鳴日號將打響台灣觀光鐵路旅遊的名號，而承攬的雄獅董事王文傑也表示，希望能打造出瑞士、日本等級的鐵路觀光行程，待疫情開放後吸引國外觀光客來台。

「今天是台鐵歷史上重要的一天，也是迎向2021年鐵道觀光的里程碑，從鳴日號開始，將展開新型態鐵道旅遊。」鐵路局局長張政源說。

鳴日號是台鐵的新設計列車，過去台鐵的設計常在美學上受到質疑，因此特別與柏成設計合作，改造台鐵車輛，而鳴日號就是第一台榮獲2020年日本好設計獎，也是台灣鐵路史上首款獲得國際設計大獎的列車。未來還會陸續推出藍皮解憂號、山嵐、海風等列車。

雄獅董事長王文傑表示，希望能打造瑞士、日本等級的鐵道旅遊，待邊境開放後吸引國外觀光客來台。 陳君毅攝

今（29）日為鳴日號正式鳴笛啟動的典禮，交通部長林佳龍、雄獅董事長王文傑與台灣觀光協會會長葉菊蘭等人都到場，並搭乘鳴日號至花蓮觀賞全新打造的禮賓候車室。

雄獅：集團投入350個人力於鳴日號，打造瑞士、日本般的國際體驗

榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎的「鳴日號」，新設計的車頭牌首度亮相，牌面上淺刻的V形微笑曲線，是凝聚鳴日號精神的重要象徵。 雄獅

除了獲獎的設計之外，鳴日號還身兼2020鐵道旅遊年的第一跑者，交通部致力建立以鐵道為主的旅遊型態，分階段陸續建置8大區域鐵道旅遊中心，第一階段為南港、花蓮、枋寮、新左營、新烏日；第二階段為基隆、羅東、台東。

據了解，過去在環島列車的業務主要由易遊網掌握，但本次鳴日號開始營運前的招標吸引來許多旅行社的投入，進入最後階段的有雄獅、易遊網與KKday等，各家也都派出最高層級的主管應對，如雄獅由董事長王文傑領軍、易遊網董事長陳彥甫也帶著高層應戰，KKday則由執行長陳明明親自投入，最後由雄獅承攬。

「雄獅已經為了鳴日號投入350個集團人力，搭配集團自有的觀光巴士，希望能打造初日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，在未來吸引國際觀光客來台。」王文傑說。

雄獅特別導入了五星級飯店的服務流程，希望能給消費者最好的鐵道體驗。 雄獅

鳴日號主打「五星服務」、「五感體驗」，以獨特尊榮感、在地、鐵道和美食文化四項元素來規劃行程，舉例來說，將會有行李專車從始發站運送行李送至下塌飯店，免去旅客帶著行李的不便，列車上也配有專業服務管家來提供服務，雄獅更聘請了五星級飯店的高階管理人才，將飯店管理服務流程導入鳴日號，提升整體的乘車體驗。

「過去雄獅把台灣人送到國外，賺的是台灣人的錢，現在剛好遇到一個轉機，能夠有機會用雄獅的國際化經驗好好經營台灣的鐵路列車，在未來，等到邊境開放，希望能將把台灣觀光文化大國給行銷出去。」王文傑說。

鐵路局4大方向升級台灣鐵道旅遊

而在鳴日號之後，交通部與鐵路局規劃了4大方向來升級台灣的鐵道旅遊。

一：建立鐵道為骨幹的旅遊系統，希望能把客運、遊覽車的出遊方式，導一部份到鐵道旅遊上，除了減緩公路壓力之外，也更加環保。

二：打造台灣鐵路觀光車隊，鳴日號是第一個，後續還會有藍皮解憂號、山嵐、海風等列車。

三：車站的場域升級，第一階段為花蓮、南港、新烏日、新左營，都將迎來硬體上的升級，還會打造VIP禮賓室，讓鐵路也有跟航空公司一樣的體驗。

四：將集集、內灣、平溪等鐵路支線打造成觀光支線，鐵路局會購買多部觀光列車，來作為觀光支線的運輸載體。

責任編輯：錢玉紘