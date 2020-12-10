2020年關將至，比爾蓋茲也公佈今年的冬季書單，將5本好書與大眾分享。

儘管歷經了疫情、奧運延期、美國大選等各種動盪，2020年也即將拉下帷幕，依照往年慣例，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）會彙整下半年讀過的書籍，精選5本好書與大眾分享，本週他也公佈了今年的冬季書單。

在充滿挑戰的2020年中，比爾蓋茲表示他廣泛閱讀了從探討嚴肅社會議題，到能輕鬆吸收的各式書籍，也希望這次推薦的書單能為各個書迷們帶來幫助，或在一本好書的陪伴中度過這一年。

Gates Notes

雖然這是本已經出版10年的書，今年5月發生的佛洛伊德之死事件，加深比爾蓋茲認識美國系統性種族歧視的興趣。比起去年推薦的小說《An American Marriage》，本書闡釋了有色人種實際在美國司法制度下遭遇的不公不義，佐以關押人數等相關數據支持其論點。

在不夠公平的司法制度下，一旦蹲過監獄，黑人很容易陷入找不著工作，鋌而走險犯罪，最後再次入獄的惡性循環，只能在下層階級打滾，毫無翻身餘地。

比爾蓋茲認為，這本書令他了解到美國需要一種更公平量刑方法，並投資黑人社群更多資源，進而消除有色人種面臨的不公義情況。

《跨能致勝：顛覆一萬小時打造天才的迷思，最適用於AI世代的成功法》（Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World）作者：大衛．愛普斯坦（David Epstein）

Gates Notes

從網球選手費德勒（Roger Federer）到提出進化論的達爾文（Charles Darwin），本書提出一個概念，縱使世界要求人們要有深入的專業，能夠脫穎而出的往往是有著多元經驗與觀點，不被既定框架束縛的「通才」。

比爾蓋茲將其與自身經歷做比照，聲稱微軟能夠成就偉業的關鍵之一，就在於他們網羅的人才廣度深度兼具，不僅程式技術非凡，在專業領域及跨領域都有深入思考。他還發現這樣的團隊更富好奇心。

比爾蓋茲認為，如果你是曾經對專業的同事們感到抬不起頭的通才，那這本書正是為你所準備。他唯一不同意此書的是，愛普斯坦對專才的批評太過強烈，他只希望人們在埋首於自己有熱情的領域時，記得偶爾抬頭看看其他專業的人們都在做些什麼。

Gates Notes

本書是一本歷史書，描述1940年至1941年納粹德國對英國進行空襲的「倫敦大轟炸」期間的史實。

比爾蓋茲表示，雖然這本書聚焦的範圍相當侷限，無法讓讀者對第二次世界大戰有著通盤性的領略，但作者藉由摘錄當時英國平民的日記內容，帶你走入倫敦民眾必須每晚躲入地下鐵避難的特殊時期，感受那個年代人們的生活與憂慮。

同時本書也對時任英國首相的邱吉爾（Winston Churchill）與他的團隊，如何在國家面臨危亡關頭時，抵禦納粹德國的威脅有所描繪，比爾蓋茲認為此書是對那個時代很好的補述。

Gates Notes

這同樣是本政治故事。這本書以蘇聯國家安全委員會（KGB）特工奧列格．戈爾季耶夫斯基（Oleg Gordievsky）跌宕的人生為軸線，記載了冷戰期間牽涉英美蘇三方的間諜故事。

出生在一個特工家庭，從小就被當成頂尖間諜培養的戈爾季耶夫斯基，在1968年蘇聯入侵捷克後，對殘殺無辜平民的蘇聯政府感到動搖，而被英國特工吸收，為他們提供重要情報，最終卻被美國叛變特工奧德里奇．艾姆斯（Aldrich Ames）出賣，不得不逃離莫斯科躲避殺禍。

比爾蓋茲表示，這本書雖然是非虛構作品，卻和他最愛的間諜小說一樣令人激情蕩然。

Gates Notes

全球有大約7萬人受名為「囊腫性纖維化」的病症所苦，這項遺傳性疾病會產生濃稠黏液堵塞微小氣管，導致呼吸困難甚至增加肺部感染的可能性。作者在這本書中描寫關於該疾病的醫療突破，以及默默為攻克疾病付出的英雄們的故事。

這本書與比爾蓋茲過去的經驗有所共鳴，1999年，曾有同事請求他資助囊腫性纖維化的藥物研究，因為該同事的孩子就患有此病。比爾蓋茲後來與妻子共同撥款2,000萬美元投入於囊腫性纖維的新藥開發。

比爾蓋茲稱讚，這是本振奮人心的書紀錄了一個傑出的科學創新故事，這些醫療突破惠及許多與囊腫性纖維化奮鬥的家庭，並證明一位熱情領導者能夠如何引領醫療革新。

資料來源：Gates Notes

責任編輯：錢玉紘