在與晶華酒店合作「外送店取」之後，今天近一步發佈三款聯名鮮食，並由最熱銷的麵、飯主食類切入，希望帶動相關品項業績再成長3成。

與各大品牌攜手推出聯名商品，是台灣便利商店近年來的重要行銷策略。對於便利商店來說，透過異業合作能夠多出有差異化的商品，還能吸引不同品牌的鐵粉購買。對於品牌來說，把自家商品放進便利商店，更是拓展通路的好方法。

今（28）日全台擁有超過5千間門市的統一超商（7-ELEVEN）宣布，攜手晶華酒店開發「晶華松露烤雞義大利麵」、「晶華西班牙風味海鮮燉飯」、「晶華凱薩風味雞肉起司堡」三款鮮食。耗時半年商品開發時間，將五星級飯店的美食鮮食化。

7-ELEVEN攜手國際五星級晶華酒店開發聯名鮮食 。 統一超商

用最受歡迎的飯、麵鮮食搶市！7-11預估晶華聯名帶動業績漲3成

便利商店的聯名鮮食開發過程，通常是由超商自有的鮮食產線負責製造，品牌端則負責口味的控管與食譜研發。在鮮食口感上，要達到品牌端的標準，同時代工產線也要可以執行製造。雙方合作過程中，前前後後的食材配方調整都要花上不少力氣。

像是在今年10月，7-ELEVEN與米其林必比登推介早餐名店「阜杭豆漿」聯名推出的阜杭豆漿經典飯糰中，由於經過冷藏、復熱的過程，油條會吸收濕氣口感不佳，改為使用了焙烤麵包條來做到其中的香氣與酥脆口感。

在與晶華酒店的聯名合作中，7-ELEVEN同樣指出，「如何讓便利商店的鮮食呈現國際五星飯店等級的水準」是最大的挑戰。

這一次的聯名合作中，7-ELEVEN選擇以「米食」、「鮮食麵」品項開始切入。這兩項品類，7-ELEVEN已經推出過多款產品，在生產上掌握度高，而且是鮮食品類中賣最好的「火車頭商品」；這兩個品項加總起來，年銷售量超過1億份。

不過，為了要達到晶華酒店要求的標準，依然花了很多功夫。像是在晶華西班牙風味海鮮燉飯中，為了達到晶華酒店對於擺盤的要求，使用了清洗過程較為困難，而且容易泛黃的綠色花椰菜。為了要維持清脆的口感，7-ELEVEN使用了獨特的烘烤技術來達到品牌端的要求。透過凸顯高價值食材的特點、展現菜色層次感，預估將帶動相關業績成長3成。

7-ELEVEN與晶華酒店再今年9月開始合作外送店取服務。 程倚華攝影

搶高端餐盒市場！7-11「外送店取」模式持續擴大

這一次的聯名商品，並不是7-ELEVEN第一次與晶華酒店合作。

雙方在今年9月就曾攜手推出「外送店取」新模式，讓消費者在7-ELEVEN的ibon機台預定，隔日就能到店內領取來自晶華酒店的五星級餐點。

這樣的「外送店取」模式目前依然還在測試階段，但比起9月份，導入門市已從1間擴大至3間，合作品牌除了9月時發布的王品與晶華酒店之外，也加入了集團旗下的21世紀風味館。透過與高端品牌的合作，7-ELEVEN期待能進一步拓展150~250元的商務餐盒市場，提供公司行號一次訂購多量的餐盒，給予高消費的上班族更多的餐點選擇。

責任編輯：蕭閔云