世界工廠集中在一國的現象已不復見！在貿易戰與保護主義興起下，在地供應鏈成為主流，製造業最新關鍵字是「分散製造」。

美中貿易戰開打後，各國保護主義興起，加速將台商邁向全球化。2019年下半開始，蘋果讓耳機、音箱等周邊裝置離開中國製造，2020年又點頭讓iPhone在越南、印度組裝，蘋果供應鏈產能開始移動，科技製造業淡出中國的大遷徙正式展開。

緯創開第一槍，撤中國進印度

緯創在2020年7月17日，宣佈以33億人民幣（138億台幣）出售昆山廠給中國大型代工廠立訊，相關作業預計2020年底前完成。緯創是第三大iPhone組裝廠，由於鴻海跟和碩幾乎是6：4瓜分iPhone訂單，緯創單量未達規模經濟，法人評估過去並沒有在iPhone組裝業務賺到錢。

當時市場誤解為iPhone訂單利潤差，緯創趁早淡出，事實上，緯創的印度三廠正在加速擴廠中，其實也正是為了要繼續吃iPhone訂單，而蘋果計畫也扶植在地供應鏈，以符合各國的保護主義，兩者策略不謀而合。

可成跟進，台灣成第二大製造基地

緊接著，8月18金屬機殼大廠可成也宣佈將把泰州廠賣給藍思科技，這是可成最大的iPhone機殼基地，藍思出價高達14.27億美元，約當新台幣428億元，預計2020年底完成交割。

由於泰州廠佔可成營收4成，2021年可成將短少該部分營收，但10%左右金屬框架產能仍將支援藍思，未來藍思會自己生產iPhone金屬邊框並與自家保護玻璃嵌合，並取得可成的產能支援。

在宣佈出售中國泰州工廠（可勝及可利）資產重大訊息記者會上，可成董事長洪水樹表示，可成不會自己做終端組裝，不會跟系統組裝廠（客戶）競爭。 王郁倫攝影

可成淡出40%中國製造後，在中國宿遷仍有龐大產能，同時也積極提高台灣產能佈局，宣佈將以5G及汽車產業為主要進軍重心，著眼10～20年的佈局。洪水樹強調，可成賣掉泰州廠後，機殼產能仍非常龐大，尤其機構相關領域，可成還是有佈局非常完整的製造平台矩陣，「我們連刀具都自己做，模具鋼進廠內變成模具治具。」他也強調，沒有規劃投資藍思科技。

在兩大蘋果供應商展開產能挪移後，科技製造業集中一國生產的時代已經終結。

鴻海持續布局美國威斯康辛州，據悉，鴻海已接受威州政府提出的降低租稅優惠，換取在當地投資更彈性，雙方已接近達成協議。 鴻海

大廠搶進東南亞，貿易戰持續推動全球化

而代工龍頭鴻海2017年宣佈在美國設廠後，緯創、仁寶、英業達也先後宣佈前進越南，和碩則前進印尼，廣達投資泰國，英業達設廠馬來西亞，分散腳步啟動，整個族群移動大概花了2～3年時間。

電電公會理事長李詩欽分析道，「2013年美國客戶就希望供應鏈分散，曾提出一份14個亞洲低成本國家建議報告，7年下來，除了中國外，台灣在其他13個亞洲國家製造占比都已經增加，貿易戰只是加速全球化速度，2020年除台商回流，也有一部份到東南亞，現在又往印度去。」

他估計，如今電電公會會員約5～6成製造產能仍在中國，但東南亞製造比已經達2～3成，墨西哥約2成，公會將持續促進台墨互動，更預期2021年以東南亞交流為重要推動方向。

責任編輯：錢玉紘