今年無法出國，富邦銀行依舊繳出亮眼成績，截至9月為止，新發卡量成長35%，信用卡手續費還成長45%，究竟是如何辦到的？

說到2020年的「神卡」，就不得不提北富銀的J卡，過去這張卡主打日韓消費，因為回饋高達3.3%，被封為「旅日神卡」，今年受疫情影響無法出國，北富銀迅速調整策略，將國內消費回饋加碼至3%，因為回饋無上限、沒有通路限制兩大優點，對於想追求高回饋，又不想研究複雜遊戲規則的消費者來說，吸引力相當大。

由於靈活的調整策略，讓J卡的發卡量在今年一舉突破100萬的里程碑。在國內，能有百萬發卡量規模的，通常只有品牌聯名卡能辦到，J卡是屬於銀行自己發行的信用卡產品，這也讓北富銀總經理程耀輝感到欣慰，「能有這樣的成績，相當不容易。」

海外消費一直以來都是信用卡手續費收入的大宗，不過今年無法出國，北富銀依舊繳出亮眼成績。今年前三季，富邦金稅後純益達682.06億元，較去年同期成長27%，積每股稅後純益（EPS）6.38元，無論是獲利、EPS都蟬聯金控龍頭寶座。其中信用卡方面表現亮眼，截至9月為止，新發卡量成長35%，信用卡手續費還成長45%，究竟是如何辦到的？

數位服務見成效，J卡一半客戶都是新客

延續J卡的氣勢，本周北富銀跟享譽國際的藝術家優席夫合作，推出全新卡面「JU卡」，這張卡的權益完全比照J卡，比較不同的是，北富銀還會再提撥刷卡金額的千分之一，給原住民相關社福團體，替J卡家族再添生力軍。

北富銀跟享譽國際的藝術家優席夫合作，推出全新卡面「JU卡」，這張卡的權益完全比照J卡。 北富銀

能夠有百萬發卡量的成績，程耀輝分析關鍵在於「回饋直白不囉嗦，大家就會覺得好用。」此外，也加碼國內消費回饋，將過去國外消費的龐大動能，導引回國內，因而在手續費收入上，創造亮眼成績。

許多銀行都會透過高額回饋的信用卡，作為敲門磚吸引新客，那麼北富銀在「留客」上，是否有其特殊策略？程耀輝表示：「跟客戶交朋友、隨時掌握客戶需求，就會有好的收穫。」他也認為，過去的數位布局已經能看到成效。

北富銀內部觀察，年輕世代在金融服務上，希望擁有更多自主權，因此J卡的許多服務，跟北富銀的LINE官方帳號整合，綁定個人化功能後，可以直接在LINE上申請調額、開立數位帳戶以及繳卡費，將金融服務，與客戶常使用的社群平台整合。

內部數據發現，許多客戶會在晚上申請J卡，IT團隊就針對發卡流程做調整，在審核過後，直接發給客戶一張虛擬信用卡，馬上可以消費使用，「這些都是歸功於中後台的努力。」程耀輝預告，隨後台系統的升級，數位體系逐漸完整，未來會看到更多升級轉型的成果。

北富銀總經理程耀輝認為，數位布局已經逐漸看見成效，透過方便好用的數位服務，J卡有一半的持卡人，都是北富銀的新客戶。 攝影 / 高敬原

藉由直覺化的高額回饋，以及數位布局，程耀輝觀察，J卡有一半的持卡人，都是北富銀的新客戶，同時，申請人大多會結合數位存款帳戶使用，北富銀能進一步推廣機器人理財「奈米投」等其他數位金融服務，截至目前，北富銀數位金融客戶數量突破250萬，成功透過一張神卡、數位服務，把客戶通通留下來。

今年新設八家分行，北富銀怎麼看實體分行機會？

純網銀要開業，加上數位化轉型浪潮，許多銀行都在思考縮減分行規模，不過在今年初，金管會核准了北富銀八家分行設立的許可，規劃在桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣等處新設分行。

「今年北富銀新開8家分行，等於是八仙過海。」JU卡上市記者會的這天，也正好是台東分行開幕的日子，程耀輝開心的表示，未來北富銀會持續拓點、優化服務。

之所以持續拓展分行數量，背後有兩大原因，首先，是部分業務還是必須跟客戶面對面接觸，才能針對客戶的狀況給建議。

程耀輝舉例，近期家族財富信託議題很熱門，金管會日前也拋出「信託2.0方案」，希望改革家族信託法制及稅制，「財富信託就無法在手機上操作完成，需要透過跟客戶對話。」

第二，是滿足多元化客戶需求，近期，北富銀在北中南設立了共四間，支援超過40種語言服務的「國際友善分行」，服務在台居住的75萬位外籍工作者及56萬位新住民的需求。程耀輝表示，現在每天到分行辦理業務的客戶約有兩萬人，若加上線上平台，每天服務的客戶約有50~60萬人，他認為為了分行的經營策略，必須是線上結合線下（OMO），「我們相信實體分行在台灣，仍有存在的價值。」