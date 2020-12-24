新的一年到來，最低基本薪資調漲為24K，基本生活費也調高，有助於在報稅時折抵！另外，新版晶片護照、數位身分證也準備上路換發！

新的一年即將到來，政府也祭出許多新措施，從基本工資到手搖飲熱量，還有民眾最關心的美牛、美豬該如何標示？本文一次整理。

基本工資調漲至2.4萬元、勞保費用也有更動

行政院指出，明年起，勞工基本工資調漲，月薪由2萬3,800元調整至2萬4,000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠。另外，基本生活費也將調增，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7,000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。

根據《勞工保險條例》規定，勞保費率達到10%時，未來每2年將調升0.5%，因此2021年將調升至10.5%。勞保普通事故保險費率每2年調升一次，2021元旦起將調升0.5%，屆時費率將到達10.5％。無論調升多少，依照規定每月保險費將由勞工、雇主、政府分別負擔固定比例20％、70％、10%。

以新的基本工資2萬4,000元來計算勞保費用，對比2020年，勞工每個月將多負擔24元，雇主84元、政府12元；若以勞保投保薪資最高級距4萬5800元來算，對比2020年，勞工每個月多負擔46元、雇主多負擔160元、政府23元。

若無一定雇主或自營工作參加職業工會者，被保險人（會員）將自行負擔60%勞健保保費，剩餘40%政府補貼，上述所算額外負擔金額限受雇勞工。

報稅可扣抵金額多7000元

由於明年基本生活費調整為18.2萬元，比去年的17.5萬元增加7000元，可於2021年5月申報綜所稅時適用。

基本生活費 上調後報稅可以省多少？若以2020年5月報稅受惠「基本生活費」不課稅、可減少繳稅的四口之家來試算，隨保證不課稅金額每人提高7000元，4人合計就是2.8萬元，假設適用稅率為5%，2021年5月報稅時即可省稅1400元，假設適用稅率為12%，則可省稅3360元。

口罩實名制更便宜。

由原本14天可買9片、45元，調整成10片、40元，多1片，少5元。

指揮中心指出，藥局自109年12月31日起、超商等販售通路自110年1月4日起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為14天10片40元。

實名制口罩將由廠商統一包裝成10片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商(市)銷售，方便民眾辨識。

超商通路則自第24期(預/續購109年12月21日至12月30日；取貨110年1月4日至1月17日)起開始實施，販售價格為10片47元(含7元運費)。民眾可上網至eMask系統或健保快易通APP登記預購繳費，或持健保卡到四大超商機台登記預購繳費，再於指定時間至八大超商/市/藥妝等通路門市領取口罩。

國定假日多一天

人事行政局已核定2021（民國110年）行事曆，2021的國定假日包含110年元旦開國紀念日、農曆除夕及春節、228和平紀念日、兒童節、清明節、端午節、中秋節及國慶日，以及111年的元旦正好為禮拜六，所以提早於12/31補假，勞工還多了一天51勞動節。

牛肉、豬肉標示新規

明年元旦起，含瘦肉精的美豬將寬鬆限制，食藥署公告了2項食品標示草案。除了要求豬肉製品的包裝食品必須標示豬肉屠宰地，而餐廳、小吃店等餐飲場所也需要醒目的標註豬肉來源和產地，以告示民眾。

散裝食品標示規定

要求含牛、豬、雞的散裝食品須標示原產地，以牛肉或牛可食部位為原料的業者須同步標示屠宰國。

食藥署

包裝食品、飲食場所標示規定

草案內容指出，為透明豬肉原料原產地資訊，從110年起，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，讓民眾可以安心自由選擇。

標示方式得以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌等形式，可以張貼、懸掛、立（插）拍、黏貼或其他足以明辨等方式為之。若以標籤、菜單註記者，字體各不得小於4公釐；以其他型式標示者，不得小於2公分。

食藥署

相關新制將從2021年1月1日開始施行，若業者未依規定標示，可依食品安全衛生管理法開罰3萬到300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬到400萬罰鍰。

新版晶片護照換發

外交部訂於明（110）年1月11日起正式發行新版護照，不論於國內或駐外館處均可提出申請。

外交部指出，發行日當天到外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處完成送件者，除可獲得限量精美小禮物外，當天中午12時前於國內上述各地點完成送件，有機會申領到前100號的新版晶片護照。外交部將於當天下午以電腦抽出，並於外交部網站公告結果。

