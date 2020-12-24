富邦金宣布收購日盛金，催生國內首樁金金併案，在2020年末，震撼金融市場，成功收購後，對台灣的金融產業，又會帶來那些影響呢？

國內首樁金金併案誕生，富邦金宣布以每股13元價格，收購日盛金在外流通股權，預估金額將超過490億元，在2020年末，震撼金融市場。究竟為什麼富邦金要收購日盛金？成功收購後，對台灣的金融產業，又會帶來那些影響呢？

強化證券業務，富邦有機會挑戰台灣第一大金控

富邦金已經連續11年，蟬聯金控業每股獲利王，以2020年前11月來看，就賺進超過800億元，沒有意外的話，今年應該能持續穩坐獲利冠軍。

目前，富邦金旗下有銀行、保險、證券等子公司，旗下營業據點總計超過300處，客戶人數共650萬人。第三季總資產達8兆9,576億元，僅次於國泰金的10兆5,620億元，排名第二。

一名不具名的銀行高層觀察，銀行、證券、保險是金控重要的三隻腳，富邦過去併購了台北銀行、保險併購了ING保險，「這兩塊都算經營得不錯，但是證券一直沒有太大規模的發展，應該是有計劃深耕發展證券。」

富邦金回應：「宣布公開收購日盛金控，將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，」 富邦金控

日盛金雖然一年獲利不到30億元，跟富邦金800億規模相距甚遠，旗下兩大主要子公司，包括日盛證券、日盛銀行，亮點在於有著59年歷史的日盛證券，截至今年9月，經紀業務市占率為3.59%，加上富邦證券本來的5.54%，合計經紀市占率上看9%，將有機會成為僅次於元大證券，國內第二大證券商。

同時，富邦金也有機會，進一步接觸到日盛金的客戶，替旗下的銀行、保險帶來潛在客戶，對於提高市佔有幫助，此外，合併成功後，富邦金的資產規模也能再提升，有機會超越國泰金，成為台灣第一大金控。

富邦金回應：「宣布公開收購日盛金控，將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，」

整合資源，金融機構整併是國際趨勢

台灣一直以來都有金融機構過剩的問題，為了整合資源、解決金控後段班問題，金管會再2018年推出「金金併」政策，但推出後業者並沒有太高意願。

銀行業者分析，在2018年的時空背景下，金控投資主力都在海外市場，對於國內市場整併興趣不高。然而，近年投資環境出現變化，除了疫情讓金融機構風險增加，再加上包括國泰金等業者，都有傳出在東南亞投資失利的狀況。因此，回過頭來在台灣尋找熟悉的投資標的，對金控來說反倒是更好的選項。

勤業眾信在《2020銀行與資本市場併購趨勢展望》報告中指出，台灣各金控體系納入銀行、保險、證券等子公司的狀況已趨近完整，金金併政策推出後，卻沒有業者執行。從近期金控擴大持有子公司、外商退出台灣市場而出售等新聞，可觀察出，現階段金融機構傾向與具互補性之個體進行併購。

隨著金融科技快速發展、金融業轉型迫在眉睫，勤業眾信觀察，台灣多為金控、銀行與FinTech新創公司跨業合作的案例。國際上則是頻傳大型併購案，像是Visa收購新創公司Plaid、法國兩大數位支付公司Worldline和Ingenic宣布合併，以及接連的兩宗「天價」併購案：Morgan Stanley收購線上券商E-Trade、美國報稅軟體大亨Intuit併購信用評分公司Credit Karma，可見金融業的版圖布局似乎並未因疫情而停下腳步。

國際上則是頻傳大型併購案，像是Visa收購新創公司Plaid、法國兩大數位支付公司Worldline和Ingenic宣布合併。 shutterstock

事實上，日盛金要賣在市場已經傳聞多時，中信金、國泰金也都曾傳出要買。今年泰國卜蜂集團也傳出要併購日盛金，甚至向金管會遞件申請，最後被金管會以「產金分離」為由駁回。

富邦金出手併購日盛金，也並非臨起意，據了解，富邦金曾在2008、2015與日盛金談判併購，但最後並沒有具體結果。富邦金總經理韓蔚廷在記者會中也表示：「已經看了好多年，不是臨時起意的。」

公開收購並不代表收購成功，富邦金還需要過這關

這起收購案中，較有爭議的是日盛金一直被質疑有中資，富邦金表示，這次收購是採用「公開收購方式」，事前都沒有跟日盛金大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸。

金管會主委黃天牧也強調，公開收購並不代表收購成功，雖然金管會已經同意這起收購案，但最後是否真能成功，還是要看富邦金能否從日盛金的現有股東，取得足夠股權，且獲得公平交易委員會同意。

證期局表示，已經收到富邦金收購日盛金的申請，從2020年12月22號開始，到2021年2月1日公開收購，目標是100%，最低條件是收購日盛金，在外流通超過50%的股權。

富邦金表示，如果成功完成股權收購，會依勞動基準法等相關法令規定，保障所有日盛金員工工作權益。 富邦銀行

如果富邦金在40天內收購不到50%，案件就會宣告破局，要把所有應賣股數全部退還給應賣人，如果順利收購成功，富邦金就要在三年內，依循有關法令完成合併。

也有部分媒體質疑，富邦金跟中國明天系集團之間的關係，富邦金強調，這次的公開收購案，跟明天系集團無任何關係，認為如果富邦金真的要幫特定集團脫產，「應可直接購買其海外控股公司股權，實無需開大門走大路，對所有股東公開收購。」

富邦金表示，如果成功完成股權收購，會依勞動基準法等相關法令規定，保障所有日盛金員工工作權益，也將建立多元員工溝通管道，提供員工安定安心的工作環境，進而加速企業文化的融合。

富邦金表示，過去曾多次平順進行重大整併案，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台；對於日盛金控股東，以溢價吸引力提供日盛金大小股東相同的條件，以實現投資獲利。

責任編輯：蕭閔云