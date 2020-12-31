台鐵今（31）日宣布春節疏運措施，1月7日起將開放東部幹線一般對號列車票；1月8日起則開放西部幹線一般對號列車訂票。

2021年即將到來，過完元旦假期之後，緊接著就是過年，許多民眾都很關心返鄉疏運措施，台鐵今（31）日宣布，1月7日起將開放東部幹線一般對號列車票；1月8日起則開放西部幹線一般對號列車訂票。

台鐵局指出，為110年春節連假疏運旅客需要，自110年2月8日(週一)至2月17日(週三)止計10天，全線加開各級列車總計263列次、加掛車廂838輛次。

包含2月10日至16日加開樹林－花蓮復興號28班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價；2月9、10日及15、16日加開8班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－臺東紅眼列車2班，並提供七折優惠。

本次春節疏運於110年1月7日（星期四）0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，110年1月8日（星期五）0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至110年2月17日之乘車票。

台鐵Facebook

另外，加開之8班東部幹線實名制自強號列車，於110年1月9日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、109年12月1日前設籍花蓮縣、臺東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

而春節連假期間花東常態實名制列車，自110年1月7日0時起至1月9日24時止優先提供符合實名制資格旅客，得以實名制方式預訂110年2月4日至2月17日之乘車票，未訂完之座位自110年1月10日0時起全面開放一般旅客訂票。

為加強疏運旅客，於110年2月8日至2月17日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另花蓮及臺東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行10班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，臺東部分由台鐵局代售，開放訂票期程將配合臺東縣政府，將另行公告。

責任編輯：錢玉紘