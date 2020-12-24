網通服務朝雲端化及訂閱制發展，友訊與Juniper宣佈攜手合作，他們看到什麼機會？

在AI平台「MARVIS」上，銀行客戶可隨時監控廣布全台分行的終端無線AP（基地台）狀況，AI隨時回報故障訊息，若發現故障原因是網路設定錯誤，在客戶同意下，基地台可自動下載設定更正，客戶可以用自然語言（目前仍是英語）查問「虛擬網路助理」，到底故障原因為何。

「客戶光是做一個外地無線網路AP的檢修，就能從兩三天縮短為自動三分鐘修復。」Juniper台灣區總經理林蒲英說，2021年，Juniper正計畫把AI平台網管助理導入數據中心、核心網路業務，並加強台灣在地化發展，比方與電信業者或開發商合作AI平台的中文輸入問答，或開發在企業私有雲上的AI管理平台。

網通業趨勢：雲端化與訂閱制

從Juniper的案例可以窺見：網通產業正在進行大變革。「企業正走向雲端化跟訂閱制。」Juniper主管觀察。

企業連網環境複雜，資安議題浮上檯面，網通業者銷售模式從賣一台網路交換器硬體，走向解決方案，目的是幫企業更容易自動化管理網路環境，林蒲英指出，對企業主而言，網路設備已不是資產，而是可以使用的工具，是管銷費用，此趨勢也推動網通業務走向訂閱制。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示將鎖定SD-WAN趨勢。 王郁倫攝影

「過去結構上，一台網通硬體可以解決很多問題，但現在主機軟體整合度高，且不斷需要更新功能，對網通品牌業者而言，是大成本大投資，必須反映在終端產品價格上，比方資安防護投資等等，所以訂閱制是未來走的趨勢。」林蒲英說。

Juniper主管也觀察，未來企業偏好訂閱制，因為初期費用較少，而政府則仍偏好買斷三年或五年，因為可以省錢。

友訊代理Juniper，首要目標推廣SD-WAN服務

D-Link友訊科技台灣分公司宣佈正式取得Juniper Networks（瞻博網路）台灣代理權，23日雙方舉行聯合記者會，友訊台灣分公司總經理鍾振遠指出，軟體定義廣域網路SD-WAN趨勢明確，取得Juniper代理業務後將以廣域網路管理作為推廣方向，鎖定警政、衛福部或分行多的金控類客戶。

Juniper Networks台灣區總經理林蒲英則補充，Juniper是目前台灣SD-WAN裝機量最多的業者。鍾振遠指出，友訊將與Juniper合作，將以軟體定義網路架構、高安全性數據中心、新世代AI無線網路、資安情資聯防4大解決方案推向市場。

Juniper台灣區總經理林蒲英。 王郁倫攝影

舉AI資安聯防來說，新型態的攻擊威脅不斷出現，需要來自一個大平台去收集資訊，通知設備主動改變設定，加強防護，「這是現在常態，即便客戶已經有很多資安設備，但裝上防火牆已經不保證從此安全。」Juniper主管指出。

「買很多設備就能真正保護交易不受損失？不可能，因為這是動態的狀態，不是買一台防火牆就結束，所以我們現在跟客戶不談一台機器，而是一個方案，協助客戶不受影響。」林蒲英說。

林蒲英說，大企業的資訊長（CIO）現在最大痛點是熟悉網路的人才太少，一般企業中，被配置的人力也少，多數資訊部（IT）人力放在「應用程式開發」及「伺服器儲存器」裝置端，因此網路管理越高自動化越符合企業需要。

Juniper在2019年併購AI公司Mist，正式推出AI平台，把無線跟有線裝置都納入，目前也是唯一推出人工智慧管理平台的網通業者。

Juniper是國際大型網通業者，電信客戶密度高，企業客戶也不少，在全球50大電信商中有49家是其客戶，在企業方面，前10大富比士排行榜企業中有9個，富比士前1,000大企業中有40%是客戶，雲端服務商中10大有9家，包括甲骨文到亞馬遜。

Juniper服務另一個特點是：單一作業系統JUNOS。不管這家網通巨頭併購多少中小企業，將其產品或服務納入，Juniper都會以同一套作業系統座整合，對客戶來說簡單，便利性高，也因此，目前台灣五大電信業者的核心網路都有採用Juniper裝置。

責任編輯：蕭閔云