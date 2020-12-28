2020年亞洲市值增加最多的前三企業，分別為蝦皮購物（Shopee）的新加坡母公司Sea、中國電動車商比亞迪（BYD）、中國電商拼多多。

疫情之下，國際央行狂撒錢，全球股市漲不停。今年來亞洲市值增加最多的前三大飆股，分別是蝦皮購物（Shopee）的新加坡母公司Sea、中國電動車商比亞迪（BYD）、中國電商拼多多。

日經新聞28日報導，今年以來，Sea市值激增五倍、至1,026億美元，晉身為東南亞企業的市值霸主。QUICK-FactSet數據顯示，截至今年12月22日為止，2019年底市值超過100億美元的500家亞洲大企業中，Sea的市值增幅高居第一。

Sea的三大營運支柱是——電商、線上遊戲、電子支付，均受惠於疫情出現爆量成長。該公司也繼續強力行銷、搶奪市佔。不只如此，Sea本月稍早獲得新加坡的網路銀行執照，可望開啟金融科技的新商機。Sea是少數在美國掛牌的東南亞業者，今年至今，Sea美國掛牌ADR飆漲380.31%。

中國電商拚多多的市值增幅在亞洲大企業中排名第三，今年來，拚多多市值飆高288%、至1,750億美元。儘管中國疫情大致受控，當地網購仍有強勢表現，今年第三季拚多多營收年增89%、至人民幣142億元；淨損縮小至人幣7.847億元、低於去年同期的人幣23.4億元。

電商股之外，電動車廠也有驚人成績。今年來，比亞迪市值衝高333%、至738億美元，市值增幅在亞洲大企業中排名第二。11月份比亞迪的電動車銷售年增兩倍，成為中國電動車霸主。不只如此，比亞迪的電動車電池也出現突破，2020年發布了刀片電池(Blade Battery)，宣稱能源密度提高30%、原物料成本降低30%。其他亞洲電動車電池廠也表現突出，陸廠寧德時代市值成長211%、至1,116億美元。韓廠LG Chem市值走升149%、至534億美元。

專家：陸掌控EV供應鏈 將成霸主 恐成歐美致命戰略弱點

OilPrice、CNBC 10月份報導，中國不只是全球最大的電動車(EV)市場，未來還可能成為電動車霸主！北京準備讓中國電動車供應鏈進軍國際，瑞銀(UBS)指出：「未來五年，我們預料中國電動車供應鏈的業者將積極跨足海外。我們相信中國的材料成本低於其他海外市場，如果他們保持此一優勢，陸廠相對於非中國業者，將有成本優勢」。

瑞銀表示，兩家陸廠寧德時代和比亞迪，合計佔全球電動車電池市場的1/3，預料在歐洲電動車「驚人成長」的協助下，寧德時代在中國以外市佔，將從2019年的2%、2025年升至14%。

中國享有成本優勢，是因該國掌控了大部分的電動車供應鏈。Benchmark Mineral Intelligence表示，2029年為止，全球計畫興建136家鋰電池工廠，其中107家位於中國，美國只有9家。BNEF 9月報告稱，中國控制全球鋰電池原料煉製的80%市佔、控制電池產能的77%市佔、控制全球零組件生產的60%市佔。

責任編輯：蕭閔云

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