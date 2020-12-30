2020年就要落幕，對於即將到來的新的一年，科技大佬們都有何看法？

2020年即將走入尾聲，這或許是邁入21世紀以來，全球最為動盪的一年，不單新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）威脅全球，森林大火綿延不絕、世界各國衝突四起。

推特上一則笑話這麼寫道：

推動企業數位轉型的是

（A）CEO

（B）CTO

（C）Covid-19

可以看出，從政府、企業到個人，疫情已經加速全球邁向數位化的腳步，工作模式與生活習慣受到顛覆、人們的價值觀一再被打破，未來的走向也變得讓人難以預料。

走過這充滿變數的一年，面對即將到來的2021年，科技領袖們又有什麼看法？《數位時代》也在歲末網羅數位科技大佬對2021年、近未來的觀點與預測，看看這些引領全球科技進步的企業家，如何看待經歷這一年後世界的變動與發展？

微軟創辦人比爾蓋茲：疫情還會更嚴重，遠端會議成常態

比爾蓋茲預估，2021上半年疫情還會更加嚴重。 Gates Notes

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近年來投身於公益活動，關注公衛、氣候變遷等世界議題，今年肆虐全球的武漢肺炎無疑是他極為關切的事件，他與妻子共同成立的慈善基金會，也為緩解疫情貢獻良多。

疫情上半年將更嚴重

儘管輝瑞疫苗已在全美各地正式開打，比爾蓋茲不看好疫情能在短時間內趨緩，**更預估未來4至6個月將是疫情最為嚴重的時期，全球將面臨一個致命的上半年。 **

遠端會議成為常態

且比爾蓋茲預估，即使邁入後疫情時代，遠端會議仍會是稀鬆平常的日常，過往人們可能擔憂遠端會議對客戶不夠有禮，但這段時間的經驗將能夠讓人們評估過往作法，是否真有必要遠赴千里只為開一場會？

而由於遠端會議成為職場上常見的風景，服務提供者也會加速優化使用體驗，未來的視訊會議服務將會變得更便利好用，比爾蓋茲說，「當遠端會議剛起步時，軟體其實不是很好用，但現在人們非常頻繁地使用它。軟體日新月異的速度會讓我們嚇一跳的。」

Google執行長桑德爾．皮蔡：科技將成對抗氣候變遷助力

Google執行長桑德爾．皮蔡觀察認為，環保意識在今年達到高峰，明年將是對抗氣候變遷最為重要的一年。 Sundar Pichai Twitter.jpg

作為Google及其母公司Alphabet執行長，桑德爾．皮蔡（Sundar Pichai）前陣子在《經濟學人》上，發表對於抗衡氣候變遷在2021年的看法。

皮蔡表示，2021年將是對抗氣候變遷最為關鍵的一年。從澳洲大火到加州大火，各地森林大火不斷延燒，加上全球洪患頻傳，從中國到非洲肯亞都深陷水災之苦，極端氣候已近在我們生活周遭。

AI技術是保護地球好助手

這位Google執行長認為，科技與政策將是推動2021年應對氣候變遷的兩個關鍵。現在對抗氣候變遷已經成為跨越黨派的共識，歐洲更力求成為全球第一個碳中和「大陸」。

而就科技層面，不僅過去10年來，風電與太陽能的成本已分別降低70%與89%之多，AI與機器學習技術也成為遏止氣候變遷的有力助手。Google正研究利用AI降低資料中心的冷卻耗電，以及預測風電情況，增進可再生能源的利用價值。

與此同時，機器學習能夠幫助各地快速而精準地發布大雨特報，及早防範洪患等對生命財產造成的傷害。從政策到技術，全球對抗氣候變遷的行動將在2021年跨出最大的一步。

亞馬遜技術長沃納．佛格斯：雲端技術上天下海，圖像化內容取代文字

AWS技術長佛格斯認為，雲端技術將在2021年有更進一步發展，同時網路上的影像內容將逐漸取代文字。 YouTube

在為期3週的AWS年度盛會AWS re:Invent落幕前，亞馬遜技術長沃納．佛格斯（Werner Vogels）也對2021年的科技趨勢給出見解與預測。

從隨身配備到太空，雲端無所不在

佛格斯認為，雲端技術會在2021年有進一步的發展。首先，雲端運算不再侷限於龐大臃腫的資料中心，未來從隨身設備、智慧家居到汽車、船隻、飛機，都將受惠於邊緣運算技術。

中小企業預計2021年將加速擁抱雲端，利用先進雲端技術服務客戶，尤以東南亞、非洲企業為甚；雲端技術還可以成為航太技術發展的助手，預測2021年雲端的「太空應用」將大有進展。

圖像、聲音將在網路世界取代文字

除了雲端技術的蓬勃，佛格斯還提到，人們在螢幕上閱讀的文字量將逐漸減少。過去一年裡，聲音、影像或圖片已成為人們防疫期間網路上溝通的重要橋樑，預估2021年從社群平台到商業營運上，聲音、圖片及影像將持續取代文字的作用。

遠端教育常伴學童

此外，疫情也令教育的型態出現移轉，遠端學習成為許多孩童吸收新知的管道，且對部份學生來說可能是更好的選擇，這樣的趨勢不會走回頭路。縱然遠端教育無法完全取代現實課堂上的學習，這項技術學校及學生遭遇意外狀況時，學習不中斷的靈活性。

Oracle董事長賴瑞．艾里森：遠端工作永久化，與家人互動更親密

Oracle創辦人艾里森表示，工作模式已產生永久性的變化，未來遠端工作將越來越普及。 Oracle

全球第二大軟體供應商Oracle董事長賴瑞．艾里森（Larry Ellison）於11月舉辦的CX虛擬峰會上，對未來職場環境的變化給出了一些看法。他認為工作模式已經產生永久性的變化，雖然並非所有工作都適合遠端辦公，至少軟體領域可以如此。

工作模式出現永久變革，遠端辦公不再是未來

實際上，經過這次疫情洗禮，許多科技企業已宣佈遠端辦公將成為公司永久性的政策，Facebook更宣佈開徵可永遠不必進公司的遠端員工。艾里森也身體力行，在宣佈Oracle總部遷往德州時，他自己則搬去夏威夷當島主，聲稱將使用Zoom遠端辦公。

艾里森表示，人們向郊區遷徙的趨勢不會因疫情緩和反轉，未來每個人可以在各個不同的城市遠端辦公。從公司角度來看，數位公司將因此變得更全球化，員工也將分散世界各處。

屆時人們可以生活地像個自由工作者般，卻又有全職的保障。人們習慣於遠端工作後，也不必再浪費大量時間於通勤上，可以撥出更多空閒陪伴家人、與親人有更密切的互動。無論對公司或員工，都是雙贏的局面。

資料來源：PCMA、經濟學人、AWS、diginomica