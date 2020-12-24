在去年，蝦皮推出了Shopee LIVE「直播電商」服務。美國代購賣家雪莉媽咪分享，投入經營直播之後，每日出貨量成長了6成。

在今年雙11，「直播」成為電商平台重要的銷售方式。像是在阿里巴巴淘寶平台上，從11月1日到11月11日之間，淘寶就透過直播功能誕生28個成交超過1億元人民幣（新台幣4.3億元）的直播間。在蝦皮購物上，也觀察到同樣的趨勢。

在2019年3月，蝦皮正式推出「Shopee LIVE」直播功能，讓消費者可以在觀看直播內容的過程中，不必離開直播頁面，就可以在小視窗中完成下單。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰分享，在今年雙11，可以看到直播的觀看人數比去年成長了3倍。同時，在疫情影響之下，也讓參與直播的賣家數、開播場次提升。若是拿今年3月與2月相比，參與直播的賣家成長了3成，開播場次成長6成。

而與來自賣場的訂單相比，直播促成的客單價高出5成。且由於透過直播可以展示服飾穿搭、化妝品試色的特性，在蝦皮站上，直播電商功能最受到時尚配件類賣家的歡迎，約佔整體直播的5成。

雪莉媽咪主要銷售美國代購商品，用一邊聊天、一邊銷售的直播形式，拉攏了一群資深鐵粉。 蔡仁譯攝影

邊賣邊聊媽媽經，美國代購賣家一年出貨量成長6倍！

蝦皮站上的美國代購賣家雪莉媽咪，在2016年4月創建蝦皮賣場。起初，只是創辦人姐妹兩人，在蝦皮賣場上以C2C的方式販售在美國購入的嬰兒服飾。「姊姊很喜歡從國外網站買小孩的東西給我，有時候尺寸不合，就放上蝦皮賣，」雪莉媽咪創辦人陳思蓉分享，由於姊姊長期定居美國，從母嬰產品切入C2C市場之後，生意越做做好，逐漸開始加入美妝類品項。

目前，在雪莉媽咪賣場上的品項已從個位數成長到超過600件，每日出貨量也從3~4件擴大到500件之多。而能有如此大幅成長的關鍵，就是從2019年4月投入經營直播電商開始。

「直播就是能促進消費者購買的慾望，很有號招力，」陳思蓉說。回顧尚未投入直播電商之前，每日出貨量大約在100件左右，用2年不到的時間成長了6倍。

在今年雙11雪莉媽咪的月營業額也已達到800萬元新台幣，而這個數字在投入直播電商之前，大約僅有300萬左右。在800萬月營收之中，有大約5成是來自直播電商促成的業績。

「直播對我們來說，不只是賣東西，我們也會跟客人聊天，」談到經營直播的技巧時，陳思蓉分享，由於是由母嬰類品項開始切入，因此客群年齡層以35~55歲的媽媽族群居多。她常在直播中的文字互動功能中，與熟客聊起生小孩的經驗。一邊聊天、一邊介紹單品，時常一場直播就是3小時以上，一場直播可以介紹50~60個品項。

廖君凰說，在今年雙11，可以看到蝦皮直播的觀看人數比去年成長了3倍。 蔡仁譯攝影

一場直播1,500起跳！蝦皮媒合微網紅「代播」，提升非官方直播內容

不過，不是每個賣家都像雪莉媽咪一樣，可以快速掌握直播電商的經營技巧。「我們收到很多賣家的詢問，他想做直播，但是他不會做。」廖君凰說。

因此，從2020年2月開始，蝦皮開始與網紅經紀公司合作，推出「網紅代直播」服務。在蝦皮網站上，賣家可以直接透過商品分類，找到擅長銷售不同品項的直播主。而且定價透明，最便宜的僅需1,500元新台幣就能合作一場直播。同時，蝦皮也開設了各種蝦皮大學課程，輔導賣家切入直播電商領域。

廖君凰強調，媒合網紅代直播服務中，蝦皮並不會從中抽成。「這不是我們的營收來源，我們的目的是要讓賣家賣得更好。」在蝦皮大學頁面中，也可以看到許多免費的線上課程資源。蝦皮官方也會與更多像是聯合利華、嬌聯、快車肉乾等等各種品類的品牌合作，提升直播節目數量。

她指出，透過這種種方式，希望可以近一步提升銷售型直播的佔比。「希望讓更多賣家、品牌加入直播，讓非官方主導的直播內容更活躍。」

責任編輯：蕭閔云