緯創昆山廠拼年底完成股權轉移，根據陸媒消息，政府工商登記已經悄悄換大股東了，緯創投資（江蘇）由立訊集團旗下立臻精密（江蘇）登記成為大股東。

緯創出售昆山廠給立訊電子，即將進入交割階段。

根據陸媒報導，緯創投資（江蘇）已經變更當地工商登記，子公司Win Smart退出大股東角色，由立臻精密科技（江蘇）100%持股，並間接持股緯新資通（昆山）股權78.125%股權；另一頭，緯創印度廠預估20天內將加速復工。

印度廠拼20天內復工

緯創降低中國製造比重，轉進印度卻遭逢暴力破壞，印度勞動部長希瓦拉姆·赫巴爾（Shivaram Hebbar）週日受訪指出，他已經拜會緯創卡納塔克邦Kolar區Narasapura工廠管理人員，瞭解狀況，該廠即將在20天內恢復量產。

希瓦拉姆·赫巴爾（Shivaram Hebbar）表示，政府簡化產業政策，並致力於確保勞工薪資，以及資方與勞方的和諧。外電也報導，印度因緯創廠暴動事件逮捕150人。

外電也披露，緯創為此工廠已經投資200億盧比，年產40萬台iPhone 7及iPhone SE二代機。

緯創印度廠。 緯創集團

昆山廠移轉進行式，還差一小步

緯創第三季出售昆山廠給立訊曾轟動產業界，雙方目前正在進行股權移轉，目前出售金額也與先前暫訂的33億人民幣相當，至於處分利益則待公佈。

根據公告顯示，為籌備接手緯創昆山廠，立訊一個月前展開股權架構調整，立訊精密及100%持股子公司常熟立訊實業投資管理與關聯法人常熟立訊企業管理服務公司三方共同簽署《常熟立臻智造科技合夥企業(有限合夥)有限合夥協議》，約定合資成立常熟立臻智造科技。

「常熟立臻智造科技」資本額60億人民幣，其中立訊只有出資0.3億人民幣，出資比0.5%，常熟立訊與常熟立訊企管出資剩餘金額。

常熟立臻設立後，與立訊精密合資立臻精密（江蘇），常熟立臻出資60億人民幣，持有立臻精密（江蘇）99.98%股權，立訊出資0.01億人民幣，持股0.02%。立臻精密（江蘇）再以33億人民幣收購緯創投資（江蘇）全部股權，如此立臻精密（江蘇）就持有緯創投資（江蘇）與緯新資通（昆山）股權。

立訊創辦人從鴻海學會精實管理，圖為立訊官網產線照片。 立訊

不過，目前股權移轉仍只完成7成。根據中國工商企業登記，緯創投資（江蘇）已經完成股東變更，由立臻精密（江蘇）變100%股東，WIN SMART退出，但在緯新資通（昆山）方面，由於緯創投資（江蘇）只有持股緯新資通（昆山）78.125%股權，WIN SAMRT仍在股東名單上，顯示資產移轉尚未完全。對此，緯創發言管道指出，確實在進行中，細節待完成會發佈公告。

立臻精密科技（江蘇）登記業務為生產開發行動終端設備、可穿戴智能設備及電子專用設備製造等。

緯創第三季宣佈，因應集團轉型及全球佈局戰略考量，子公司Win Smart擬將其持有的緯新資通(昆山)有限公司及緯創投資(江蘇)有限公司100%股權出售給立訊集團，交易價格暫定為人民幣33億元(約合新台幣138億元)，實際金額將依營業讓與基準日當天實際帳面價值做調整。

緯創也強調，將聚焦業務組合及全球佈局優化以因應外在環境的快速變遷。為了支援不同客戶業務與生產需求，緯創除對臺灣加重投資，同時對墨西哥、印度、馬來西亞、越南、捷克與中國等製造據點也將持續發展，非中國製造佔比將達5成。