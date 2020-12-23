兩岸因欠缺貿易互惠原則，台灣政府為保護本土企業，嚴格管理中資來台企業，使愛奇藝、淘寶台灣等企業陸續退出境內服務。

在2020年，OTT串流平台「愛奇藝」與電商平台「淘寶台灣」相繼撤出台灣，背後的原因，都與經濟部「防堵陸資」有關。

2016年愛奇藝台灣站開台，起初原本要直接在台灣設立子公司營運，但卻因為中資背景被經濟部投審會駁回，因此改透過代理商歐銻銻娛樂在台營運。到了2019年，根據凱度洞察《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》統計，愛奇藝已成為台灣人常使用的OTT平台第二名，僅次於YouTube。

2019年4月，騰訊視頻海外版WeTV悄悄在台灣上架之後，再次掀起了串流影音的「中國文化入侵」疑慮，愛奇藝的中資背景爭議也再度被炒熱。

唐子晴攝影

直到2020年8月，經濟部「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案生效，代理或經銷中國OTT及相關商業服務，都被列為負面表列項目。因此，歐銻銻娛樂9月宣布停止代理業務，台灣站正式關台。

另一方面，電商平台「淘寶台灣」撤台的故事，也與愛奇藝十分類似。

阿里巴巴持股不到三成，經濟部仍認定代理商為陸資

2019年雙11之前，淘寶台灣站宣布上線搶攻台灣市場，由「英商克雷達」透過「品牌代理」的方式登台。

但才剛開站，時任立委余宛如就舉辦記者會指出，淘寶台灣提供「跨境供銷」新商業模式，是透過提供自中國淘寶選品、集運、降低手續費的一條龍服務，來吸引台灣賣家到淘寶台灣平台開店，但實際上是對台灣庶民經濟操控的新手法。

儘管阿里巴巴僅佔代理商英商克雷達28.77%股份，未超過陸資許可辦法中的30%持股認定標準，但因被判定董事會結構阿里巴巴有實質控制權，且後台營運技術支援及物流都高度倚賴淘寶香港，經濟部在2020年8月指出：淘寶台灣違反「大陸地區人民來台投資許可辦法」，這也成為淘寶台灣在10月正式停止營運的主要原因。

淘寶台灣在今年10月停止營運。 淘寶台灣官方網站

在愛奇藝與淘寶台灣撤台之後，對一般消費者事實上影響不大，台灣民眾依然可以由「中國主站」跨境看愛奇藝追劇，也依然可以跨境購買中國淘寶站上商品。且政府雖出手禁止陸資登台，但對於相關業者來說，來自其他海外市場業者的威脅依然存在。

不過，另一方面，台灣政府此舉有宣示意義，意味著更進一步限縮中資在台發展空間。

責任編輯：錢玉紘