不論護照效期還有多久都能更換換新版晶片護照，規費仍維持每本收費新台幣1,300元（未滿14歲孩童每本新台幣900元），申辦護照條件及流程都沒有改變。

外交部領事事務局

數位身分證換發，新竹率先試辦

內政部推動數位身分證，明年1月將在新竹市小規模試辦，對象為設籍在新竹市居民（矯正機關收容人除外）或其他經內政部核准者。

內政部指出，試辦採自願申請，申請人依試行戶所通知時間選擇利用「網路申請」、「排定地點申請」、「臨櫃申請」及「到府服務」等 4 種方式申請，受理申請之戶政事務所即為領證之戶政事務所。除「排定地點申請」僅可向戶籍地戶政事務所申請外，其餘3種申請方式可向任一試行戶所申請。

若是初領新證、紙本國民身分證（以下簡稱舊證）換領新證者可免收費；舊證遺失補領新證者，每張收費新臺幣200元。

已領新證者換領新證，每張收費 300 元；已領新證者補領新證，每張收費 900 元。

高鐵訂票時間提早

台灣高鐵從明年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告之外，由現行開放預訂28天內調整為29天內（含乘車當日）的車票，也就是說，明年1月4日可預訂到明年2月1日前的乘車票。

另外，除每天逐日開放訂位外，每逢週末（週五至週日）的車票，可於四週前的週五一次預訂，也就是說週末往返行程可同時訂位（例如：2021年1月8 日週五可開放預訂2月5日週五、2月6日週六及2月7日週日車票），讓旅客更方便依自身的需求去規劃行程，並安排轉乘的交通工具。

未上市股票交易所得

財政部擬從2021年起恢復課徵個人未上市櫃股票交易所得，即納入個人最低稅負制(AMT)計算基本稅額。立法院財政委員會21日審議「所得基本稅額條例第 12 條及第 18 條條文修正草案」，無異議通過，接下來將送至立法院院會進行二讀、三讀，預計明年元旦上路，並於2022年5月報稅時適用。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，修法影響之對象主要有家族控股公司、投資公司的股東等。因為愈來愈多家族企業為了傳承大計而成立控股公司，由控股公司出資購買家族原始股東持股，將個人股權控股化，再搭配閉鎖性控股公司架構，避免外人介入家族經營權。也有因併購或IPO規劃而出售公司老股給財務性及策略性投資人，甚或有個人透過成立投資公司並持有不動產，個人再以處分股權方式移轉不動產。

洪連盛提醒，修法後個人持股控股化的稅負成本將會大增，建議盤點未上市櫃股權狀況，評估潛在稅負影響，並善用基本所得稅額每年670萬元免稅額度，進行必要的股權架構調整。

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手搖飲要標示熱量

衛生福利部（簡稱衛福部）於2020年10月5日公布修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，預計在2021年1月1日正式上路。

此次規範的業者範圍包括「具稅籍登記之連鎖飲料業、連鎖便利商店業及連鎖速食業」，只要有現場調製飲料者，都必須依新規定辦理標示。「連鎖業者」指的是公司或商業登記上使用相同之名義，或經由加盟、授權等方式使用相同名義者。

換句話說，未來包含便利商店、連鎖咖啡店的現煮咖啡、速食業者的飲料、甚至是隨處可見的手搖飲，都必須要有符合規定的相關標示。

重點如下：

將現行添加糖量及該糖量所含熱量之標示修正為「應標示該杯飲料總糖量及總熱量，並得以最高值表示之」。總糖量得以換算方糖數標示之（每顆方糖以5公克計）。 手搖杯的配料熱量也必須一併標示，業者可以用可能範圍的「最高值」來標示，且標示值之誤差允許範圍應符合《包裝食品營養宣稱應遵行事項》規定，總糖量所標示的「最高值」誤差不可以超過「實際值」的2成。 總咖啡因含量標示方式之規定，除了原本的紅黃綠標示外，還要加註「最高值」。 果蔬汁含量若未達百分之10，品名應標示為「○○飲料」或等同意義字樣，；未含果蔬汁者，應標記為「○○風味」或示「○○口味」。 標示也規定應以中文顯著標示，得以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採張貼懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明之方式為之。前項以菜單註記、標記（標籤）者，其字體長度及寬度各不得小於0.2公分，以其他標示型式者，各不得小於2公分。

本公告規定自110年1月1日起實施，如未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，處以新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，如有標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

台中禁保麗龍餐具

2021年，臺中市垃圾減量新制上路，禁用難分解的保麗龍或複合材料餐飲用具，因為國內手搖杯市場龐大，每年約用掉上億個保麗龍杯，嚴重污染環境，最近某知名品牌以保麗龍材質飲料杯盛裝飲品販售，造成杯體腐蝕溶化事件，因此凡複查到使用保麗龍用具者將會開罰，全市列管的2,865家連鎖飲料店則提供自備飲料杯的消費者優惠回饋，培養大家「自備、重複使用、少用」的綠色消費習慣。

責任編輯：錢玉紘