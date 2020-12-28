國際貨櫃運強烈反彈，長榮等業者股價也水漲船高，員工年終獎金更上看10個月，刷新十年來紀錄，一掃近年來虧損的陰霾、顯示營運底氣！

國際貨櫃運價漲不停，指標航商長榮（2603）、陽明後市看好，繼外資圈有摩根大通、滙豐相繼喊長榮目標價挑戰36元，國內法人報告指出，相較於全球運輸業的大好榮景，長榮及陽明評價還是低估，特別是長榮至少還有近四成漲幅，股價上看近50元；陽明短線也有機會挑戰30元關卡。

國內投顧最新對長榮、陽明目標價提高到46.6元、30.8元，對比上周五（25日）收盤價，兩大航運指標股潛在漲幅達39%、33%。法人指出，目前長榮、陽明的技術、籌碼面均強勢，值得留意。

值得關注的是，近期法人持續積極布局長榮，上周五外資大買2.8萬張，為18日買超4.5萬張來最多；另外，雖外資逢高調節陽明，但內資掃貨力道明顯比外資強，後市可期。

法人表示，長榮8到10月營收連月攻頂，接續11月因截航時間及塞港影響，雖僅創歷史次高，但12月運價持續飆漲，累積到上半月為止，第4季來，SCFI運價綜合指數平均為1,692點，較第3季勁揚510點，推算長榮12月及第4季獲利皆將再創紀錄，單季每股純益（EPS）可達2.2元，年度挑戰4.5元，優於市場預期。

法人指出，目前運價飆漲將持續反映到明年，尤其1月美國線預計調漲1,000美元，歐洲線加收500美元附加費，若考量塞港成本，長榮元月營收仍可望創高，第1季獲利季減幅優於往年季節表現。另5月美國線長約換約，估計每漲100美元，長榮年稀釋每股純益增加0.33元，確立強勁成長。

據法人樂觀估算，長榮明年全年的EPS將成長到7.7元；不論以今或明年營運反推，目前長榮本益比都不到十倍，市場財測仍低估。

陽明方面，11月自結稅後純益達27.05億元，年增率達739%，每股稅後純益0.92元，單月賺贏前三季。

陽明歐洲線占營收比重達34%，再加上陽明長期在歐洲線部署重兵，即時調動船舶能力強，市場上甚至有法人預估，陽明下季，即明年首季單季的EPS就可能達3元以上，2021年全年EPS將逾7.5元。

陽明的總營運艘數達92艘，自有船舶44 艘、租賃48 艘，待交船數15艘，其中，2021年就會有10艘新船交船、2022 年交船五艘，為明年陽明營運成長增加新動能。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：經濟日報

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