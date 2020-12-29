歲末將至，展望新的一年，什麼工作最有成長潛力呢？就業市場研究機構公佈10項最具顛覆性的技術能力，預計將成為2021年各大企業爭搶人才的焦點。

時序已經來到歲末，許多人可能已經開始進修、磨練自己的就業技能，為尋找更優質的工作做好準備。就業市場研究公司Burning Glass也在近期發布《顛覆性專業技能》報告，公佈科技領域中最具前瞻性的各項專業能力。

Burning Glass利用自家的AI分析技術，彙整超過10億份資料、1.7萬種專業能力進行研究，從中找出需求快速成長、人才呈現匱乏、薪資報酬豐厚的專業領域，總結出最具顛覆性的專業技術能力。

從軟體開發到量子電腦，逾百萬份職缺都要這些能力

在Burning Glass的研究中，這10項最具顛覆性的科技專業分別是軟體開發方法論（Software Dev Methodologies）、雲端技術、資安（Proactive Security）、IT自動化、AI及機器學習、聯網技術（Connected Technologies）、自然語言處理、金融科技、平行計算（Parallel Computing）以及量子運算。

Burning Glass指出，過去一年裡於美國開出的職缺中，有超過170萬份工作要求至少一項被選為「顛覆性技能」的能力，同時他們預計這些技能的需求將在未來5年內成長17%至135%不等，且獨角獸新創也更鍾愛這些擁有顛覆性技能的人才，預計比傳統大企業的需求高出33%，4成職缺都需要其中一項顛覆性技能。

軟體開發方法論是就業市場上，最受歡迎的一項科技專業能力，過去12個月開出的職缺多達63萬份以上，而未來5年內的預估成長率則為35%，其次為雲端技術與資安。從大環境上來看，疫情加速了全球數位化的腳步，投入App開發、拓展線上服務理所當然成為企業趨勢，也是軟體人才的重要舞台。

資料來源：Burning Glass / 數位時代製作

報告中提到，軟體開發方法論人才適合的職缺包括軟體工程師、DevOps工程師、技術主管、系統工程師等，主要就職於金融保險、製造業、資訊產業、零售業等領域。

不過，若以求職者最為關注的「錢景」來看，這10項技術中，薪資條件最佳的則是IT自動化人才，預估2021年薪資漲幅可高達近2.5萬美元（約70萬新台幣），比第二名AI及機器學習人才的1.4萬美元高出約8成。

IT自動化人才也同樣適合軟體工程師、DevOps工程師、Java工程師等職位，主要服務領域為金融保險、資訊產業、製造業及行政服務。

資料來源：Burning Glass / 數位時代製作

知名財經媒體《富比士》提到，雖然資安技術人才的薪資成長幅度較多數顛覆性技能為低，僅有8,851美元，但由於年末爆發的SolarWind被駭事件，導致美國政府機構遭受網路攻擊，可能令資安人才的重要性在2021年有所提昇。

至於職缺需求成長潛力的話，量子運算、聯網技術、金融科技是成長最快的三項技能，其中量子運算又以135%的幅度居冠。量子運算已經成為許多國家、企業的重點研究項目，浸淫此領域已久的IBM更宣言，目標在2023年推出新的量子處理器。

而在各行各業中最廣泛受到採用的則是AI與機器學習技術，緊接著是雲端科技與聯網技術，這些專業人才擁有更多元的就業機會。AI人才的主要職缺為資料科學家、軟體工程師、網路工程師/架構師、資料工程師及資深資料科學家等。

完整報告請見：Skills of Mass Disruption

責任編輯：錢玉紘