力與個人化產品推薦的精準度。

對塔圖科技而言，進軍東南亞電商市場，是水平向地擴大營運規模，而優化產品功能與技術，則是垂直面地提升市場競爭力。「未來，塔圖科技將持續在這兩個面向努力，協助全球電商客戶用數據創造銷售佳績，」楊長峰語氣肯定地說。