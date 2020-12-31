LINE Pay、街口支付，都不約而同宣布，跟7-ELEVEN的OPEN POINT會員系統串接，「支付+會員」成重要趨勢，各家業者策略是什麼？

明明應該要是簡單的事，卻變得更加複雜，行動支付的使用體驗就是一個例子，結帳時會需要歷經三個動作，開啟載具條碼、付款條碼，如果商家可以累積會員，最後還要再掃一個會員條碼。

麻煩，是很多人不願使用行動支付的原因，2020年產業重要趨勢之一，就是主流業者把「會員、支付」這兩件事情結合在一起，讓更多消費者能因為便利，加速使用行動支付的頻次。

整合7-ELEVEN會員，兩大支付品牌有何差異

兩年前（2018），街口支付創下全球首例，跟「Global Mall 環球購物中心」合作，將會員集點與支付條碼、載具（非每個國家都有發票）整合，消費者只需要刷一次條碼，就能完成三件事情。緊接著，街口也陸續跟萊爾富、全家完成會員系統串接，在2020年年末，宣布與7-ELEVEN也串接完成，也就是說，街口把全台前三大超商會員系統，都整合進自家平台上。

另一大支付品牌LINE Pay也不甘示弱，選在同一天（12月30日），宣布推出「我的會員卡」服務，這項功能就是把「會員、支付」整合在一起的功能。

LINE Pay宣布，「我的會員卡」功能首波上線的商家，就是7-ELEVEN的OPEN POINT會員系統，互相較勁意味濃厚。

用戶只要到LINE Pay首頁選擇「我的會員卡」，再點選OPEN POINT，並填寫完會員資料後即完成綁定，支付時掃LINE Pay付款條碼，就可以同時累積商店會員點數，不需再另外開啟其他APP。

在體驗上，兩大支付品牌仍有些許不同，街口支付結帳時，POS系統會自動辨識該筆消費，是屬於哪一個通路、是否符合累點標準，並自動幫消費者完成累點，用戶不需要額外點選，只需要刷一個條碼，就能完成支付、載具、累點，結帳流程不會因為要累點而改變。

LINE Pay結帳時，需要先在「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，才能讓店家掃碼累積。 LINE Pay

反觀LINE Pay，結帳時需要先在「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，才能讓店家掃碼累積，也就是說，LINE Pay只是把會員條碼，跟結帳條碼放在同一個頁面上，減少開啟額外App的麻煩，但還是要刷多個條碼。

「支付+會員」，成2021年競爭關鍵

會員系統結合支付，其實並不是什麼新鮮事，像是全聯的PX Pay、遠東集團的Happy Go Pay、全家的FamiPay，都早已有這項功能。

之所以值得討論，是因為街口支付、LINE Pay都是獨立的支付品牌，整合了市面上多個品牌的會員系統，跟上述只串接自家會員系統的自有支付不同。背後困難在於，假設，在全家消費時，用街口支付、FamiPay支付，都可以累積全家會員，那麼通路業者也許會擔心支付業者「搶會員」。

支付品牌可以因為串接會員系統，擴大在各通路的使用頻次，通路品牌也能因為支付業者平台的力量，擴大自家會員系統的影響力，是一個雙方可以互惠的解決方案。 街口支付

對此，街口產品長范庭甄分析，這套模式的運作方式，是將通路業者本來的會員系統，與支付品牌串接，「街口並沒有要自己打造一套會員集點系統，合作的通路也不需要在街口的平台上建立會員系統。」

簡單來說，支付品牌可以因為串接會員系統，擴大在各通路的使用頻次，通路品牌也能因為支付業者平台的力量，擴大自家會員系統的影響力，是一個雙方可以互惠的解決方案。

業者坦言，無論是載具或是會員系統整合，技術本身並沒有很困難，麻煩的地方在於與通路間的溝通，這是因為，連鎖通路串接行動支付都需要改動內部POS系統，規模較小的支付商，可能還需付出高價更改POS。

無論是街口或是LINE Pay，都希望能吸引各式各樣的業者，串接會員系統，兩家業者都表示，接下來，將加速與其他商店完成會員系統整合，可以預期，2021年「支付+會員」的經營模式，將會更加成熟，加上後疫情時代生活習慣的改變，將驅使更多民眾更頻繁使用行動支付。

責任編輯：錢玉紘