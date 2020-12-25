雖然前幾日發生了印度暴動，仍不減蘋果想要擴大印度製造的決心，具外媒報導相關供應鏈正擬定赴印度設廠的計畫。

雖發生緯創印度南部廠房遭砸毀案，蘋果公司仍決定擴大在印度的製造規模，包括印刷電路板、電池、外殼等都將在印度製造，多家蘋果台灣供應商也將到印度設廠。

印度經濟時報（Economic Times）今天引述沒有具名的知情人士說，無論供應商緯創在印度卡納塔卡省（Karnataka）的工廠遭到什麼暴力事件，蘋果公司擴大在印度製造的計畫沒有改變，正尋求更多全球供應商到印度設廠。

另一名知情人士指出，蘋果一些製造夥伴正在進一步敲定他們在印度設立業務的計畫，這些將到印度製造的供應商包括提供印刷電路板（PCB）的鵬鼎控股（深圳）、製造iPad的比亞迪電子、製造AirPods的立訊精密、製造Macbook的廣達電子等。

印度本地採購成產品關鍵組成

這名人士說，上述的蘋果供應鏈企業有些已在印度註冊設立子公司，有些正在辦理註冊手續，還有一些蘋果較小的合作夥伴也將在明年進駐印度。

市調公司國際數據資訊（IDC）分析主管辛赫（Navkendar Singh）表示，接下來的幾年，在印度本地採購將成為蘋果公司科技產品的關鍵組成。

雖發生緯創印度南部廠房遭砸毀案，蘋果公司仍決定擴大在印度的製造規模，包括印刷電路板、電池、外殼等都將在印度製造，多家蘋果台灣供應商也將到印度設廠。 MuniswamyOfficial粉絲團

辛赫又指出，很明顯，印度是蘋果的重要市場，它必須利用印度政府的所有舉措和政策，讓印度成為蘋果下一個大型製造和出口中心。

他補充說，電池、顯示面板、外殼和不同零件可能是蘋果最初關注的領域之一，這是蘋果將部分製造從其他地區移到印度的過程。

多家供應商申請政府獎勵準備設廠

蘋果的3大台灣供應商鴻海、緯創和最近正租土地蓋廠的和碩，已向印度中央政府申請針對數位製造提供獎勵的「生產相關獎勵」（PLI）方案在印度擴大製造，接著更參與PLI第2部分的電子零件製造獎勵。3家大廠承諾在印度總共投資650億盧比（約新台幣248.66億元），希望在未來5年創造200億盧比產值。

為蘋果產品生產連接線和連接器的台灣正崴精密工業，也可能在印度設立新廠後的12個月，為蘋果大量生產連接器、連接線等零件。

知情人士說，蘋果可能還會邀更多供應商到印度設廠，包括測試與包裝及其他不同的製造商到印度製造。

蘋果3大台灣供應商之一的鴻海，已向印度中央政府申請針對數位製造提供獎勵的「生產相關獎勵」（PLI）方案在印度擴大製造，接著更參與PLI第2部分的電子零件製造獎勵。 數位時代資料照片

此外，蘋果也正探尋與印度企業合作。先前有媒體報導，印度塔塔集團（Tata Group）可能與蘋果合作，在坦米爾那都省（Tamil Nadu）設立電子零件廠，為蘋果生產外殼等各種零件。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：郭昱彣、蕭閔云