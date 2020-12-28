在今日，傳出FashionGuide創辦人謝攸升辭世的消息。而他，是2000年網際網路開始興起時，台灣網路新創的重要角色。

今日傳出FashionGuide（風尚科技）創辦人之一謝攸升，在罹病5年之後，不幸因病過世的消息。FashionGuide官方證實此消息，但表示其他細節目前不便透露。

「雖然老天爺給了我們近五年的時間做準備，但這天還是殘酷的到來；我是何其幸運有緣與你共學與共事。」FashionGuide前執行長暨共同創辦人張倫維在Facebook上緬懷老同事。

看準網路熱潮商機，召集同學成立FashionGuide要改變服裝產業

2000年前，網際網路開始興起，全球掀起了第一波網路公司熱潮。包含入口網站雅虎（Yahoo！）、電商龍頭亞馬遜（Amazon）都是在1995年前後成立。這一股熱潮也吹進台灣，像是華人最大遊戲討論區巴哈姆特就在此時成立，而FashionGuide就是其中一個具指標性地位的網路公司。

在1997年，剛從實踐大學服裝設計系畢業的謝攸升找了幾個大學同學一起架網站，FashionGuide就這樣成立了。

與謝攸升就讀同科系的張倫維回憶，在大二的某一天，謝攸升集合了大家說道，「網路是我們的機會，我們要用網路來改變服裝產業。」於是FashionGuide的雛形油然而生。

FashionGuide最初的經營模式是仿效雜誌，在網路上提供單向的資訊給網友，那時候以流行時尚為主題的網站並不多，FashionGuide很快就聚集了人潮，每天都有上千名網友到訪。

謝攸升在1997年創立FashionGuide。 FashionGuide網頁截圖

走過網路泡沫大浪，謝攸升由「社群」再出發

不過，FashionGuide的營運並不是一路順風順水。

在創立初期，FashionGuide空有流量而沒有廣告，也等於沒有獲利能力。請了十來個員工，每個月光是人事成本就要五十萬元，但一個月卻連幾萬元也賺不了，FashionGuide在2000年網路泡沫化後宣布公司倒閉。

不過，謝攸升並沒有放棄，反而重新由架設討論區開始，讓網友提供資訊，開發專屬的討論區、留言版功能，除了可參與投票服務、千人市調大隊串聯，又可以為廣告主量身訂做，營運漸漸從谷底爬升，並開始獲利。「環境逼迫我們開始做社群，這是一個最好的重新出發。」謝攸升在2007年接受《數位時代》專訪時曾這樣說。

在此之後，FashionGuide逐漸成為台灣最大的美妝網站，取得FashionGuide自創的特優、優等推薦獎章，成為美妝品牌積極爭取的指標性認證。更與藥妝通路屈臣氏合作，設立「FG優良商品專櫃」。

另外，FashionGuide也曾出版實體美妝雜誌、推出時尚美容節目、創辦自有品牌，積極嘗試各種行銷與獲利的可能性。在近年的尼爾森調查數據中，旗下的自創美妝品牌1028更獲得大學生好感度第一名的美妝品牌，打下市場地位。

謝攸升小檔案

出生：1970年

學歷：實踐大學服裝設計系畢業

經歷：服裝工廠業務助理、大型連鎖店服務銷售員、台灣設計師品牌陳列人員、FashionGuide（風尚科技）創辦人

責任編輯：錢玉紘