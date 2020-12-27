副廠車燈二哥帝寶工業也宣佈加入鴻海MIH聯盟，跟鴻海與裕隆合資的鴻華先進簽約合作，雙方將合力打造智能車燈，目前已著手進行中。

車燈製造大廠帝寶工業與宣佈加入鴻海MIH聯盟，與鴻華先進策略合作，簽署合作意向書，策略結盟簽訂攜手壯大MIH聯盟。

帝寶工業與鴻華先進科技共同簽署合作意向書，宣告帝寶工業正式加入MIH聯盟。 鴻海

帝寶表示，帝寶工業多年來在車燈產業累積創新研發能量，期望結合MIH電動車開放平台，推動台灣電動車產業發展，協助台灣電動車產業縮短開發時程與投資成本。

目前帝寶工業已經與鴻華先進合作，規劃多款電動車的車燈研發設計，預計在不久的將來打造出輕量化、模組化，以及更智能化的車燈產品。

帝寶指出，將與鴻華攜手打造智能化車燈。鴻海表示，MIH開放平台的硬體有四大特色，包括「模組化、彈性化、客製化」、「輕量化與一體成型」、「強大 EEA （Electronic & Electrical Architecture）架構」、以及「自駕車技術」，電動車開放平台「MIH 聯盟」於10 月16 日對外公布之後，陸續收到許多產業夥伴響應，短短2 個月餘就有超過201 家企業主動接觸或簽署加入。

帝寶工業是副廠車燈開發業者，有自有品牌。 帝寶

帝寶加入，打造智慧車燈

鴻海科技集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉表示，「帝寶工業是台灣車燈製造的領導廠商，本身擁有強大研發實力之外，在台灣的製造方式也早已模組化與彈性化，我相信帝寶工業的加入，將能強化MIH聯盟的整體能力。」

帝寶工業董事長謝綉氣表示：「帝寶工業每年投入營收金額5%進行創新開發，因此擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。電動車是未來的趨勢，帝寶工業對於電動車的發展也已經有高度的投入。此次帝寶工業收到鴻華先進邀請加入MIH 聯盟感到非常的榮幸，我們也將會秉持著開放與共享的精神，將帝寶工業對於車燈多年的研發成果，分享給MIH 聯盟，為台灣的電動車產業盡一份心力。」

鴻海MIH聯盟不斷有車廠供應鏈及新業者加入。 鴻海

劉揚偉表示，產業發展不是靠一家公司，而是靠一群業者、一個完整的產業生態鏈才能永續發展。鴻華先進結合了裕隆集團數十年的整車開發經驗，以及鴻海在資通訊產業的軟硬體整合專長，對外推動MIH電動車開放平台，期盼加速整體電動車發展。」