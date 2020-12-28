聚北海道昆布鍋成立於2004年，由當時擔任火鍋事業處總經理的李森斌創辦，主打日式風格甘甜湯頭，搭配新鮮食材涮煮。目前約有19間分店。

把1公斤「肉瀑布」端上桌，搭配「野菜放題」副餐區吃個過癮，改變傳統套餐配置，以主題火鍋加上自助吧為特色。這是王品集團旗下最老火鍋品牌—聚北海道昆布鍋首度轉型嘗試。

聚北海道昆布鍋成立於2004年，由當時擔任火鍋事業處總經理的李森斌創辦，主打日式風格甘甜湯頭，搭配新鮮食材涮煮。

「聚」增加不少視覺系菜色，像是重量1公斤的肉片瀑布餐，價位設計便在1千元以上。 吳元熙攝影

王品今（28）日表示，最低398元起的套餐「主題自助吧」形式在「聚」南京東路店、中壢Sogo店試行後，來客數平均增加3至5成；目前已完成14間聚鍋物門店升級，預計年底前達19間。

「比起其他餐飲類型，火鍋的技術（廚房內場）門檻較低，加上台灣人特別愛吃，市場競爭一直很激烈。」王品集團聚北海道昆布鍋副總經理王仁森說。

強調食材、湯頭為主的涮涮鍋不在少數，如門市數突破20間的肉多多火鍋、準備IPO的築間幸福鍋物等後起之秀的連鎖店數都比聚還多。再以同樣在集團內的石二鍋為例，2009年創立至今約有70家分店，市場能見度也比聚高出一截，即便店型、客群彼此間有差異，但內外種種因素，確實帶給16年老字號品牌不少挑戰。

「除了食材好、東西美味，火鍋市場越來越走向差異化，這會是我們努力目標」，王仁森強調。

王品指出，由於「聚」投入市場長達16年，需要轉型升級才能持續受到喜愛，因此由董事長陳正輝領軍推動OBR（Old Brand Revise）、重新檢視市場定位與商業模式，改以野菜、附餐自助吧形式提供消費者更多選擇性。

聚北海道昆布鍋主打新鮮食材涮煮，是以套餐制提供消費者菜盤，成立16年首度改變營業模式。 吳元熙攝影

王仁森預估，由於店內空間增大、裝潢升級，「聚」新店型支出上看千萬，比傳統店型多2倍以上，但看好對人力成本、流程優化有幫助。

王品表示，集團共有5個火鍋品牌、112家門店，包含：青花驕5家、聚19家、和牛涮4家，石二鍋70家、12MINI 14家，擁有全台最完整火鍋系列、最多直營火鍋門店。12月積極展店18家（含新開、改裝），其中「聚」一口氣開出8店；若加上月初開幕的台東秀泰店，王品已前進台灣6都、15縣市，確立2020年「火鍋、燒肉」的雙重發展目標。

王仁森觀察，台灣火鍋市場今年展店數相當多，因此品牌不能僅以CP值吸引消費者。 吳元熙攝影

通路業估計，台灣火鍋年產值從2018年的300億元，上升到2020年400億元。展望2021年，「聚」將持續展店，以分店數25間為目標。

責任編輯：錢玉紘