因為車輛電動化和居家辦公普及，造成核心零件的晶片出現供不應求的情況，連帶影響到任天堂的Switch。

晶片不足、恐讓任天堂（Nintendo）Switch遊戲機被迫減產？據日媒指出，Switch生產恐發生阻礙、任天堂憂心恐難買到必要的晶片。

日經新聞25日報導，因車輛電動化、居家辦公普及，導致作為核心零件的晶片出現缺貨感，而此可能會讓部分遊戲機（Switch）被迫進行生產調整（減產）。在旺盛的需求背景下，晶片廠雖緊急增產因應，不過半導體元件通常從投入材料、到完成產品需費時3個月以上時間，很難機動性增加產量，因此在需求急速回復下，短期內部份產品恐發生供應不足情況。

「Switch生產恐會受到阻礙」。任天堂幹部擔憂今後Switch所必要的晶片恐會變得難以買到。外資系調查公司分析師指出，「和智慧手機、車輛相比，銷售量會受季節性因素變動的遊戲機用晶片順位很容易會被排在較後面」。

半導體元件通常從投入材料、到完成產品需費時3個月以上時間，很難機動性增加產量，因此短期內可能會發生產品供不應求的情況。 台積電

根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新公佈的預測報告顯示，2021年全球半導體銷售額預估將年增8.4%至4,694.03億美元，將超越2018年的4,687億美元、創下歷史新高紀錄。

任天堂11月5日將今年度（2020年4月-2021年3月）Switch系列機種全球銷售量目標自原先預估的1,900萬台大幅上修約3成至2,400萬台、將年增14%（上年度為2,103萬台）。

Switch日本市場銷售旺，突破1,700萬台!

日本遊戲總合情報媒體Famitsu 12月24日公布統計數據指出，任天堂Switch系列機種(一般版Switch+小型廉價版機種Switch Lite)日本銷售持續強勁，12月14-20日當週銷售量達26萬3,304台、較前一週(12月7-13日)增加15%，週銷售量創近9個月來(3月23-29日當週以來、28萬2,5612台)新高、已連續第7週超過10萬台，而Switch系列機種銷售量連7週破10萬台、為今年來首見。截至12月14-20日當週為止，Switch系列機種於日本市場的累計銷售量正式突破1,700萬台。

Switch系列機種於日本市場的累計銷售量正式突破1,700萬台，且銷售量連7週破10萬台、為今年來首見。 MoneyDJ理財網

其中，12月14-20日當週一般版Switch日本銷售量較前一週成長16%至21萬1,725台，連續第3週呈現增長，週銷售量創近2年來(2018年12月31日-2019年1月6日當週以來、22萬5,698台)新高。

根據市調機構NPD Group指出，2020年11月份期間Switch系列機種於美國市場的銷售量達約135萬台、較前一個月份(10月份、73.6萬台)暴增83%，已連24個月高居美國遊戲機銷售排行首位。

責任編輯：郭昱彣

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