小米正式推出首款搭載高通新一代高階旗艦處理器Snapdragon 888「小米11」，努力站穩全球銷售第三的手機商的地位。

高通（Qualcomm）於12月初技術峰會揭曉高階旗艦處理器Snapdragon 888時，小米作為壓軸宣布將成為全球首發採用此款處理器的手機品牌，後續也公布以小米11作為下一款旗艦手機產品名稱。昨晚，小米終於正式揭曉此款旗艦手機，不僅推出標準款式的AG玻璃版，以及特殊款式的素皮版本，更推出印上執行長雷軍簽名，預計透過線上直播銷售的「雷軍簽名特別版」，藉此吸引米粉競購。

小米11設計亮點

至於在硬體規格方面，除了率先採用Snapdragon 888處理器、換上運算時脈達3200MHz的LPDDR5記憶體，以及資料存取更快的UFS 3.1儲存元件，最大設計則是加入支援55W有線快充與50W無線快充設計的Mi Turbo Charge三重快充系統，另外也加入可自動識別場景，讓聲音播放效果最佳化的Harman Kardon調校立體聲喇叭；此外，小米11並未如過往另外推出Pro版本設計。

其他硬體設計方面，則絕大多數延續過往小米採用設計，就連相機功能也並未特別強調規格設計，僅說明採用1/1.33吋感光元件、支援1億800萬畫素的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素、123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素、50mm長焦鏡頭，並且採用2000萬畫素視訊鏡頭，拍攝功能則強調在錄影功能加入超級夜景演算法，同時加入更多電影色調風格濾鏡，讓使用者能輕易拍攝驚悚大師希區考克電影風格影片，或是在影片加入時間凍結的靜止特效。

此次另一個重點，則在於新揭曉的MIUI 12.5，強調以業界最高標準打造隱私防護設計，並且從系統底層重新編寫，讓手機記憶體佔用情況大幅降低，同時也讓App執行效率提高，連帶降低手機耗電量，甚至標榜能讓使用者將系統層App以外內容全數移除，避免非必要內容佔據手機儲存容量，或是佔用記憶體資源。

MIUI+讓手機、電腦無縫連動

而這次同步推出的MIUI+，則是讓小米手機與Windows PC能有更無縫的連動操作，而這也是各家業者近年持續積極打造功能，例如三星、華碩、華為等業者都有類似設計，尤其蘋果更是很早就已經透過iCloud等服務應用，讓iPhone與Mac之間幾乎能以毫無隔閡形式互動。

小米第三季出貨量超車蘋果，成為全球第三大

在近期Counterpoint市調報告裡，小米在今年第三季累積出貨量達4,620萬支，首次超越蘋果同期的4,170萬支出貨量，成為三星、華為之後的第三大出貨量手機品牌，甚至更擴大明年手機銷量目標，預計朝向全年手機出貨量可達3億支的目標前進。

之所以能順利擠入成為全球第三大出貨量手機品牌，除了因為華為今年大幅受到美國政府打壓，導致出貨量、市佔比相對受影響，以及蘋果延後推出iPhone 12，因而讓小米等業者在第三季順勢趁機爭奪歐洲與印度市場，再加上小米持續維持不超過5%的硬體綜合淨利潤率，讓手機始終維持在親民價位，同時更透過品牌劃分為小米、Redmi、POCO，並且各自擴展不同等級產品線，藉此切入更多元的市場用戶需求，因此能讓手機整體出貨量增加。

但在這樣的發展背後，實際上也與小米與供應鏈、代工廠深度合作有關，例如當印度政府開始推動印度製造，並且藉由提高進口關稅限制海外商品時，小米立即與鴻海合作打造印度在地產線，不僅免除高額進口關稅成本，同時也透過在地製造降低產品運輸費用。

雖然今年爆發中印衝突，導致小米在內中國品牌手機連帶受到影響，小米卻依然能順利藉由提高歐洲等市場出貨量，成為全球第三大出貨量手機品牌。

但相較其他手機品牌採取更低價位銷售手機的作法，小米最終如何增加營收？答案顯然就是在於過去幾年開始佈局的物聯網市場，以及藉由內容服務帶來更大營收機會。雖然對小米而言，手機產品依然是相當重要產品，但絕對不再是主要獲利來源，而是藉由手機作為載具串接更多內容與服務平台，進而創造更大成長效益。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：小米、The Verge